Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato (@the_adaa)

El anuncio de la nueva ADAA Fair marca un giro significativo en el calendario artístico de Nueva York, tras la cancelación de la edición 2025 de su tradicional Art Show. La Art Dealers Association of America (ADAA) confirmó que el renovado evento se celebrará en el Park Avenue Armory del 12 al 16 de noviembre de 2026, abriendo una etapa que busca fortalecer el apoyo a las artes visuales y a las instituciones culturales en todo Estados Unidos.

El cambio de formato responde al fin de la colaboración con Henry Street Settlement, una organización benéfica que brinda servicios sociales en el Lower East Side de Manhattan.

Durante años, la noche de apertura VIP del Art Show de la ADAA había funcionado como gala de recaudación de fondos para esta entidad, reuniendo a figuras destacadas como los coleccionistas Leonard Lauder y Agnes Gund, así como a celebridades como Martha Stewart. Con la conclusión de esta alianza, la ADAA orienta sus esfuerzos hacia el respaldo directo a las artes visuales y sus instituciones asociadas.

Mary Ryan, presidenta del comité de la ADAA Fair, explicó que el nuevo formato permitirá “destacar el trabajo extraordinario de nuestras galerías miembro y profundizar nuestro apoyo a museos y organizaciones culturales en todo el país”. Esta visión fue compartida por Kinsey Robb, directora ejecutiva de la ADAA, quien afirmó que la asociación inicia “una nueva era” que será “más receptiva a las necesidades culturales de nuestro tiempo”.

La ADAA también anunció que incrementará la visibilidad de las actividades de la ADAA Foundation, entidad que otorga subvenciones a museos estadounidenses. Entre los beneficiarios de 2025 figuran el Dusable Black History Museum and Education Center de Chicago y el Museum of Contemporary Art Detroit.

Tras la desaparición del tradicional Art Show, nace ADAA Fair (@the_adaa)

La fundación, establecida en 1970 y financiada principalmente por donaciones de las galerías miembro, ha distribuido fondos a museos, archivos y organizaciones artísticas en todo el país para fomentar la investigación histórica del arte y el desarrollo de exposiciones.

Desde su creación en 1989, el Art Show de la ADAA se había consolidado como un evento central en la vida social neoyorquina, convirtiéndose en la feria de arte de mayor trayectoria en Estados Unidos. En julio, la asociación comunicó a sus miembros una “pausa estratégica”, lo que llevó a la cancelación de la edición prevista para el 28 de octubre en el Armory.

No obstante, la junta directiva aseguró que el evento regresaría en 2026 con una propuesta renovada. En un correo electrónico, los organizadores señalaron: “Si bien entendemos que esta noticia puede resultar decepcionante, creemos que esta pausa representa una oportunidad significativa para reinventar The Art Show con la sostenibilidad a largo plazo y el valor para los miembros como prioridades”.

Imagen de la primera edición, en 1989 (@the_adaa)

El anuncio de la ADAA Fair se produce en un contexto de recuperación incipiente para el mercado del arte, tras varios años de contracción que provocaron el cierre de galerías reconocidas como Blum y Venus Over Manhattan. Los recientes resultados positivos de las subastas de noviembre en Nueva York han generado expectativas de un repunte, lo que aporta un matiz de optimismo a la reconfiguración de la feria.

La ADAA, fundada en 1962, agrupa a más de 200 galerías en cuarenta ciudades estadounidenses, desde pequeños espacios hasta grandes galerías con presencia internacional, abarcando especialidades que van desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo. La membresía se otorga únicamente por invitación.

En los próximos meses, la asociación dará a conocer más detalles sobre la programación, las alianzas y las galerías participantes en la primera edición de la ADAA Fair.