Estos son los cuatro finalistas del Premio Turner 2025

Nnena Kalu, Rene Matic, Mohammed Sami y Zadie Xa, finalistas del Premio Turner

El ganador del Premio Turner será anunciado el martes, con cuatro candidatos compitiendo por el prestigioso galardón de arte contemporáneo, entre ellos un pintor iraquí y una artista autista.

Establecido en 1984 para celebrar el arte británico contemporáneo, el Premio Turner se otorga cada año a un artista nacido o radicado en Gran Bretaña por una exposición o presentación destacada de su obra.

Nombrado en honor al pintor inglés J.M.W. Turner y su legado de experimentación artística, el premio, organizado por la institución Tate, es uno de los galardones más importantes de las artes visuales a nivel mundial.

Los cuatro artistas preseleccionados se anunciaron el 23 de abril, exactamente 250 años después del nacimiento de Turner.

Nnena Kalu (Courtesy of Humber Street Gallery and the artist)

Dos de ellos nacieron en Reino Unido, Nnena Kalu y Rene Matic, a quienes se suman el pintor iraquí Mohammed Sami y la artista canadiense-coreana Zadie Xa. Según los organizadores, todos viven y trabajan actualmente en Londres.

Su trabajo se expone desde septiembre en la Cartwright Hall Art Gallery de Bradford, en el norte de Inglaterra.

Kalu, nacida en Glasgow, fue descrita por los organizadores como “una artista autista, con discapacidad de aprendizaje y comunicación verbal limitada”.

La artista de 58 años recibió la nominación por sus esculturas colgantes hechas con materiales envueltos, como tela, cuerda y cinta adhesiva. Su candidatura fue celebrada por la organización benéfica británica Sense como “de gran significado”.

Rene Matic (@rene.matic)

“Esperamos que el Premio Turner 2025 marque un nuevo comienzo, donde muchos más artistas discapacitados tengan la oportunidad de destacarse”, expresó Stephanie Tyrrell, directora de arte de la organización, quien calificó las esculturas de Kalu como “bellas y muy impactantes”.

“El éxito de Nnena demuestra lo que las personas discapacitadas pueden lograr cuando se les brindan oportunidades y apoyo”, agregó.

Sami, de 40 años, considerado favorito por algunos críticos, explora en sus pinturas la memoria y el conflicto en su país natal marcado por la guerra.

Matic, de 27 años, artista originario del centro de Inglaterra, presenta obras que combinan la fotografía íntima con sonido y objetos, abordando temas como raza, cuidado y vulnerabilidad.

Mohammed Sami (@mohammedsami99)

Xa, de 41 años, es finalista por una instalación con campanas, paisajes sonoros de conchas y paredes pintadas, inspiradas en el chamanismo coreano y leyendas del océano.

Cada dos años, la exposición del Premio Turner sale de la Tate Britain de Londres. Bradford fue designada la “Ciudad de la Cultura del Reino Unido” para 2025.

El ganador del galardón recibe £25,000 (US$33,300), mientras que los otros artistas seleccionados reciben £10,000 cada uno.

“El Premio Turner sigue deleitando, inspirando y provocando debate al entrar en su quinta década”, dijo Alex Farquharson, director de Tate Britain y presidente del jurado del Premio Turner 2025.

Zadie Xa (@zadiexa)

Christopher Turner, jefe del departamento de arquitectura y diseño del museo V&A de Londres, señaló que el galardón “ha tenido dificultades para conectar con el público como antes”. “Aun así, es una plataforma clave para artistas emergentes y de media carrera”, declaró.

Entre los ganadores anteriores figuran nombres hoy reconocidos como el dúo Gilbert & George, Anish Kapoor, Rachel Whiteread, Antony Gormley, Tracey Emin, Steve McQueen y Damien Hirst.

El premio anual busca fomentar el debate sobre los avances en el arte contemporáneo, a menudo envuelto en la polémica.

La obra “My Bed” de Tracey Emin ganó en 1999

Chris Ofili, por ejemplo, ganó en 1998 por incorporar estiércol de elefante en sus pinturas. Hirst, en 1995, expuso piezas como la cabeza de una vaca en descomposición. La obra “My Bed” de Emin en 1999 —una cama matrimonial deshecha con sábanas manchadas, ropa interior sucia, preservativos, pantuflas y botellas vacías— atrajo enorme atención.

La artista escocesa Jasleen Kaur ganó el premio el año pasado con una muestra individual que incluía una instalación con un automóvil Ford Escort y un enorme tapete de ganchillo, en el 40 aniversario del galardón.

Fuente: AFP