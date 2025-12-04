Cultura

Festival de cine de La Habana abre el telón entre apagones y en plena epidemia de virosis

Las principales salas de la capital cubana albergan el evento cinematográfico, que enfrenta desafíos por cortes eléctricos y brotes de enfermedades, pero mantiene su programación con más de 200 películas de 42 países

El Festival de Nuevo Cine
El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana inicia en medio de apagones y una epidemia de dengue y chikunguña

Las principales salas de cine de La Habana acogerán desde este jueves el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, que se desarrollará en medio de las dudas por los frecuentes apagones, que ya lastraron la edición pasada, y la epidemia de dengue y chikunguña.

El apagón masivo que este miércoles dejó a oscuras al occidente cubano, incluida La Habana, sede del evento, reavivó el recuerdo de los problemas registrados el año previo.

Además, la isla sufre una epidemia de dengue y chikunguña con unos 40.000 casos registrados este año, un pronóstico desfavorable para las próximas semanas y al menos 33 muertes confirmadas por estas virosis.

A pesar del difícil panorama, el certamen, que se celebra hasta el próximo 14 de diciembre bajo el lema “Rodando Cine”, mantiene su cartel, con una selección 222 obras en exhibición de 42 países, entre los que destacan, además de Cuba, México, Argentina, Brasil y Colombia.

La película argentina 'Belén', dirigida
La película argentina 'Belén', dirigida por Dolores Fonzi, inaugurará el festival con una historia sobre derechos reproductivos

Los organizadores del festival adelantaron a EFE que la película argentina Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, abrirá el festival este año. El filme versa sobre el caso judicial de una joven criminalizada tras un aborto espontáneo.

México será este año el país invitado de honor y los afamados Estudios Churubusco recibirán el premio Coral de Honor del certamen por su octogésimo aniversario.

Así mismo, la cita dedicará su foro teórico al centenario del natalicio del cineasta cubano Alfredo Guevara (1925-2013), quien fue presidente fundador del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y también del festival.

También está prevista una sección dedicada al cine de los países del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), alianza a la que Cuba recién se asoció, según el programa difundido en redes sociales.

Los Estudios Churubusco de México
Los Estudios Churubusco de México reciben el premio Coral de Honor por su 80 aniversario en el Festival de La Habana

La premiación de los galardones Coral está prevista para el viernes 12 de diciembre.

Propuestas cinematográficas

Entre las propuestas cinematográficas que pueden llamar la atención del público está el filme El agente secreto, dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizado por su coterráneo Wagner Moura.

La película en mención fue la seleccionada para representar a Brasil como Mejor Filme Internacional en los premios Oscar de 2026.

Además de una nutrida selección de producciones, Brasil estará representado en La Habana por el actor Thiago Lacerda, conocido por sus trabajos en telenovelas y miniseries como Terra Nostra, Siete mujeres y Páginas de la vida, pero también por películas como El tiempo y el viento.

"El agente secreto", dirigido por
"El agente secreto", dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura, será proyectado en el festival

Otros títulos destacados de la cita habanera son Neurótica anónima (Cuba) y el documental Lorca en La Habana, que aborda una etapa desconocida del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca durante su estancia en Cuba en 1930.

En esta edición se retomará también la Feria del Mercado de Cine Latinoamericano, con la asistencia de productores de países como Rusia, China e Indonesia, junto a participantes latinoamericanos y de la isla.

El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana abrió sus puertas por primera vez el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).

Desde entonces, el certamen ha convocado a prestigiosos realizadores cubanos y de otras partes del mundo en torno a la filmografía latinoamericana y durante años ha sido considerado uno de los referentes del sector en América Latina.

Fuente EFE.

Fotos: EFE/ Ernesto Mastrascusa; archivo.

