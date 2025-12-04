Cultura

Leonardo Padura recibió el doctorado honoris causa por su "extraordinaria" obra en México

En el marco de su participación en la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor cubano fue homenajeado por la universidad de la ciudad

Leonardo Padura recibe en México
Leonardo Padura recibe en México el doctorado honoris causa por su "extraordinaria" obra

El escritor cubano Leonardo Padura recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara (UdeG), un reconocimiento a su “extraordinaria contribución” al patrimonio literario y cultural iberoamericano.

En el marco de su participación en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que se desarrolla en esta ciudad, Padura recalcó la relación que ha tenido con México desde que vino por primera ocasión en 1990 invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el ahora Premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio.

Recordó, asimismo, que México fue el país donde logró publicar su novela Pasado Perfecto que fue censurada en el Concurso de Novela Aniversario de la Revolución organizado por el Ministerio del Interior de Cuba.

“Me quedé con esa novela en la mano sin saber qué cosa hacer con ella, la novela estaba escrita a máquina y pasa por esos día por la Habana Paco Ignacio Taibo y le digo (de la novela). Paco se viene para México y a finales del año vengo a un festival y Paco me da un ejemplar impreso de ‘Pasado perfecto”, recordó.

Padura, de 70 años, añadió que el escritor mexicano le explicó que la UdeG había tenido la iniciativa de publicar una colección de novela policíaca contemporánea y que no dudó en recomendarles la novela en la que aparece por primera vez su personaje icónico el detective Mario Conde.

El galardón le fue entregado
El galardón le fue entregado en el marco de su participación en la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara (AP Foto/Ramón Espinosa)

“Fue para mí una conmoción. (...) Eso fue importante porque es el libro que me permitió tener la idea de que era posible seguir trabajando con ese personaje de Mario Conde que rompió con tantas cosas con respecto de la novela policíaca”, explicó.

México es también el país donde encontró la semilla para crear su libro más representativo ‘El hombre que amaba los perros’, en el que ligó la historia de León Trotsky y su experiencia propia viviendo en un país comunista.

Dulce María Zúñiga, directora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y promotora de la distinción, señaló que la de Padura es una de las voces más lúcidas, coherentes y universales de la literatura contemporánea.

Zúñiga destacó que la trayectoria literaria del escritor cubano es singular porque ha sabido vencer las “restrictivas condiciones sociales, políticas y económicas de su país y se ha mantenido fiel a su lugar de origen”, una fidelidad tanto “moral como política” y ha sido una forma de coherencia “para mirar desde adentro y para escribir desde la raíz.

La rectora de la UdeG, Karla Planter recordó que Padura es un amigo de esta institución y de la FIL a la que es asiduo asistente por lo que en 2020 la feria le otorgó la Medalla Carlos Fuentes en reconocimiento a su trayectoria.

“Eficaz, pero lírico; entrañable, aunque implacable, Padura es uno de los grandes de la literatura contemporánea y también nos honra decir que es un viejo amigo de la FIL”, subrayó.

Fuente: EFE

