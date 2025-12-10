Cultura

José Franco sorprende con selvas imaginadas y tecnología en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes abre sus puertas a una experiencia visual única, en la que la naturaleza fantástica y los componentes electrónicos se mezclan en las creaciones más recientes del reconocido artista cubano

La exposición "José Franco: Génesis", en el Museo Nacional de Bellas Artes, reúne casi cuatro décadas de producción artística del creador cubano

El jueves 4 de diciembre se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición José Franco: Génesis, una muestra que recopila obras del artista cubano radicado en Argentina. La exhibición reúne pinturas, objetos e instalaciones en las salas del segundo piso del museo porteño.

La exposición, con curaduría de Mariana Marchesi, coordinadora artística del museo, atraviesa casi cuatro décadas de producción de José Franco. El recorrido abarca piezas de los años ochenta, caracterizadas por la recreación de tramas de pelaje animal vinculadas con una estética pop, hasta creaciones recientes de 2025 en las que incorpora componentes electrónicos en instalaciones y trabajos sobre acrílico.

Las salas del segundo piso del museo porteño exhiben pinturas, objetos e instalaciones de José Franco, radicado en Argentina desde 1993

Entre los núcleos destacados se incluyen obras de la serie inspirada en las selvas imaginadas por el pintor francés Henri Rousseau (1844-1910), una línea de investigación que Franco inició en Francia en 2007 y que articula homenajes visuales como La conversación y Conversaciones en el tiempo Lam-Franco. Esta última, un acrílico sobre tela, funciona como tributo a Wifredo Lam y fue ofrecida en donación al acervo del museo.

Durante la apertura, el artista agradeció la presencia de familiares, colegas, referentes de la escena cultural y expresó su satisfacción de compartir la exposición. La curadora señaló que la muestra permite revisar los orígenes del artista en las últimas cuatro décadas y “pensar los puntos de contacto entre las obras de entonces y las del presente”. Remarcó que la mutación actúa como eje de una práctica artística atravesada por la transformación constante.

El recorrido por la exposición abarca dibujos, murales, esculturas y objetos intervenidos, reflejando la diversidad de técnicas de José Franco

La producción de José Franco abarca dibujos, pinturas, murales, instalaciones, esculturas y objetos intervenidos. Nacido en La Habana en 1958 y egresado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro y del Instituto Superior de Arte (ISA), Franco obtuvo la Beca Guggenheim en 1991, y se radicó en Nueva York antes de instalarse en Argentina en 1993.

La exposición permanecerá abierta hasta el 8 de febrero de 2026 y puede visitarse de martes a viernes entre las 11 y las 19:30, y los fines de semana a partir de las 10. En el marco de la exposición, se presentará un libro bilingüe (castellano e inglés) editado por Nora Hochbaum, Andrea Franco y Juan Lo Bianco, que reúne obra producida entre 1983 y 2025, e incluye textos de Andrés Duprat, Florencia Battiti, Andrea Giunta, Orlando Hernández, Laura Malosetti Costa, Aldo Menéndez, Liliana Porter y Ana Tiscornia.

* Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del Libertador 1473, C. A. B. A.

Fotos: Museo Nacional de Bellas Artes - Gustavo Cantoni.

