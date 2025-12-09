A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

Celeste Iannelli y un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

La historia de Celeste Iannelli, escritora y youtuber, desafía los estereotipos sobre la enfermedad y la representación infantil. Tras perder el pelo dos veces por tratamientos contra el cáncer, decidió crear un personaje que rompiera con los cánones tradicionales. El libro se llama La princesa Celeste, cuenta con ilustraciones de Leo Basic, y su autora pasó por el streaming de Infobae para conversar sobre esta reciente publicación.

El origen de La princesa Celeste se remonta a una experiencia personal y a la interacción con una niña que atravesaba una situación similar. “Subo una historia en Instagram y le pregunto a la gente: ¿Qué cosas no me pueden faltar hacer estando pelada?, porque yo sabía que era mi última vez. Ahí me responde la mamá de una nena y me dice: ‘Disfrazarte de princesa porque mi hija cree que no puede ser princesa por no tener el pelo como una princesa’”, explicó Iannelli.

El encuentro con esa niña en Santa Fe fue decisivo: “La conocí, fuimos hasta Santa Fe con mi familia, conocimos a esta princesita y la princesita conoció a la princesa Celeste pelada”.

La producción del libro fue posible gracias a la colaboración del ilustrador Leo Batic, conocido por su trabajo para Disney y Pixar. “Le cuento la historia, el proyecto y le pido presupuesto. Y me dice: ‘Ponémelo vos al presupuesto’”. Esta generosidad permitió que el proyecto avanzara. “Aparte de llevar el cuento, queremos llevar un cuentito de ilustraciones para que los chicos coloreen. Que sea un juego. Sí, que sea como para apoyar el proyecto de otra manera”, afirmó Iannelli.

Celeste Iannelli no solo busca visibilizar la diversidad en los cuentos infantiles, sino también acompañar a niños y familias que atraviesan situaciones similares. “Todo lo hago con mi familia. Es nuestro emprendimiento, que nace a partir de mi experiencia. Yo empecé escribiendo en servilletas cuando tuve mi primer diagnóstico a los catorce años. Escribí en la servilleta de baño del hospital porque era lo único que tenía”, recordó. De esas primeras notas surgió su primer libro, Diario de la Servilleta, y una serie de charlas para concientizar sobre la donación de médula ósea y sangre.

La autora profundizó en el impacto emocional de la pérdida del pelo durante el tratamiento: “Es bastante fuerte porque es lo que más se ve. Te cambia el aspecto y vos decís: ‘Esta no soy yo y me siento rara y me siento otra’”. Sin embargo, el proceso fue gradual: “De a poquito me fui como acostumbrando, porque no es que yo me rapé de una, sino que fue a poco. Fue una transformación, un proceso muy de a poquito”.

La resiliencia de Celeste Iannelli se apoya en su fe y en la escritura como herramienta. “Yo creo en Jesús y es la fuerza que yo siento que tengo. No me siento yo”, expresó. “Era catarsis. En ese momento pensé: Escribo porque me aburro. Y pasaron los meses y al mismo tiempo yo me imaginaba adentro, porque la leucemia, que es lo que tuve yo, es cáncer en la sangre. Entonces, yo me imaginaba... ¿Vieron Intensamente? Bueno, algo así, pero en la sangre. Todo lo que me pasaba cobraba vida”.

El libro La princesa Celeste incorpora elementos que reflejan la experiencia real de los niños en tratamiento, como el catéter, al que la autora dio un nombre propio: “El catéter es como un dispositivo que se pone adentro, en el cuerpo, a través de una operación que te salva de los pinchazos. A los pacientes oncológicos nos encanta el catéter por eso: te salva de los pinchazos. Mi catéter se llamaba Willy. A los catorce le puse ese nombre. Lo tengo guardado en mi casa, porque para mí fue muy especial. Esto lo puse en el cuento para que los chicos le pongan nombre a su catéter”.

“El proyecto también tiene que ver con concientizar a la sociedad en general, no solo de que le llegue a los pacientitos. S vos querés comprar un cuento y llevárselo a un jardín de infante o donarlo, nos sirve un montón también, porque el día de mañana esos nenes, cuando se crucen a un peladito o una peladita en la calle, no lo van a mirar como un extraterrestre, algo que a mí me pasó”, concluyó.