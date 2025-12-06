El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Art Basel Miami Beach 2023 reúne a 283 galerías de 43 países y destaca la influencia latinoamericana en el arte contemporáneo

La vigésima tercera edición de Art Basel Miami Beach (ABMB), la feria de arte contemporáneo más prestigiosa de América y la tercera más importante del mundo que se desarrolla hasta este domingo en la ciudad del estado de Florida, cuenta con la participación de 283 galerías de 43 países (un 10% provienen de Latinoamérica) con temas destacados como la migración, la diáspora y los indígenas. El evento está “marcado por un diálogo entre Norteamérica y Sudamérica”, con un despliegue “profundamente influenciado por Latinoamérica, desde artistas, galerías y museos, que vienen y realmente invierten su tiempo, hasta coleccionistas”, afirma Bridget Finn, directora de Art Basel Miami Beach.

“Mucho trabajo este año habla de migración, innovación, y polinización intercultural. Las conversaciones también se entrelazan con Europa, Asia, África y Medio Oriente. Lo destacado este año son las prácticas latinas, indígenas y de diásporas que también revisan el modernismo mediante un lente transhemisférico”, señala Finn.

Art Basel es el evento estrella de la Miami Art Week (Semana del Arte de Miami), que comenzó el lunes 1 de diciembre con veinte ferias artísticas y más de 1.200 galerías participantes, por ser una “intersección entre la cultura y el mercado”, es decir, una plataforma donde convergen artistas y compradores de creaciones contemporáneas.

Bridget Finn, directora de la feria Art Basel Miami Beach (Foto: EFE/ Art Basel)

Latinoamérica en Art Basel Miami Beach

Casi dos de cada tres exponentes de Art Basel este año tienen su principal espacio en América, que incluye a treinta cuya presencia principal está en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú o Paraguay.

El evento original nació en la ciudad Suiza de Basel en 1970, pero Finn recuerda que, para la versión americana del evento, los organizadores escogieron a Miami Beach en 2002, por ser un “punto de nexo geográfico y cultural entre el norte y el sur y Centroamérica”. “Y es muy importante que el show refleje eso tanto en la conformación de las galerías como el público. Pero todas esas cosas hacen que Art Basel Miami Beach sea el mayor y más fuerte show o feria de arte en el mercado más fuerte del mundo. Ocupa un lugar único en el calendario global del arte”, detalla la directora.

Como muestra de la relevancia latinoamericana, Finn cita que entre lo más esperado del evento están la artista mexicana Renata Petersen, quien presentará cerámicas e instalaciones con otros objetos, y el debut en Miami de la galería cubana El Apartamento, con presencia en La Habana y Madrid. También sobresale la fotógrafa haitiana Widline Cadet, cuyo “trabajo realmente se inspira en la historia de migración de su familia de Haití a Estados Unidos”, añade. “Pienso que, en esta época, en este momento, especialmente en Estados Unidos, va a ser una presentación muy poderosa de su trabajo”, apunta la organizadora.

Art Basel Miami Beach se consolida como el mayor punto de encuentro entre artistas, galerías y coleccionistas de América y el mundo

El poder de los coleccionistas

La feria ocurre mientras los adinerados están invirtiendo en obras, pues en 2025 las personas con un alto patrimonio neto, con activos líquidos de al menos un millón de dólares, destinaron un 20 % de su riqueza al arte, por encima del 15 % en 2024, según el más reciente reporte de Art Basel y el banco suizo UBS. Finn considera que no hay “ninguna otra feria en Estados Unidos que reúna a una mezcla tan amplia de coleccionistas”, al mencionar a Jorge y Darlene Pérez, Don y Mera Rubell, y Carlos y Rosa de la Cruz, entre otros.

“La fuerza de la base de coleccionistas de Miami fue parte de esa atracción inicial hacia Miami Beach y sigue siendo una fortaleza única del show. Muchos de los coleccionistas son muy conocidos desde hace tiempo por ser aventureros y globalmente enganchados en sus hábitos de colección”, subraya la directora de Art Basel Miami Beach.

Fuente: EFE

[Fotos: Art Basel Miami Beach]