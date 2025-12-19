Cultura

Una grabación encontrada de Mercedes Sosa reafirma su grandeza y testimonia una época de emociones mezcladas

El disco “Suiza 1980” permite apreciar la inolvidable voz de la cantante tucumana en un momento contradictorio: estaba en su esplendor artístico y a la vez, cargaba con la tristeza por el exilio forzado

Mercedes Sosa - Chacarera de las piedras

Un registro hasta ahora inédito de Mercedes Sosa grabado en la televisión de Suiza en 1980, durante su período de exilio forzado, ha sido restaurado y puesto a disposición en plataformas digitales, a 45 años de aquel momento. El impacto de la restauración trasciende lo técnico: la voz de Mercedes Sosa se percibe ahora más cercana y humana, mientras que la guitarra de Nicolás “Colacho” Brizuela y la atmósfera del estudio suizo emergen con una profundidad renovada. Se puede experimentar la intimidad y la intensidad de aquella interpretación como si estuviera presente en ese estudio de Lugano, hace 45 años. Cuando Mercedes Sosa giraba por Europa y añoraba un regreso a la patria, que se veía muy lejano por aquellos días.

Visto a la distancia y cómo se desarrollaron los acontecimientos políticos y sociales de la historia argentina, bien conocidos, no faltaba tanto para la vuelta. Pero ella en esta actuación -una más entre tantas de las que realizaba en medio de constantes giras europeas, donde era consideraba una relevante artista de América latina-, transmite emociones mezcladas.

La actuación de Mercedes Sosa grabada en Suiza en 1980 ya está disponible en plataformas digitales

“Mercedes Sosa, nacida en Tucumán. Considerada la voz más bella de Argentina. La voz de un continente. Un deseo de cantar la libertad para despertar las conciencias de los pueblos latinoamericanos. Una voz profunda, humana, potente, que sabe volverse dulce o triste para expresar el dolor humano y el coraje de los oprimidos", anuncia el presentador del show en italiano, en el primer track del disco. Y ella lo revela en sus propias palabras: cuando presenta “Como la cigarra”, habla de un momento difícil de su vida pero a la vez, cuando habla del “bichito molesto” trasmite su recuerdo de nuestro verano, del “hermoso tiempo que a nosotros nos gusta”. En sus palabras, está toda la añoranza posible. Como cuando introduce a “Serenata para la tierra de uno” y menciona en la misma frase “patria”, “dolor”, “frustraciones”, “amor” y “alegría”.

La actuación, realizada en un contexto de exilio y censura, fue grabada originalmente en formato VHS y solo escuchada por quienes asistieron al estudio. Durante décadas, este material permaneció inaccesible (aunque hay videos extraídos de aquella actuación colgados en YouTube), hasta que un minucioso proceso de restauración y remasterización permitió su recuperación para una edición discográfica en toda la regla.

El proceso de remasterización estuvo a cargo de Conrado Silvela, ingeniero de mastering y creador de Estudio Casa Rara, quien abordó el proyecto con una combinación de rigor técnico y sensibilidad histórica. Silvela explicó que remasterizar no consiste únicamente en corregir imperfecciones o adaptar el sonido a estándares actuales, sino en “extraer y poner en valor los matices más sutiles de la grabación original: la textura irrepetible de la voz de Mercedes Sosa, la cercanía expresiva de la guitarra de Nicolás Brizuela, las respiraciones, los silencios y la atmósfera particular del estudio de televisión suizo”. El resultado final en términos técnicos, ofrece una mejora sustancial en la definición sonora y preserva la dinámica original del concierto.

La actuación de Mercedes Sosa en Suiza refleja su compromiso político y artístico en un contexto de exilio y censura

Pero además de todo eso, muy valioso por cierto, está la emoción y las sensaciones. Esa voz... (y qué guitarrista, Colacho). El disco incluye canciones emblemáticas del repertorio mercediano con especial énfasis en Atahualpa Yupanqui: “Piedra y camino”, “Chacarera de las piedras”, “Guitarra, dímelo tú” y “Duerme negrito”. También pasan las bellísimas “Gracias a la vida” de Violeta Parra; “Canción de las simples cosas” de Armando Tejada Gómez y César Isella; y “Como la cigarra” y “Serenata para la tierra de uno” de María Elena Walsh. entre otras perlas del cancionero popular latinoamericanos.

Inevitable que vuelva la emoción de volver a escuchar estas maravillosas canciones en su voz: Mercedes Sosa está muy cerca de la historia íntima y familiar de millones de compatriotas. Las que ella canta son las que sabemos todos, las que escucharon nuestros viejos, las que aprendimos a apreciar en casa desde niños. Si fuera solo por eso, este “nuevo” disco nos reencuentra con los afectos y la memoria en esta época tan especial del año.

