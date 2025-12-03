La generación Z desconfía del periodismo, un desafío para los medios del siglo XXI

El 84% de los adolescentes asocia los medios de comunicación con términos negativos como sesgo, confusión y falsedad

Cat Murphy, una estudiante universitaria, ha querido ser periodista desde que tenía 11 años. Muchos de sus amigos no entienden por qué. Cuando leen las noticias —si es que lo hacen—, escuchan una cacofonía de voces. No saben a quién creer. Los periodistas son parciales. Cometen errores. Además, ¿por qué vincular su futuro a una industria en decadencia?

“Hay muchos comentarios: ‘¡Qué bien! Mira en lo que te estás metiendo. Vas a gritar al vacío. Serás un inútil’”, dijo Murphy, un estudiante de posgrado de 21 años de la facultad de periodismo de la Universidad de Maryland.

Ella no se deja intimidar. Y por eso tampoco le sorprenden los hallazgos de un estudio realizado este otoño que documentó actitudes negativas hacia los medios de comunicación entre los estadounidenses de 13 a 18 años. La prensa rara vez sale bien parada en las encuestas de adultos, pero es aleccionador ver el mismo desprecio entre personas cuyas opiniones sobre el mundo aún se están formando.

Describir los medios de comunicación hoy

Cuando el News Literacy Project les pidió una palabra para describir los medios de comunicación actuales, el 84% de los adolescentes respondió con algo negativo: “sesgado”, “loco”, “aburrido”, “falso”, “malo”, “deprimente”, “confuso”, “aterrador”.

La desconfianza hacia los periodistas entre jóvenes se alimenta por percepciones de parcialidad y errores frecuentes en las noticias

Aproximadamente la mitad de los adolescentes encuestados cree que los periodistas dan un trato especial a los anunciantes, inventan detalles como citas, o pagan o hacen favores a las fuentes “siempre o casi siempre” o “a menudo”, y aproximadamente 6 de cada 10 afirman que los periodistas suelen sacar fotos y videos fuera de contexto. Alrededor de un tercio o menos cree que los periodistas corrigen errores cuando ocurren, confirman los hechos antes de informarlos, recopilan información de múltiples fuentes o cubren historias que ayudan a proteger el interés público, al menos “a menudo”, prácticas arraigadas en el ADN de los periodistas de renombre.

Hasta cierto punto, los adolescentes reflejan las actitudes a las que están expuestos, sobre todo cuando el político más prominente de su edad ha convertido las “noticias falsas” en un mantra. Los expertos afirman que pocos adolescentes siguen las noticias con regularidad o aprenden en la escuela sobre el propósito del periodismo. Los periodistas no se ayudan a sí mismos con errores o faltas éticas que aparecen en los titulares. Los reporteros o comentaristas con opiniones firmes, en una era de división política, hacen que los lectores se pregunten qué creer.

“Parte de esta (actitud) es ganada, pero gran parte de ella se basa en percepciones erróneas”, dijo Peter Adams, vicepresidente sénior de investigación y diseño del News Literacy Project, con sede en Washington.

El hábito de las noticias

Hay formas de cambiar las cosas, pero será necesario trabajar. Muchos de los compañeros de clase de Lily Ogburn se informan en las redes sociales. Sus padres no veían ni leían noticias durante su infancia, así que no adquirieron ese hábito, comentó Ogburn, estudiante de último año de periodismo en la Universidad Northwestern.

Solo un tercio de los adolescentes cree que los periodistas verifican hechos o corrigen errores de manera habitual

Ogburn es la exeditora jefa del prestigioso periódico estudiantil Daily Northwestern. Los informes del periódico de 2023 sobre presuntas novatadas y racismo en el programa de fútbol americano de la escuela provocaron la destitución de su entrenador. Aun así, descubrió que algunos estudiantes no comprenden el papel del periódico; creen que existe para proteger a las personas en el poder en lugar de exigirles responsabilidades.

Con frecuencia tenía que explicarles a sus compañeros lo que hacía. “Hay mucha desconfianza hacia los periodistas”, dijo. Pero esto ha reafirmado su determinación de seguir con la profesión.

“Quiero ser un periodista en el que la gente confíe”, dijo Ogburn, “y quiero informar noticias que hagan que la gente crea y confíe en los medios”.

Los problemas financieros de la industria periodística durante las últimas dos décadas han vaciado las redacciones y reducido el número de periodistas en activo. Además de no ver mucho periodismo legítimo, los jóvenes a menudo no lo experimentan a través de la cultura popular, a diferencia de una generación anterior, que aprendió en detalle cómo los reporteros del Washington Post Robert Woodward y Carl Bernstein expusieron el escándalo de Watergate en la película Todos los hombres del presidente.

Cuando el Proyecto de Alfabetización Informativa preguntó, dos tercios de los adolescentes no pudieron pensar en nada al preguntarles qué películas o programas de televisión les vienen a la mente cuando piensan en periodismo. Quienes respondieron citaron con mayor frecuencia la franquicia de Spider-Man o la película Anchorman: La Leyenda de Ron Burgundy. Ninguna de las dos representaciones fue especialmente halagadora.

La falta de referentes positivos sobre periodismo en la cultura popular contribuye a la visión negativa de los jóvenes

Tras jubilarse como editor de Newsday, Howard Schneider contribuyó al desarrollo de la primera Escuela de Periodismo del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York. Pero en lugar de formar a futuros escritores, editores o productores, se dedicó a enseñar a quienes no eran periodistas cómo ser consumidores de noticias.

Schneider, actualmente director ejecutivo del Centro de Alfabetización Informativa de SUNY Stony Brook, tampoco se sorprendió por ninguno de los hallazgos de la encuesta reciente.

“La negatividad, la sensación de que las noticias son tendenciosas, es solo un reflejo de cómo se sienten sus padres”, dijo Schneider. “Cuanto más expuestos estén a las noticias, a las noticias legítimas, más positivas serán sus actitudes”.

Ha desarrollado programas de alfabetización informativa para distritos escolares. “Los estudiantes dicen: ‘Me informo en YouTube’”, comentó. “Yo les digo: ‘No, no lo hacen’”, y les explico de dónde provienen las noticias y cómo discernir lo que ven.

Alfabetización informativa

Esa es una de las lecciones que Brianne Boyack, de 16 años, aprendió en su curso de alfabetización informativa en la escuela secundaria Brighton en Cottonwood Heights, Utah. Confiaba poco en las noticias que llegaban, pero ha aprendido la importancia de verificar las fuentes cuando ve algo interesante y de buscar medios confiables.

El consumo de noticias entre adolescentes ocurre principalmente en redes sociales, donde la alfabetización informativa es limitada

Su compañero de clase, Rhett MacFarlane, aplicó lo aprendido en clase para investigar cuando un amigo le dijo que el Louvre había sido robado en París.

“He aprendido que definitivamente existe la verificación de datos (en el periodismo)”, declaró MacFarlane, también de 16 años. “Ustedes son profesionales y tienen que decir la verdad o los despedirían. Pensé que simplemente hacían lo que querían y elegían qué decir sobre un tema”.

Aun así, los programas de alfabetización informativa en las escuelas son relativamente escasos. Las escuelas ya tienen muchas asignaturas que cubrir para preparar a los estudiantes para el futuro. Y, recuerden, los periodistas no tienen la mejor reputación. Puede ser difícil para los educadores arriesgarse por ellos. “Hay una inercia aquí”, dijo Schneider, “y este es un problema urgente”.

En la Universidad de Maryland, Murphy afirmó no creer que existiera un odio inherente hacia los periodistas entre sus compañeros. “No tienen ninguna experiencia leyendo periodismo”, afirmó.

Expertos y estudiantes coinciden en que la industria periodística debe adaptarse a nuevas plataformas para recuperar la confianza juvenil

Ahí es donde ve que la industria del periodismo necesita esforzarse más. Una de las cosas que más le frustran de su campo es la resistencia al cambio, en particular la falta de voluntad o la incapacidad de hacer un uso significativo de las redes sociales.

“Hay muy poco movimiento en la dirección de ir adonde está la gente, en lugar de esperar que ellos vengan adonde estás tú”, dijo Murphy. “La única manera de revertir la situación será cambiar a hacer cosas que cautiven a la gente hoy, en lugar de cautivarlas hace 20 años”.

Fuente: AP

[Fotos: archivo Infobae]