Cultura

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

Tras la desaparición del tradicional Art Show, nace ADAA Fair, que buscará fortalecer el apoyo a las artes visuales y dar mayor visibilidad a instituciones culturales de todo el país

Guardar
Tras su cancelación, la feria
Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato (@the_adaa)

El anuncio de la nueva ADAA Fair marca un giro significativo en el calendario artístico de Nueva York, tras la cancelación de la edición 2025 de su tradicional Art Show. La Art Dealers Association of America (ADAA) confirmó que el renovado evento se celebrará en el Park Avenue Armory del 12 al 16 de noviembre de 2026, abriendo una etapa que busca fortalecer el apoyo a las artes visuales y a las instituciones culturales en todo Estados Unidos.

El cambio de formato responde al fin de la colaboración con Henry Street Settlement, una organización benéfica que brinda servicios sociales en el Lower East Side de Manhattan.

Durante años, la noche de apertura VIP del Art Show de la ADAA había funcionado como gala de recaudación de fondos para esta entidad, reuniendo a figuras destacadas como los coleccionistas Leonard Lauder y Agnes Gund, así como a celebridades como Martha Stewart. Con la conclusión de esta alianza, la ADAA orienta sus esfuerzos hacia el respaldo directo a las artes visuales y sus instituciones asociadas.

Mary Ryan, presidenta del comité de la ADAA Fair, explicó que el nuevo formato permitirá “destacar el trabajo extraordinario de nuestras galerías miembro y profundizar nuestro apoyo a museos y organizaciones culturales en todo el país”. Esta visión fue compartida por Kinsey Robb, directora ejecutiva de la ADAA, quien afirmó que la asociación inicia “una nueva era” que será “más receptiva a las necesidades culturales de nuestro tiempo”.

La ADAA también anunció que incrementará la visibilidad de las actividades de la ADAA Foundation, entidad que otorga subvenciones a museos estadounidenses. Entre los beneficiarios de 2025 figuran el Dusable Black History Museum and Education Center de Chicago y el Museum of Contemporary Art Detroit.

Tras la desaparición del tradicional
Tras la desaparición del tradicional Art Show, nace ADAA Fair (@the_adaa)

La fundación, establecida en 1970 y financiada principalmente por donaciones de las galerías miembro, ha distribuido fondos a museos, archivos y organizaciones artísticas en todo el país para fomentar la investigación histórica del arte y el desarrollo de exposiciones.

Desde su creación en 1989, el Art Show de la ADAA se había consolidado como un evento central en la vida social neoyorquina, convirtiéndose en la feria de arte de mayor trayectoria en Estados Unidos. En julio, la asociación comunicó a sus miembros una “pausa estratégica”, lo que llevó a la cancelación de la edición prevista para el 28 de octubre en el Armory.

No obstante, la junta directiva aseguró que el evento regresaría en 2026 con una propuesta renovada. En un correo electrónico, los organizadores señalaron: “Si bien entendemos que esta noticia puede resultar decepcionante, creemos que esta pausa representa una oportunidad significativa para reinventar The Art Show con la sostenibilidad a largo plazo y el valor para los miembros como prioridades”.

Imagen de la primera edición,
Imagen de la primera edición, en 1989 (@the_adaa)

El anuncio de la ADAA Fair se produce en un contexto de recuperación incipiente para el mercado del arte, tras varios años de contracción que provocaron el cierre de galerías reconocidas como Blum y Venus Over Manhattan. Los recientes resultados positivos de las subastas de noviembre en Nueva York han generado expectativas de un repunte, lo que aporta un matiz de optimismo a la reconfiguración de la feria.

La ADAA, fundada en 1962, agrupa a más de 200 galerías en cuarenta ciudades estadounidenses, desde pequeños espacios hasta grandes galerías con presencia internacional, abarcando especialidades que van desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo. La membresía se otorga únicamente por invitación.

En los próximos meses, la asociación dará a conocer más detalles sobre la programación, las alianzas y las galerías participantes en la primera edición de la ADAA Fair.

Temas Relacionados

ADAA Fair Art Dealers Association of America Nueva York Estados Unidos Feria de arte

Últimas Noticias

Nuevo escándalo en el Louvre: una filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

La administración del museo confirmó que una fuga en el sistema de calefacción afectó materiales científicos y revistas de egiptología, aunque descartó pérdidas irreparables

Nuevo escándalo en el Louvre:

La fotografía de Mariana Yampolsky se exhibe en Argentina, testimonio de la memoria rural mexicana

En el marco del centenario de la fotógrafo, el Museo Fernández Blanco presenta una colección única de imágenes que retratan tradiciones y transformaciones sociales, con material reconocido por la UNESCO

La fotografía de Mariana Yampolsky

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

La feria evidencia el dinamismo del sector con ventas destacadas, presencia de obras de artistas consagrados y propuestas que abordan tanto el surrealismo como la experimentación tecnológica

Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El artista británico, miembro de Magnum Photos desde 1994, murió en su casa de Bristol tras una carrera que abarcó décadas con viajes alrededor del mundo. Recientemente publicó su autobiografía “Totalmente perezoso y desatento”, título tomado de un demoledor informe escolar

Murió Martin Parr, el fotógrafo

Revelan el verdadero propósito de los enigmáticos agujeros de Perú

Un estudio liderado por Jacob Bongers descarta teorías infundadas sobre las hendiduras del Monte Sierpe y demuestra que el sitio fue utilizado primero como mercado indígena y luego como registro tributario inca

Revelan el verdadero propósito de
DEPORTES
De las lágrimas a la

De las lágrimas a la gloria: Agustín Canapino ganó en La Plata y es quíntuple campeón de TC

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Las repercusiones en Red Bull tras el título de Norris en la F1: el cruce de Verstappen con un periodista y el dardo de Checo Pérez

Los Pumas perdieron con Sudáfrica y se quedaron con la medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

La honesta confesión de Thomas Müller sobre Messi tras perder la final de la MLS contra el Inter Miami

TELESHOW
La divertida salida de Tamara

La divertida salida de Tamara Báez con Jamaica: compras navideñas y espíritu festivo en familia

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Ejército de

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo

Crisis energética en Cuba: el 60% de la isla quedará a oscuras este domingo por el colapso de las principales termoeléctricas

Japón denunció maniobras peligrosas de cazas chinos cerca de Okinawa y alertó sobre el aumento de la hostilidad de Beijing