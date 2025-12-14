El mundo es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles: la saga ‘Anthology’ nos lo recuerda

The Beatles - Anthology

Sucede una vez más. Después de la edición Anthology (1995), que contenía la combinación de una nueva canción (“Free as a bird”) + grabaciones inéditas + documental definitivo + libro canónico que parecía el legado definitivo de Los Beatles, la monumental serie documental Get Back (Peter Jackson, 2021) potenció la leyenda de la banda de que puso patas para arriba al mundo en los años 60 del siglo XX. Le siguió “Now and then”, la “última canción”. Pero no era todo.

30 años después de su primera entrega, la saga Anthology continúa y ha llegado este fin de 2025 en forma de documental recargado, estrenado en Disney + con un nuevo episodio. El capítulo 9 se suma a los 8 del estreno original y contiene algo así como un “detrás de la escena” de la reunión de los tres beatles vivos entre 1993 y 1995, cuando grabaron “Free as a bird” y las entrevistas que nutrieron el proyecto. Este nuevo episodio culmina con la inclusión de “Now and Then”, el último single de la banda, completado en 2023 a partir de un demo de John Lennon.

1995 George Martin, Paul, Ringo and George listen back to some of the multi-track tapes of the Beatles recordings at Abbey Road Studios.

En este capítulo hay una perla narrativa en esta historia. George Harrison relata una anécdota reveladora del clima de época, sobre las largas jornadas en Abbey Road: “Algunas de las personas aquí —el ingeniero, por ejemplo— siempre intentaban irse a casa a las 17:30 (5:30 p.m.)”, comenta con ironía. “Y nosotros estábamos intentando hacer historia”, agrega con esa sutil ironía marca registrada que tenía. Para mantener el ritmo, el asistente Mal Evans preparaba té con un toquecito de anfetaminas para el equipo, y Ringo añade: “George [Martin] aún no ha bajado desde aquel momento”.

Anthology es una magnífica visión integral de la evolución de Los Beatles, desde (casi) el punk rock de Hamburgo hasta la liberación de locura creativa inigualada y posiblemente inalcanzable de sus últimos años. En un momento del documental, George Harrison y Ringo Starr bromean sobre la tendencia de Paul McCartney a apurar a la banda para entrar al estudio, a lo que el aludido responde: “Yo era el adicto al trabajo. Me gustan los Beatles. Me gusta trabajar con los Beatles. No me avergüenzo de eso. Es lo que amo en la vida”. Ese entusiasmo y dedicación, potenciadas por un descomunal talento, es lo que se percibe en cada pista de Anthology 4.

Paul, George and Ringo at Friar Park perform some of the numbers they used to play in the early days.

Porque más allá de las imágenes y el impacto de ver a George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr juntos, tirados en el pasto o tocando canciones country para divertirse, está la música. De eso se trata esta nota: Anthology 4, el cuarto disco de la colección vuelve a ofrecer una ventana a la intimidad creativa de la banda. Por ejemplo, en una toma inédita de seis minutos de “Baby You’re a Rich Man”, grabada en mayo de 1967 en Abbey Road. “Queremos unas Cocas, Mal” pide John Lennon. Y Paul McCartney agregan con humor: “¡Y si tienes algo de resina de cannabis!”. La atmósfera distendida se refleja en la broma: “Esto lo tenemos grabado para el Tribunal Superior de mañana”, en alusión a la reciente redada de drogas que había involucrado en ese otoño de 1967, a la plana mayor de los Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y una corte de extraños personajes. La grabación captura la energía y complicidad del grupo en un momento de plenitud creativa.

Anthology 4 reúne trece tomas inéditas, principalmente del periodo 1964-1965, donde se puede escuchar a la banda trabajando en canciones como “Tell Me Why”, “Nowhere Man” y “Every Little Thing”. Además, incorpora veintitrés pistas provenientes de ediciones de archivo de la última y creativa (pese a la tensión interna latente) etapa, entre ellas versiones alternativas de “Got To Get You Into My Life”, “Here Comes the Sun” y “Don’t Let Me Down”.

Es así. El corazón de Anthology 4 reside en el material nunca antes publicado. Destaca una primera toma de “In My Life”, donde John Lennon explora la canción en voz alta, acompañado por la armonía de Paul y la batería de Ringo, en una interpretación vulnerable y sincera. En “I’ve Just Seen A Face”, la banda exhibe su faceta más lúdica, con John bromeando sobre el músico Lonnie Donegan (N. de la R: músico británico conocido como “el Rey del Skiffle”, el subgénero con el que arrancaron Los Beatles). “Lonnie se va a arrepentir de no haber cantado esta”. Las risas y la complicidad atraviesan el álbum, que ofrece una de las mayores concentraciones de momentos espontáneos y humorísticos de la discografía del grupo.

Entre las rarezas incluidas también figura una toma temprana de “This Boy”, conocida solo por quienes poseían el single “Free As a Bird”. Al inicio, John exclama: “Quita este maldito micrófono del medio”, antes de lanzarse a una interpretación intensa y emotiva. A pesar de que Lennon menospreció la canción en años posteriores, la grabación revela la profundidad emocional que alcanzó en el estudio. Otras sesiones, como la de “Every Little Thing”, muestran el ambiente relajado de las grabaciones, con Paul confesando: “Eructé”, mientras que el ensayo para la BBC de “All You Need Is Love” incluye una narración cómica sobre la reina Margarita.

La colección también recupera momentos en los que Ringo Starr brilla, como en su interpretación de “Matchbox”, y ofrece una versión más animada de “I Need You”, de George Harrison, donde la banda se burla amistosamente de él. Como siempre, Harrison persevera y mantiene la compostura. El vínculo entre esta grabación y canciones posteriores como “Isn’t It A Pity” o “Behind that Locked Door”, resulta evidente para los oyentes atentos.

Uno de los pasajes más conmovedores de Anthology 4 es la sesión de la bella “If I Fell”, grabada en febrero de 1964, poco después de la histórica aparición en The Ed Sullivan Show. En esta toma, John Lennon suena serie e introspectivo, mientras Ringo Starr sostiene el ritmo y Paul McCartney aporta armonías que realzan la intensidad de la interpretación. La grabación original genera un pequeño milagro: redescubrir una canción familiar para millones de personas alrededor del mundo a lo largo de 60 años, pero bajo una luz completamente nueva. Ese pequeño instante de felicidad vale por sí solo para recordarte que el planeta Tierra y la vida de los seres humanos es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles.

[Fotos: prensa Disney]