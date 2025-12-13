Novedades, reediciones, best sellers y todo lo demás también: los libros más esperados de 2026

Los libros del 2026: algunos de los títulos y autores que van a inundar bibliotecas y mesas de luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2025 ya está en retirada. Falta todavía, varios días le quedan a diciembre, pero muchos ya tienen los ojos puestos en el lo que está por empezar. ¿Y qué está por empezar? Para la industria editorial, nuevas publicaciones: los libros del 2026. Infobae Cultura habló con varios sellos y les preguntó qué novedades tendrán.

Once editoriales nos adelantaron sus catálogos: Vinilo, Eterna Cadencia, Futurok, Caja Negra, Adriana Hidalgo Editora, Ediciones Godot, Bosque Energético, Intrerzona, La Crujía, La Pollera y Penguin Random House. A continuación, algunos de los libros que van a inundar librerías, bibliotecas, mochilas y mesas de luz el año que viene.

A 40 años de la muerte de Borges, Penguin Random Hpuse publicará los ensayos completos y sus conferencias inéditas

Vinilo

Salvo el presente, de Lucila Gurman

Buenos Aires, pandemia. Una mujer a sus cuarenta atraviesa el parkinson de su padre, el duelo de una separación y la intensidad cegadora de un amor oculto. Conversaciones y chats, visitas a la clínica, juegos con su hija, tardes prohibidas: la narradora va registrando la vida a medida que ocurre, como si el lector la pudiera acompañar en todo eso que le va pasando

Dietéticas para la vida, de Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako

Ética y estética de la alimentación, comer juntas o comer solas, recibir gente, cocinar y comprar son algunos de los nudos de sentido que van hilando esta charla entre Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako. Dos mujeres de la misma ciudad que tienen orígenes distintos, formaciones singulares, pero que comparten el amor y la obsesión por la comida y las palabras.

Un cactus en el medio, de Lila Bendersky

Florencia, una niña de siete años, muere de meningitis bacteriana un 31 de diciembre y ese día cambia para siempre la historia de su familia. Años más tarde, su hermana —que nació después de aquella pérdida— se anima a abrir la caja fuerte de los secretos familiares. Lila Bendersky reconstruye, un poco como narradora, un poco como periodista, y sobre todo como hija y hermana, la vida breve de esa nena a la que nunca llegó a conocer.

Introducción a la amistad, de Andrés Gallina y Matías Moscardi

Escrito entre dos autores de la misma generación, este libro está estructurado en capítulos narrados por uno y por otro, y el efecto de lectura es muy singular: ya no sabemos quién toma la palabra, porque las experiencias profundas siempre se terminan pareciendo. Dos chicos que atraviesan esa interzona del fin de la niñez y se conocen cuando ya más o menos saben quiénes quieren ser. Esa es la historia, el arco de este libro, que es también un ensayo sobre la amistad y la larga risa de todos estos años.

El sello Vinilo públicará "Dietéticas para la vida", de Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako (Foto: Ivan Giménez)

Eterna Cadencia

La realidad absoluta, de Luis Sagasti

Un libro que es un intento de aproximarse, a través del lenguaje, al núcleo innombrable de la vida. “En la oscuridad de la selva –dice Sagasti– yace la realidad absoluta (...). El problema es que nuestra condición no nos permite alojarnos mucho tiempo allí sin comenzar a perder cordura”. Entre mitos, escenas literarias, obras de arte, acontecimientos históricos y referencias personales, el texto nos acerca a esos instantes “donde yace la realidad absoluta, sin metafísica ni amparo. Una realidad a tiro de piedra, la que ciertamente constituye el mundo y que nos reduce a la pura animalidad, es decir al presente crudo”.

Amigos, de Sylvia Molloy

Un conjunto de textos inéditos escrito después de la muerte de algunas de sus amistades más cercanas: José Bianco, Victoria y Silvina Ocampo, Enrique Pezzoni, Edgardo Cozarinsky, Adolfo Bioy Casares, Héctor A. Murena, Manuel Puig, entre otros. Un libro sostenido por un sistema de vínculos personales y entrañables pero, sobre todo, por una mirada que logra retratar los gestos, la vida y el estilo de los artistas a partir de su singularidad. Con notas y prólogo de Adriana Amante, la edición reúne también una selección del intercambio epistolar de Molloy que, a través de anécdotas y recuerdos, presenta dos décadas intensas en Argentina: las del sesenta y el setenta.

Hong, de Gonzalo Maier

Una novela sobre el deseo de crear y las frustraciones del camino artístico. “Quería ser escritor”, dice el narrador en las primeras páginas de la novela. A partir de ese deseo y su obsesión con el cine mínimo y melancólico de Hong Sang-soo, el libro explora la relación entre arte y dinero, arte y academia.

Campo visual, de Jorge Consiglio

“¿Quién es ese que escribe como si fuera detallando las oscuras maravillas que rugen en el mundo?”, escribió Eugenia Almeida en 2016. La respuesta podría ser Jorge Consiglio, un autor que, desde la experiencia cotidiana, logra cuestionar lo que dábamos por sentado. Campo visual es el sexto libro de Consiglio que publica Eterna Cadencia: un conjunto de cuentos en el que se reconoce su voz, con resonancias y relaciones con personajes y escenas de obras anteriores.

Eterna Cadencia publica un nuevo libro de Jorge Consiglio: "Campo visual"

Futurock

El camino de la santidad, de Lucía Alba Ferrara

Novela ganadora del Premio Futurock Novela 2025 elegida por Mariano Quirós, Esther Cross y Daniel Guebel. Mezclando sátira y autoficción, narra la historia de una profesora universitaria que busca por los peores medios autocanonizarse en un contexto marcado por las estrictas normas del opus dei y un marcado contraste de clase.

Las inútiles, de Nubia Bado

Novela ganadora del Premio Futurock Novela 2025 elegida por Mariano Quirós, Esther Cross y Daniel Guebel. Dos niñas siamesas que quieren triunfar en el arte. Una novela incómoda, extraña, con rastros de Aurora Venturini y guiños a los niños malditos de Silvina Ocampo.

Migrantes, de Gisele Kleidermacher

Un recorrido por las últimas olas migratorias que transformaron la Ciudad de Buenos Aires. Venezolanos, chinos, senegaleses, entre otros. ¿Quiénes son? ¿Por qué eligen esta ciudad? ¿Cómo se apropian de ella?

Club de mujeres artistas, de Milagros Pochat

En este libro de arte y divulgación, la artista cruza pintura y escritura en un recorrido íntimo por la vida y la obra de las artistas de todas las latitudes que la inspiraron.

Caja Negra

Nueva dependencia: Extractivismos y redefinición de centros y periferias en tiempos digitales, de Cecilia Rikap (Título provisorio)

Un nuevo orden digital redefine el capitalismo global. Un puñado de megacorporaciones –principalmente de Estados Unidos y, en menor medida, de China– concentra el control sobre las tecnologías que moldean nuestras formas de producción, comunicación y pensamiento. Esta transformación afecta especialmente a las periferias digitales: América Latina, África e incluso Europa, que participan en el sistema global generando valor y conocimiento sin retener los beneficios.

Universidades, organismos públicos, empresas y hasta gobiernos contribuyen al desarrollo tecnológico, pero las ganancias se acumulan en manos de gigantes como Google, Meta, Amazon o Microsoft. La economista e investigadora argentina Cecilia Rikap plantea en este libro que el poder ya no se explica únicamente por la propiedad o el territorio, ni la innovación garantiza un progreso compartido. ¿Quiénes son los cómplices locales de la dependencia digital?

Ezequiel Fanego, Diego Esteras y Malena Rey, la tríada editora de Caja Negra

Momentum: Arte y ecología en la América Latina contemporánea, de Inés Katzenstein, María del Carmen Carrión y Madeline Murphy Turner

Momentum es una antología esencial para explorar el vínculo entre el arte contemporáneo y las problemáticas ecológicas desde una mirada latinoamericana. Resultado de cuatro años de investigación impulsados por el Instituto Cisneros del MoMA, este libro reúne voces de artistas, curadores, historiadores del arte e intelectuales de distintas disciplinas que piensan el arte como una forma crítica de habitar el mundo.

La selección destaca prácticas que dialogan con el entorno natural, cuestionan los legados coloniales y proponen nuevas relaciones con lo no humano. Incluye ensayos comisionados especialmente sobre figuras clave del arte ecológico desde los años 60 y 70, como Cecilia Vicuña, Frans Krajcberg, Juan Downey y el colectivo CAyC, así como textos sobre artistas y colectivos actuales que reinventan las formas de crear en un contexto de urgencias ambientales.

Diario de la confusión: Montajes posibles de un presente en trance, de Luis Ignacio García (Título provisorio)

Estos ensayos partieron del desconcierto abrumador generado por el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas de 2023, y se escribieron como posteos en Instagram entre marzo de 2024 y diciembre de 2025. El desconcierto que explora el filósofo cordobés Luis Ignacio García no es signo de una anomalía solamente política, ni mucho menos electoral, sino de una transformación más profunda, de la que el triunfo de Milei es síntoma notorio, y tan argentino en su exceso.

En las zonas fronterizas entre teoría política, estética y filosofía contemporánea, siempre en relación con los debates del presente, este libro propone menos un balance que un conjuro profano en un tiempo duro y extraño, donde la palabra, la verdad y la democracia tiemblan frente a los vientos del nihilismo.

La nación de los sueños diurnos, de Juan Mattio

Un fotógrafo de pueblo le da su archivo analógico a un programador para que genere un data set con el que alimentar una IA de generación de imágenes moralmente aterradoras. Inspirado en el cuento de Borges “Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius”, esta nueva novela del escritor argentino Juan Mattio es un ejercicio de IA generativa que va produciendo alteraciones en los habitantes del pueblo y en la realidad misma, con entidades duplicadas e inestables que se multiplican y que se vinculan con los deseos más profundos de la humanidad.

Estéticas de la evasión digital: Vaporwave, backrooms, weirdcore y otros paisajes más allá del umbral, de Valentina Tanni

“Internet es una forma de vida extraterrestre”, dijo David Bowie en 1999. Hoy, esa visión se hizo realidad. Este libro propone un viaje alucinante por el universo de la estética de internet, ese territorio donde subculturas digitales, lenguajes virales y narrativas populares han dado forma a una dimensión nueva, intermedia, que no está ni aquí ni allá. Desde nuestros teléfonos accedemos a portales que mezclan sueño y realidad, habitados por presencias inquietantes, surrealistas y a veces absurdas.

La investigadora italiana Valentina Tanni traza por primera vez un mapa de ese paisaje mutante surgido de las profundidades del código: un planeta paralelo en el que se distorsiona el tiempo, se diluyen los límitesy se multiplican las formas de percepción. A partir del vaporwave y su imaginería espectral, el recorrido atraviesa las Backrooms, el ASMR, el weirdcore y los rituales meméticos, revelando cómo internet se ha convertido en un espejo negro de nuestros deseos, miedos y obsesiones.

Caja Negra publicará "La nación de los sueños diurnos", de Juan Mattio

Chicas contra Dios, de Jenny Hval

Con una fusión radical de teoría feminista, terror y experimentación literaria, esta novela de la escritora y música Jenny Hval transporta a los lectores a la Noruega conservadora de los años noventa, donde las apariencias recatadas escondían inquietantes corrientes subterráneas.

A medida que la narradora, una artista que reflexiona sobre su práctica, su cuerpo y su odio, descompone el mundo que la rodea, la realidad comienza a fracturarse: un aquelarre de brujas conspira en Oslo, un joven Edvard Munch viaja en el tiempo para unirse a una banda de death metal, y una enigmática adolescente planea un crimen. Una novela que subvierte el género de terror y lo convierte en un manifiesto feminista cargado de humor, extrañeza y lucidez.

Desentendimiento, de Alenka Zupančič (título provisorio)

En este ensayo provocador, la filósofa eslovena Alenka Zupančič –discípula de Slavoj Žižek y una de las voces más agudas del pensamiento contemporáneo– explora el concepto psicoanalítico de renegación para analizar cómo respondemos hoy, social y políticamente, a crisis urgentes como el colapso climático o el autoritarismo global. A diferencia de la negación, la renegación implica saber y al mismo tiempo neutralizar: reconocemos la gravedad de los hechos, pero seguimos actuando como si nada hubiera cambiado, fingiendo demencia.

Zupančič no se detiene solo en los extremos del negacionismo o las teorías conspirativas, sino que pone el foco en formas más sutiles pero igual de peligrosas, como las políticas que admiten las crisis pero se limitan a proponer adaptaciones sin transformar sus causas. Con un estilo claro y afilado, plantea que esta “negación sabida” no es una falla individual, sino una estructura colectiva del pensamiento moderno.

La teoría del bosque oscuro de internet, de Bogna Konior

En El bosque oscuro, la ensayista Bogna Konior traslada la célebre teoría del escritor de ciencia ficción Liu Cixin al corazón de la vida digital contemporánea. En internet, exponer quiénes somos se vuelve un riesgo constante: todo lo que hacemos es observado, almacenado y, potencialmente, utilizado en nuestra contra. Konior, autora estadounidense que trabaja como profesora de la Universidad NYU de Shanghái, plantea que la red es un bosque oscuro donde cada usuario es cazador y presa al mismo tiempo, atrapado en dinámicas de vigilancia, juicio y exposición mutua.

En este entorno hipervigilado, la agencia individual se diluye: creemos decidir qué publicar, opinar o mostrar, pero nuestras acciones están condicionadas por algoritmos, plataformas y expectativas ajenas. El ensayo explora esta tensión entre el deseo y la posibilidad de actuar, revelando las lógicas de poder que moldean nuestras vidas en línea.

Máquina y soberanía: Para un pensamiento planetario, de Yuk Huy

El desierto de nosotros mismos: El giro intelectual y creativo de la inteligencia artificial, de Éric Sadin

Imperios de silicio: la batalla por el futuro de la IA, de Nick Srnicek

Hyperpop: El pop en tiempos del capitalismo digital, de Julie Ackermann

Re-sisters: Las vidas y grabaciones de Delia Derbyshire, Margery Kempe y Cosey Fanni Tutti, de Cosey Fanni Tutti

Síntesis: Reflexiones sobre la creatividad y la música electrónica, de ATOMTM

Dentro de las comunidades del vogue, house y ballroom de Nueva York, de Ricky Tucker

Krakatoa, de Verónica Stigger

Nick Srnicek vuelve con "Imperios de silicio: la batalla por el futuro de la IA", por Caja Negra (Crédito: Gustavo Gavotti)

Adriana Hidalgo Editora

La vida en serio II, de Juana Bignozzi

Se viene el segundo volumen de La vida en serio, la poesía completa de Juana Bignozzi, con edición al cuidado de Mercedes Halfon. Un tesoro para los amantes de la poesía argentina que incluirá dos libros de la juventud de Bignozzi, imposibles de hallar hasta ahora, además de algunos poemas sueltos nunca antes publicados. Además, contará con una introducción de Martín Prieto, especialista en la obra de Juana, así como una cronología de su vida elaborada por su biógrafa, Vanina Colagiovanni.

MDA, el manual, de Diana Aisenberg

Este libro es una continuación del proyecto iniciado por Diana Aisenberg con libros anteriores como MDA. Apuntes para un aprendizaje del arte e Historias del arte. Diccionarios de certezas e intuiciones y propone distintos ejercicios para la práctica de la pintura y estimular la creatividad en general.

Plaza mágica, de Álvaro Abós

Un ensayo sobre la historia de la plaza San Martín de Buenos Aires y los famosos personajes de la cultura y la sociedad argentina que frecuentaron este espacio emblemático de la vida porteña (desde Borges y Silvina Ocampo hasta Héctor Viel Temperley y el padre Mujica).

Con vista al mar, de Juan Bautista Duizeide

Antología sobre textos que transcurren en la playa y que incluye autores como Katherine Mansfield, James Joyce y Yasunari Kawabata, entre otros.

Homo Sacer, de Giorgio Agamben

Edición integral que reúne en un solo volumen los 9 títulos que forman parte de esta gran obra de filosofía política de Occidente, revisada por el mismo pensador italiano. Primera edición integral en castellano.

Filosofía del viaje , del italiano Rudi Capra, un ensayo sobre el acto de viajar que va mucho más allá de su dimensión turística y aborda el viaje desde los aspectos más diversos, como el nomadismo digital o los viajes en el cine. También publicaremos El alfabeto natural, un breve ensayo del argentino Pablo Gianera sobre el paisaje, un concepto que media entre el hombre y la naturaleza

Riesgo de extinción, de Thomas Moynihan

Moynihan aborda uno de los problemas que más preocupan a la especie humana: su posible extinción. Sin embargo, esta preocupación no es exclusiva de la era postatómica, sino que tiene una larga historia que este historiador de las ideas rastrea en su apasionante ensayo.

Manifiesto libertario de izquierda, de Luis Diego Fernández,

Si en la compilación de textos de autores libertarios Utopía y mercado, este filósofo argentino mostraba que existía un libertarismo de derecha y otro de izquierda, con el nuevo libro busca profundizar en esa segunda tendencia. Suerte de spin-off del anterior, es un verdadero manifiesto que lleva el pensamiento libertario a la galaxia “californiana” y contracultural, en temas como sexo, drogas y libertad individual en general.

La bruja lechuza, de Myriam Dahman y Nicolas Digard

Tercer volumen de la serie de cuentos de hadas iniciada con El secreto del lobo y Leina y el Señor del Bosque. En este nuevo libro de Myriam Dahman y Nicolas Digard, con ilustraciones de Júlia Sardà, una mujer conocida como la Bruja Lechuza, que vive sola en una casa encaramada en lo alto de un acantilado, debe enfrentarse a Baltasar Tintanegra, temido señor de las profundidades del mar, para ayudar a otra mujer a recuperar su libertad.

Adriana Hidalgo Editora publicará el segundo volumen de "La vida en serio" de Juana Bignozzi

Pequeño manual de navegación, de Sara Stefanini

Una bella historia marítima protagonizada por el experto marinero Aldo que funciona como una metáfora de la vida, con sus cambios de rumbo y puntos de vista.

Ediciones Godot

La condición obrera, de Simone Weil

En 1934, Weil es contratada como peón en una fábrica. Una profesora que quería vivir la vida del obrero, compartir sus penas, sentir su solidaridad y amistad. La condición obrera trasmite esas vivencias. Entre las máquinas, el ruido y el cansancio, también capta los signos mínimos de una humanidad que persiste, la dignidad que sobrevive incluso cuando ha sido despojada de todo derecho.

Este libro se compone de su “Diario de fábrica” y una serie de textos en los que revela la filosofía y la moral de estas experiencias. Su propósito es abrir un espacio incómodo —y necesario— para pensar el trabajo, el poder y la justicia. La traducción es de Aníbal Díaz Gallinal.

Enseñar comunidad. Una pedagogía de la esperanza, de bell hooks

hooks propone una pedagogía del compromiso, el deseo de transformación y la construcción de vínculos profundos. Este ensayo, que entrelaza teoría, memoria y trabajo colectivo, nos convoca a imaginar el aula como un espacio vivo de comunidad, donde enseñar no sea sinónimo de adoctrinar, sino de liberar. Traducción: Javiera M. Mac Pherson.

La literatura del tercer mundo en la era del capitalismo mundial, de Fredric Jameson

Detrás de la máscara o el poder de una mujer, de Louisa May Alcott

Retórica. Descifrar el código de la comunicación, de Bård Borch Michalsen

La marcha Radetzky, de Joseph Roth

Lo que entiendo por Borges, de Martín Kohan

Tsundoku, de Taiki Raito Pim

Lo que traemos del olvido, de Sergio Wolf

Nombres, de Juan José Becerra

El ángel literario, de Eduardo Halfon

Dóberman, de Gustavo Ferreyra

Antropoceno o Capitaloceno, de Jason W. Moore

Ediciones Godot publicará "Lo que entiendo por Borges" de Martín Kohan (Foto: Martín Rosenzveig)

La confusión de los sentimientos, de Stefan Zweig

El más allá de los datos, de Carl Öhman

El universo en una semilla, de Joël Broekaert

¡Žižek responde!, de Slavoj Žižek

Un cuarto propio, de Virginia Woolf

Einstein de bolsillo. 10 lecciones sobre el viaje en el tiempo, de Brian Clegg

Belgrano R, de Gustavo Ferreyra

El desamparo, de Gustavo Ferreyra

Ensayos sobre el arte de la escritura, de Robert Louis Stevenson

Colección íntima, de Mauricio Kartun

Bandera roja, de Henry Bell

Consentimiento, de Sarah Ratchford

León Tolstói, de Stefan Zweig

Saqueo de datos, de Nick Couldry y Ulises Mejias

Sueño con mujeres que ni fu ni fa, de Samuel Beckett

Un futuro más humano, de Nick Couldry

La cripta de los Capuchinos, de Joseph Roth

Historia de la arrogancia, de Ari Turunen

El goce político, de Slavoj Žižek

Televisión. Tecnología y forma cultural, de Raymond Williams

Flush, de Virginia Woolf

Dos nuevos libros de Slavoj Žižek: "¡Žižek responde!" y "El goce político" (Foto: Jeff Vespa/WireImage)

Bosque energético

Diario de las flores del mar, de Larisa Cumin

Diario chino, de Santiago Loza

Interzona

Metrópolis, de Thea von Harbou

La novela que inspiró la película de Fritz Lang. Una distopía de máquinas, castas y cuerpos en rebelión, escrita por una de las primeras mujeres del cine alemán, que aún hoy ilumina nuestra iconografía del futuro.

Vibras paralelas, de Ariel Magnus

Una biografía doble al estilo de Plutarco donde se cruzan Luca Prodan y Errico Malatesta; rebeldía, exilio y comunidad se encienden en un movimiento inesperado.

1974, de Guillermo Piro

Un libro que nos lleva al Almagro de tres chicos de doce años que buscan perros perdidos y encuentran, sin querer, un pacto de silencio capaz de marcar una vida.

Después de la furia, de Carlos Chernov

Una épica apocalíptica donde un cataclismo vuelve asesinos a millones en un segundo, y cada personaje debe decidir si la violencia es herencia, elección o destino.

Bioy’s love, de Oscar Fariña

Este libro es una novela yaoi secreta con Borges y Bioy como protagonistas, pero también un ensayo poético sobre amistad, deseo y represión.

El país de la dama eléctrica, de Marcelo Cohen

Medea atravesada por Hiroshima, por la danza butoh, por la religión, por el erotismo; un Cohen que vuelve a reclamarnos que la lengua también puede ser un laboratorio.

La travesía, de Luisa Valenzuela

La historia de una antropóloga exiliada tras el 76 y un matrimonio sostenido en cartas eróticas inventadas que terminan en las manos equivocadas. Deseo, poder, manipulación y la recuperación de una voz propia.

Interzona publicará "La travesía", de Luisa Valenzuela, la historia de una antropóloga exiliada tras el 76 y un matrimonio sostenido en cartas eróticas inventadas que terminan en las manos equivocadas

La intimidad del fracaso, de Sebastián Basualdo

Un libro que avanza hacia un territorio donde la prosa se vuelve herida: ausencia paterna, amor, soledad y memoria en estado puro.

Mejor no contar, de Tatiana Salem Levy

Una novela valiente e íntima sobre infancias rotas, enfermedad, aborto, familia y silencios que no se dejan nombrar.

Tengo vino, luna y flores, de varios autores chinos

Una antología que nos trae la respiración de la dinastía Tang. Selección y traducición a cargo de Édgar Trevizo.

Kwaidan, de Lafcadio Hearn

Un clásico del sobrenatural japonés donde espectros y criaturas nacen del choque entre Oriente y Occidente.

Solaris, de Stanisław Lem

Volver de las estrellas, de Stanisław Lem

Disrupciones, de Steven Millhauser

La Crujía

Los curiosos y curiosas van a la escuela 1, 2, y 3, de Verónica Maggio

Colección de libros que facilitan la tarea del docente y complementan el material educativo ya disponible. Además están diseñados para trabajar en una de las problemáticas actuales en materia educativa: la comprensión lectora

El que no sabe morir soy yo, de David Muchnik

Thriller psicológico, una novela cuyo protagonista es un joven dentista con impulsos suicidas y, al mismo tiempo, un asesino que colecciona las piezas dentales de sus propias víctimas. Con una voz descarnada, este personaje logra adentrarnos a una mente, a unos pensamientos, y nos hace observadores de ciertos hechos narrados con precisión y violencia, sin por ello, perder sensibilidad y belleza en un mundo que parece estar roto.

Nuevo libro de Karina Gao

Aún sin título definido, este libro aborda la biografía de la autora, sus antepasados, su origen, su familia y su devenir migrante; y que, al mismo tiempo, entreteje esta trama personal con la historia de la China moderna.

La clase de cocina, de Cecilia González

Narra de comienzo a fin una clase de cocina mexicana. Mezcla de autobiografía, historia culinaria de México, cultura, tradición, y recetas de cocina originales de su madre.

Una novela inédita de Martín Sancia Kawamichi

La Pollera

El pueblo del abismo, de Jack London

Una nueva traducción del clásico autor norteamericano. En esta obra, Jack London se adentra en los bajos fondos de Londres disfrazado de vagabundo, donde vive en carne propia —y recoge con crudeza— historias terribles sobre quienes han sido sacrificados en nombre del crecimiento económico de los países desarrollados.

Principio de identidad, de Javier Núñez

El autor, cuyo nombre común lo lleva a ser confundido con otro Javier Núñez, propone un juego literario en el que ambas identidades intercambian sus vidas. Sin embargo, uno de ellos muere, dejando al verdadero Javier Núñez atrapado en una existencia que no le pertenece, en un pequeño pueblo rural de Estados Unidos. Allí deberá desentrañar un drama familiar para poder reconstruir su vida y salir adelante.

Wilde también era una fiesta, de Natalia Rodríguez Simón

Narra la experiencia de la autora de nacer y crecer en la ciudad del mismo nombre. Un relato emotivo, entretenido, crudo y profundo que devela personajes tan inolvidables como reconocibles. El título pertenece a la colección Surcos del territorio, conjunto de obras en las que se invita a un autor o autora a narrar sobre los recovecos de sus pueblos de infancia.

Se viene un nuevo libro de ficción de JM Coetzee, publicará Penguin Random House (Foto: Martin Figura)

La orilla donde tiemblo, de Tom Maver

Un padre está en estado terminal y, en su delirio, confunde a su hijo, el narrador, con un hijo que perdió del matrimonio anterior. Como telón de fondo, la historia retrata la zona del Bajo Belgrano (la costanera, la ex ESMA, Aeroparque, River, la villa que erradicaron en el 77), porque fue el espacio que la ex mujer del padre atravesaba para llegar al río, donde ella decía oír la voz de su hijo. El padre le pide a su hijo narrador que lo ayude a ir ahora al río porque dice que en ese lugar recuerda mejor su vida. Una historia original, emotiva y, dentro de la tristeza, luminosa y abrazable.

Vientres subrogados, de Natalia Peroni

La profesora y experta en bioética Natalia Peroni comparte las claves para entender la realidad del vientre subrogado. De manera amena, y apoyada en testimonios reales, la autora explica los dilemas éticos, políticos, científicos y económicos de la actividad y sus regulaciones, siempre colindantes a los vacíos legales. En particular, se pone la lupa en cómo los diversos feminismos han tensionado sus posturas respecto a la libertad de la mujer y su cuerpo.

Penguin Random House

En ficción internacional, Penguin Random House prepara novedades de Freida McFadden, Toshikazu Kawaguchi, Juan Gómez-Jurado, Ildefonso Falcones, Elísabet Benavent, Stephen King, John Grisham, Ken Follett, John Katzenbach, Danielle Steel, Lucinda Riley, Arturo Pérez-Reverte, María Oruña, Javier Cercas, Yasmina Reza, Han Kang, J. M. Coetzee, Eric Carle, David Mckee, Van Dyken Rachela, Liz Tomforde, Elizabeth Hart, Shula Li, Andrea Longarela, Rebecca Stones, Elvira Sastre y Cherry Chic.

En cuanto a la ficción nacional, el catálogo incluye nombres como Viviana Rivero, Federico Andahazi, Gloria V. Casañas, Gabriela Exilart, Lorena Pronsky y Daniel Balmaceda, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Dolores Reyes, Reynaldo Sietecase, Daniel Guebel, Alan Pauls, Fernanda Laguna, Cecilia Pavón, Cynthia Rimsky, Carla Maliandi, Fabián Martínez Siccardi, María Negroni, Maria Elena Walsh, Plim Plim, Lyna Vallejos, Daniel Morro, Chanti, Cecilia Pisos, Gabriela Keselman, Martín Blasco, Andrea Ferrari, Gastón Gorali, Melina Pogorelsky, Sebastián Vargas y Sandra Siemens.

Claudia Piñeiro publicará un nuevo libro en 2026, lo editará Penguin Random House

En la categoría de no ficción nacional: Beltrán Briones, Marcos Apud, Conrado Estol, Laura Lewin, Nora Moseinco, Ignacio Fidanza, Jairo Straccia, Sofía Chas, Flavia Pittella, Andrea Rodríguez, Daniel Balmaceda, Facundo Pastor, Verónica De Andrés, Pacho O’Donnell, Pablo Sirvén, Bernardo Stamateas, Andrés Rieznik, Fabricio Ballarini, Flavia Costa, Eduardo Sacheri, Rosana Guber, Federico Lorenz, Juan Bautista Yofre, Ceferino Reato, Martín Sivak, Mario Santucho, Jimena La Torre y Ludovica Squirru.

Entre los nombres de no ficción internacional están: Joe Dispenza, Enric Corbera, de Joseph Nguyen, Alba Cardalda, Robert Kiyosaki, Daniel Goleman, Brian Tracy y Isabel Allende.

También, por los 40 años de la muerte de Borges, publicarán los ensayos completos y sus conferencias inéditas.