Sundance 2026, un festival marcado por la memoria de Robert Redford y el adiós a Park City

Será la primera edición del gran encuentro del cine independiente mundial desde la muerte de su fundador y también, la última vez que se realiza en la villa de invierno del estado de Utah

Una postal de la villa de invierno Park City, ubicada en las montañas del estado de Utah

El festival de Sundance, la gran cita anual del cine independiente en Estados Unidos, presentó su programación 2026, en la que estrellas de Hollywood se mezclarán con jóvenes y prometedores directores de todo el mundo y la comedia será un plato fuerte. Esta edición, que se celebrará del 22 de enero al 1 de febrero por última vez en Park City, en las montañas del estado de Utah, será la primera desde la muerte del cofundador del festival, el legendario actor y director Robert Redford. “Creo que este va a ser un año de celebración y muy especial”, dijo la directora de programación de Sundance, Kim Yutani.

La comedia ocupará un lugar importante en la programación, afirmó, con el estreno, entre otros, de la película The Invite, de la directora Olivia Wilde y protagonizada por Seth Rogen y Edward Norton, que cuenta la historia de una pareja que invita a cenar a unos misteriosos vecinos.

Esta edición de Sundance será la primera desde la muerte del cofundador del festival, el legendario actor y director Robert Redford (Foto: REUTERS/Jim Urquhart)

Las estrellas de Mad Men Jon Hamm y John Slattery también se reencuentran en una nueva comedia llamada Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass, en la que una futura novia desata el caos en Hollywood para vengarse después de que su prometido usara el “permitido” de la pareja con un amor platónico famoso.

Además, se proyectará The Gallerist, un thriller que reúne a la actriz ganadora del Óscar Natalie Portman y a la joven estrella Jenna Ortega. La película narra la épica historia de una galerista desesperada que quiere vender un cadáver en la famosa feria de arte contemporáneo Art Basel Miami Beach.

Con la industria cinematográfica aún recuperándose de sucesivos golpes —desde la revolución del streaming y la pandemia de covid-19 hasta las huelgas de Hollywood en 2023— la participación de rostros famosos es un voto de confianza en el cine independiente, según John Nein, otro de los organizadores de Sundance 2026.

Los 90 filmes de la grilla, casi todos estrenos mundiales, fueron seleccionados entre 16.000 candidaturas procedentes de 164 países. Más del 40% serán la primera película de su director, precisaron los organizadores.

La marquesina del Teatro Egipcio en Park City, Utah, sede central de Sundance (Foto: AP/Rick Bowmer)

La selección también da protagonismo a las películas extranjeras. La lista incluye el largometraje británico Extra Geography, la película australiana Leviticus y la chipriota Hold Onto Me.

La programación documental también es muy rica, con producciones de todo el mundo entre ellas, firmes candidatas a los Óscar.

Estarán en cartel Kikuyu Land, sobre la corrupción en Kenia, así como Hanging by a Wire, sobre la frenética carrera para salvar a unos escolares suspendidos en un teleférico bloqueado en una región montañosa de Pakistán. En 2027 el festival se trasladará a Boulder, en el vecino estado de Colorado.

