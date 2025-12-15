El Rijksmuseum de Países Bajos abrirá una nueva sede

El Rijksmuseum abrirá una nueva sede en Eindhoven

El Rijksmuseum abrirá una sede en Eindhoven en los próximos años, un proyecto que el museo nacional neerlandés desarrollará junto al Ayuntamiento de la ciudad y con el apoyo financiero del gigante de los microchips ASML, para establecer una sucursal que acoja en exposición en el sur del país cientos de obras de una colección de más de un millón de piezas.

Eindhoven, conocida por la innovación que aportan sus numerosas empresas tecnológicas, acogerá un edificio de más de 3.500 metros cuadrados, que se construirá en un nuevo parque junto al río Dommel, a pocos minutos de la estación central, y que busca convertirse en “un centro cultural de referencia para la región” y “un punto de encuentro con el carácter inconfundible del Rijksmuseum”.

“El Rijksmuseum pertenece a todos y está abierto a todos. Alberga una colección de más de un millón de objetos, de renombre mundial, y busca siempre nuevas formas de compartirla con la gente en todo el país”, señaló su director, Taco Dibbits, al anunciar este jueves el proyecto.

Además, defendió que la nueva sede supone “un paso importante” para ampliar el acceso a la colección del museo en el sur de Países Bajos y subrayó la larga relación del museo con Eindhoven, recordando el apoyo histórico de Philips a la pinacoteca, uno de sus fundadores durante 25 años, lo que ahora se aplica a la entrada de ASML como socio destacado del nuevo museo.

El alcalde de Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, celebró este acuerdo como una “oportunidad extraordinaria” para reforzar el panorama cultural de Brabante y del área de Brainport, una de las regiones tecnológicas de mayor crecimiento en Europa, y consideró que el nuevo museo será “un lugar donde todos puedan disfrutar de una combinación única de historia y creatividad”.

ASML, la empresa neerlandesa líder mundial en maquinaria avanzada para semiconductores, también destacó el impacto cultural del proyecto en la ciudad, y, según su consejero delegado, Christophe Fouquet, la llegada del Rijksmuseum fortalecerá a Brainport como destino cultural y como un entorno atractivo para “vivir y trabajar”.

“Atraer a esta institución de fama mundial a la región permitirá que más personas disfruten de los tesoros artísticos y culturales del museo”, agregó Fouquet.

Brainport Eindhoven es un ecosistema único en la industria manufacturera de alta tecnología, una especie de Silicon Valley a la europea, donde universidades y centros de investigación colaboran con empresas, desde ‘startups’ hasta gigantes como Philips, Siemens y ASML, para revolucionar el mercado.

El Rijksmuseum abrirá una nueva sede en Eindhoven con el apoyo financiero de ASML y el Ayuntamiento local

Sin embargo, el sector empresarial quiere construir una región donde la innovación no deje atrás a los vecinos, por lo que, a través de una agenda social, ha decidido no solo invertir en infraestructura y talento, sino también en proyectos sociales, como viviendas asequibles, educación técnica para jóvenes y apoyo a colectivos vulnerables, y convertir Eindhoven en una región atractiva para vivir.

La inauguración de la nueva sede del Rijksmuseum está prevista para dentro de seis a ocho años, una vez se definan los planes para la arquitectura del edificio.

Este proyecto acercará al sur de Países Bajos las colecciones del Rijksmuseum, que abarcan ocho siglos de arte e historia, con obras de Rembrandt, Vermeer, Frans Hals y otros grandes maestros neerlandeses, junto a piezas decorativas, moda, fotografía y arte asiático.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Dingena Mol y Reuters/ Piroschka van de Wouw/File Photo.