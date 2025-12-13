Taylor Swift: claves de los dos primeros capítulos del documental “The End of an Era”

Tráiler del documental "Taylor Swift - The Eras Tour"

En el primer episodio de la nueva docuserie de Taylor Swift, las cámaras la siguen entre bastidores mientras lleva uno de los trajes brillantes que usó en su exitosa gira Eras Tour. Apenas unos minutos antes de salir al escenario ante un estadio de Wembley con todas las entradas agotadas, la superestrella del pop se detiene en una zona con un pequeño sofá, donde se sienta y llora. Su madre, también entre lágrimas, se acerca con un pañuelo. “Sé que los ayudaste”, dice Andrea Swift. “Sé que no lo parece, pero sé que los ayudaste”.

El momento fue filmado justo después de que se reuniera en privado con sobrevivientes y familiares de las víctimas de una violencia atroz ocurrida semanas antes en Southport, Inglaterra, cuando un joven de 17 años irrumpió con un cuchillo en una clase de baile temática de Taylor Swift y mató a tres niñas pequeñas. Días después del ataque, tuvo que cancelar conciertos en Viena cuando la policía arrestó a hombres acusados de planear un atentado terrorista en el lugar del concierto.

“Desde el punto de vista mental, simplemente vivo en una realidad que es muy irreal la mayor parte del tiempo”, dice Taylor Swift en off. “Pero mi trabajo consiste en poder manejar todos estos sentimientos y luego animarme de inmediato para actuar. Así es como tiene que ser”. Pronto, está en el escenario sonriendo ante las decenas de miles de fans eufóricos en el público, que gritan y cantan cada palabra.

La docuserie de Taylor Swift revela su lado más vulnerable tras la tragedia de Southport y la cancelación en Viena (Foto: AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Es bien sabido que la gira Eras Tour 2023-24 fue un fenómeno. La gira de conciertos más exitosa de la historia recaudó más de 2 mil millones de dólares, impulsando las economías locales en cada ciudad que visitó durante un recorrido de dos años y 149 espectáculos alrededor del mundo. Por eso es significativo que los productores incluyeran un recordatorio de su devastación tras bambalinas tan temprano en El fin de una era, un documental de seis episodios sobre la creación de la gira que se estrenó el viernes en Disney+. A pesar de que su trabajo le exige subirse al escenario y ofrecer una vía de escape de la realidad a millones de personas, los horrores de la vida real también la afectan.

La serie marca la primera vez que Taylor Swift habla públicamente sobre la tragedia de Southport o los hechos de Viena. Emitió comunicados escritos cuando ambos ocurrieron y afirmó que la seguridad de los fans era su prioridad. Aun así, su estatus de celebridad exige un aislamiento que pocos pueden comprender. Antes de que se reuniera con las familias de Southport en el concierto, las cámaras mostraron que se sentó con su amigo de toda la vida Ed Sheeran, a quien había invitado para sorprender al público esa noche con un dueto. Ella luchaba con los nervios tras la cancelación de los conciertos en Viena y tenía un descanso de dos meses después de sus presentaciones en Londres.

“Voy a ir a algún lugar donde nadie pueda encontrarme. No quiero que me rastreen como a un animal. Últimamente me he sentido muy cazada”, confiesa. “Siento que la gente ha olvidado que también eres un ser humano en medio de todo esto”, le dice Sheeran. “Cien por ciento”, coincide ella. Después del concierto, no pudo relajarse del todo hasta que su mánager de gira, Robert Allen, le aseguró que “no pasó nada malo” mientras estaba en el escenario.

El documental de Taylor Swift muestra cómo la Eras Tour batió récords de recaudación en todo el mundo (Foto: archivo AP/Alastair Grant)

Taylor Swift ha destacado esta idea a lo largo de su carrera y lo sigue haciendo en la docuserie, que por lo demás se centra principalmente en su público entusiasta y en la mecánica tras bambalinas para sacar adelante los conciertos. Aquí algunos otros puntos clave de los dos primeros episodios. (Los próximos cuatro episodios se emitirán en dos entregas dobles los viernes 19 y el 26 de diciembre, respectivamente).

Incluso ella y su equipo siguen intentando explicar qué hizo de la Eras Tour un fenómeno. Swift explica que se le ocurrió la idea de la gira tras dos experiencias “desagradables”: la venta de sus grabaciones originales al ejecutivo musical Scooter Braun (cuyo nombre evita pronunciar), lo que la llevó a regrabar sus seis primeros álbumes y sembró la idea de celebrar su trabajo pasado (“Siento que estoy leyendo mis viejos diarios, pensando en todas las chicas diferentes que fui hasta convertirme en esta”); y la pandemia que canceló sus conciertos planeados para 2020, lo que, según ella, dejó una demanda contenida por espectáculos en vivo.

Aun así, la cantante dice que se sorprendió por el nivel de interés. Vemos breves fragmentos de noticieros sobre el “caos” de los fans intentando conseguir entradas, aunque no se menciona cómo la locura impulsó una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre la industria de venta de entradas para espectáculos.

Taylor Swift y su equipo intentan explicar qué hizo destacar el Eras Tour. “Es solo un espectáculo, es solo música, pero aquí está ocurriendo algo más profundo”, dice Amos Heller, su bajista desde 2007. La teoría la protagonista atribuye el fenómeno a una discografía que abarca desde canciones pop alegres hasta baladas de desesperación emocional: “La vida contiene multitudes, y estamos explorando todos los extremos dramáticos de esas cosas; eso es lo que podría estar desbloqueando sentimientos de alegría, sentimientos de euforia”.

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce se hace pública en la docuserie, mostrando su apoyo mutuo (Foto: archivo AP/Charlie Riedel)

Una gira abrumadora

Los dos primeros episodios ofrecen destellos de lo que implica armar un gran espectáculo en un estadio: los primeros bocetos del escenario, las notas adhesivas con todas sus canciones, los diseños de vestuario, los cientos de miembros del equipo. Swift dice que empezó a entrenar físicamente unos seis meses antes de que comenzaran los ensayos, mientras que su banda y bailarines pasaron semanas aprendiendo la música y la coreografía. Luego todos tuvieron que aprender un nuevo repertorio cuando se añadió un nuevo segmento al show, reflejando el lanzamiento del álbum Tortured Poets Department”, así como la coreografía para una actuación especial junto a Florence Welch en Londres para cantar “Florida!!!”.

En un momento, un empleado le dice a Swift que algunos de los “chicos de audio” se tatuaron en honor a la gira. Ella pregunta por qué incorporaron la imagen de la Parca. Porque los espectáculos “casi los matan”, sugiere su madre.

Hay recompensa

Circularon historias sobre la estrella pop entregando millones en bonificaciones al personal de la gira, incluidos 100 mil dólares a cada conductor de camión. La serie la muestra escribiendo notas de agradecimiento personalizadas con sobres sellados con cera.

La vemos agradeciendo a sus bailarines de apoyo. A uno de ellos, el favorito de los fans Kameron Saunders, le piden que lea en voz alta un poema que aparecería en los sobres de todos. “Viajamos por el mundo como nos propusimos. Deslumbramos al público, pero también extrañamos a la familia. Mi gratitud total no viene de un banco. Pero aquí tienes [bip] solo para decir gracias. Con amor, Taylor”.

El documental muestra el vínculo afectivo de los fans con Taylor Swift (Foto: Chris Young/The Canadian Press via AP)

Los espectadores no llegan a oír la cantidad censurada, pero por los jadeos de asombro y la cantidad de bailarines que rompieron a llorar, parecía ser una suma considerable.

Travis Kelce, el primer fan

Los fans por fin pudieron ver la relación de Taylor Swift con su prometido, la estrella de fútbol americano Travis Kelce, cuando ella apareció en su pódcast en agosto; durante el episodio de dos horas, él la elogió en cada oportunidad, llamándola la mejor compositora del mundo. Ahora, en una escena, la vemos a ella en un coche camino a Wembley cuando recibe una llamada de él, que se dirige a un entrenamiento. Él expresa asombro de que ella y Ed Sheeran fueran a ensayar rápidamente un popurrí antes de interpretarlo ante decenas de miles de personas. “No sé. ¿Cómo recuerdas 36.000 jugadas que son misiones tácticas completas y luego simplemente las haces?”, dice Taylor. “Es lo mismo”.

Preguntas sin respuesta

Las Swifties tenían grandes esperanzas de que esta serie respondiera a sus preguntas más candentes: ¿Por qué no incluyó su álbum debut como una de sus “eras”? ¿Por qué solo hubo una canción de Speak Now? ¿Sus adorados gatos realmente viajan con ella a cada lugar? Hasta ahora, la docuserie parece centrarse en la segunda mitad de la gira más que en la preparación, lo que podría responder algunas de esas preguntas… Pero al menos los fans ya pueden ver cómo era el interior del falso carrito de limpieza en el que Taylor Swift era transportada al escenario cada noche.

Fuente: The Washington Post