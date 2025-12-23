Cultura

Banksy le da a Gran Bretaña un agridulce regalo navideño

Dos nuevos murales del enigmático artista callejero refieren a lo que parece ser un comentario social sobre el creciente número de niños sin hogar en el Reino Unido

Dos nuevas obras de Banksy
Dos nuevas obras de Banksy en Londres fusionan mensaje navideño con crítica social

El anónimo artista británico Banksy reveló el lunes un nuevo mural en Londres, programado para la temporada de las fiestas con lo que parece ser un mensaje a la vez dulce y condenatorio, en lo que se ha convertido en algo así como una tradición navideña para el misterioso muralista.

El nuevo mural, cuya imagen también fue publicada en la cuenta de Instagram del artista, apareció en una pared en Bayswater, en el centro de Londres, y representa a dos niños con gorros y botas de invierno, colocados de manera que parecen estar tumbados sobre un tejado de hojalata. El niño mayor señala hacia arriba, presumiblemente hacia el cielo, mientras están rodeados de los desechos reales del vecindario. (Hasta la mañana del martes, había sido cubierto por un trozo de madera atornillado a la pared).

Los niños de la imagen son idénticos a los de otro mural que apareció durante el fin de semana en la zona de Tottenham Court Road, en el centro de Londres, repleta de compradores navideños. Ese mural no apareció en el Instagram de Banksy, donde él publica sus obras auténticas, pero aun así fue ampliamente atribuido a él y mostraba a los mismos dos niños tumbados, esta vez en la vereda. Detrás de ellos está la torre Centre Point, un rascacielos con oficinas, tiendas y apartamentos de lujo.

La localización del mural en
La localización del mural en Centre Point destaca la labor de una organización benéfica contra la falta de vivienda juvenil

Banksy no habla con los medios de comunicación ni con el público, y su obra suele provocar debates acerca de su significado. Es conocido por su comentario social y político, y los murales más recientes en Londres fueron interpretados por algunos observadores del mundo del arte callejero como una declaración sobre el aumento de la falta de vivienda infantil en Reino Unido, basados en el contenido y los lugares.

En octubre, el gobierno británico publicó datos del primer semestre del año que muestran un aumento de menores de edad viviendo en alojamientos temporales en la primera mitad de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, con un récord de más de 170 mil niños en Reino Unido en la categoría de personas sin hogar.

Aunque Banksy aún no ha confirmado su autoría en la imagen de Centre Point en sus redes sociales, la ubicación es significativa. Centrepoint es el nombre de una destacada organización benéfica británica que combate la falta de vivienda juvenil, y el nombre fue otorgado en 1969, “inspirado en” la denominación del edificio de lujo y elegido para resaltar el contraste entre la costosa torre, que el fundador del grupo consideraba una “afrenta para las personas sin hogar”, y los jóvenes a los que quería sacar de la calle.

La obra de Banksy cuya
La obra de Banksy cuya autoría fue reconocida en la cuenta de Banksy se encuentra en Bayswater, un barrio cosmopolita del centro de Londres

Banksy ya había creado obras aparentemente pensadas para Navidad. La falta de vivienda fue un tema en un mural publicado en Birmingham, Inglaterra, en 2019, que representaba a renos alzando el vuelo y tirando de un banco donde se sabía que dormían personas sin hogar, en una imagen que recordaba al trineo de Papá Noel repartiendo regalos. Ese mismo año, creó una escena de la Natividad, con un agujero de bala en una pared de concreto sobre el niño Jesús en vez de la estrella, titulada La cicatriz de Belén, que fue presentada en un hotel en Belén, en Cisjordania, como comentario sobre el conflicto israelí-palestino.

En diciembre pasado, reveló en redes sociales Madonna con niño, una obra sobre metal que muestra a una madre que recuerda a la Virgen María con un agujero de bala oxidado en el pecho y un bebé en brazos. La obra independiente se expone ahora en el Museo MOCO de Barcelona, y fue interpretada por algunos como un comentario sobre las muertes de civiles en la guerra de Gaza.

Durante la temporada navideña de 2018, el artista creó un mural que apareció en un garaje en una ciudad de trabajadores del acero en Gales, mostrando lo que parece ser un niño con gorro disfrutando de la caída de la nieve y, a la vuelta de la esquina, revelando que los aparentes copos de nieve en realidad provienen de un incendio que expulsa cenizas.

Fuente. The New York Times

[Fptos: REUTERS/Isabel Infantes]

