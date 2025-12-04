Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma” (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz británica ganadora del Oscar, Kate Winslet, manifestó sentirse “tan orgullosa” de sí misma por dirigir su primera película, Adiós, June, y aseguró que “le encantaría hacer más”.

En el estreno mundial del drama navideño en Londres el miércoles, Winslet, de 50 años, quien también actúa en la película, describió la experiencia de dirigir como “increíblemente gratificante”.

“Me encantó estar con esos actores, me encantó estar con los niños, hasta ese punto, y también la colaboración con el equipo, porque todo tiene que funcionar junto, todos tienen que ser un equipo, y es algo que, realmente, simplemente me elevó”, declaró a AFP.

"Adiós, June", la nueva película de Kate Winslet (Netflix)

La película narra la historia de hermanos que se reúnen cuando la salud de su madre anciana empeora en Navidad. Está inspirada en la muerte de la madre de Winslet y fue escrita por su hijo, Joe Anders, cuyo padre es el director británico Sam Mendes.

“Me impresionó muchísimo y me encantó el diálogo; era simplemente fenomenal”, afirmó sobre el guion de su hijo. “Y así, cuando llegó el momento de enviar el guion a directores, simplemente me di cuenta de que no había manera de que pudiéramos dejarlo ir”.

Winslet comentó que había pensado en la dirección durante años y que otros directores le habían sugerido que lo intentara, pero quiso esperar “hasta que realmente se sintiera preparada”.

Kate Winslet en Los Angeles, California, el 16 de noviembre de 2025 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy tan orgullosa de mí misma por haberlo hecho, y tengo 50 años”, dijo entre risas. “Lo logré”, añadió.

Adiós, June cuenta también en su reparto con Dame Helen Mirren, Timothy Spall, Andrea Riseborough, Johnny Flynn, Stephen Merchant y Toni Collette.

Se estrenará en cines en Reino Unido y Estados Unidos el 12 de diciembre y posteriormente estará disponible en Netflix, el distribuidor de la película, en la víspera de Navidad.

Fuente: AFP