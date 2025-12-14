La ONG Vergel amplía su programa de arte en hospitales públicos

En medio de un contexto social adverso y con un sistema de salud público saturado, la ONG Vergel Arte y Salud (@vergelarte) inicia una nueva etapa de fortalecimiento institucional para expandir su labor en hospitales públicos. Desde hace más de 10 años, esta organización sin fines de lucro ha acompañado a pacientes y familias a través de la práctica artística, integrando el arte como herramienta complementaria en tratamientos médicos y promoviendo una visión humanizada de los cuidados paliativos.

El trabajo de Vergel se ha consolidado en hospitales emblemáticos de Buenos Aires, como el Hospital de Clínicas José de San Martín y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde ha realizado más de 3.500 clases de arte. Cada semana, artistas docentes generan espacios de creación y alivio emocional para personas internadas y sus familias, en momentos de especial vulnerabilidad. El modelo interdisciplinario que articula arte, salud y comunidad ha demostrado un impacto tangible en la mejora del bienestar y la calidad de vida de los pacientes.

La fundadora de la organización, Catalina León, describe el sentido profundo de esta labor: “Un vergel es un huerto florecido, lleno de frutos. Esa palabra refleja muy bien lo que vimos crecer en estos años: artistas, pacientes, equipos de salud y familias que, a través del arte, descubren nuevas formas de acompañarse y de estar vivos”. León subraya que esta experiencia impulsa a la organización a fortalecer su estructura para multiplicar y sostener el trabajo en el tiempo.

En esta nueva etapa, Vergel consolida su crecimiento institucional con la incorporación de una Directora Ejecutiva, Julieta Gómez Blumencwejg, y la conformación de un Board integrado por el coleccionista Gabriel Guilligan y Amalia Amoedo, quienes acompañan el proceso de fortalecimiento. Además, la creación de un Consejo Asesor con referentes de los ámbitos del arte, la salud y la recaudación de fondos orientará la estrategia y el desarrollo de la organización.

Blumencwejg destaca la misión de ampliar el alcance del arte más allá de los circuitos comerciales: “Queremos fomentar el arte fuera de los circuitos comerciales y mostrar que también puede ser una herramienta de transformación dentro del contexto hospitalario y un campo de desarrollo profesional para los artistas”.

Entre los proyectos en marcha, la ONG trabaja en la expansión del programa Artista de Hospital hacia nuevos centros de salud, la actualización de la serie de cuadernillos “Estación” —desarrollada junto a artistas contemporáneos— y el establecimiento de nuevas alianzas con el sector cultural. Una de las iniciativas destacadas es la campaña de fin de año “Regalá Vergel”, así como colaboraciones con galerías de arte que destinan un porcentaje de las ventas de sus exposiciones a los programas hospitalarios de la organización.

Un ejemplo concreto de estas alianzas es la colaboración con la Galería Quimera. Durante las muestras “Preferiría no hacerlo” de Ana Clara Soler, curada por Emmanuel Franco, y “La noche pone todo en su lugar” de Pablo Insurralde, curada por Joaquín Rodríguez, se donará el 15% de las ventas a los programas artísticos que Vergel desarrolla en hospitales públicos.

El impacto del arte en el entorno hospitalario es también resaltado por Agustina Saez, artista docente de Vergel desde hace 12 años y coordinadora del programa Artista de Hospital en el Hospital de Clínicas: “El aprendizaje en contexto hospitalario abarca todas las edades y permite, en todos los casos, sacar el foco por un momento del tratamiento o de la situación de salud para llevar”.

La experiencia cotidiana de las clases de arte es descrita por Leticia Mascotto, artista docente del programa Pintando en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez: “Cada clase es una pausa, es detener el tiempo para expresar lo que muchas veces no podemos en palabras y crear nuevos mundos. Es la magia donde todo lo imposible sucede”.

Por su parte, Emilia Sibolich, también artista docente del programa Pintando en el mismo hospital, observa: “Como docente de Vergel, puedo ver ese momento concreto en el que el arte lleva bienestar a los niñxs y adolescentes que están transitando una internación hospitalaria. Es darle espacio a su subjetividad, incentivando sus deseos mediante la pintura. Con ella se trasladan por un rato a otro lugar”.