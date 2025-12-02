La Semana de Sitges en Buenos Aires trae lo mejor del cine fantástico a Buenos Aires

La Semana de Sitges en Buenos Aires reúne lo mejor del cine fantástico internacional en la Sala Leopoldo Lugones

La llegada de la Semana de Sitges en Buenos Aires marca un nuevo encuentro entre el público argentino y lo más destacado del cine fantástico internacional. Desde el jueves 4 hasta el sábado 6 de diciembre, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín será el escenario de la novena edición de este ciclo, que propone una selección de tres largometrajes recientes y una charla-debate dedicada al presente y futuro del género en Argentina.

La organización está a cargo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, y cuenta con el respaldo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. El acceso a todas las actividades es libre y gratuito, y las entradas podrán retirarse en la boletería del Teatro San Martín, ubicado en la Avenida Corrientes 1530, a partir de dos horas antes de cada función.

La programación se inicia el jueves 4 a las 21 con la proyección de El susurro, una coproducción entre Argentina y Uruguay dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez. El elenco está encabezado por Ana Clara Guanco, Marcelo Michinaux y Luciano Cáceres. La trama sigue a Lucía y Adrián, dos hermanos que, tras escapar de un padre violento, buscan refugio en una mansión apartada. Allí, Lucía utiliza una microcámara oculta en un gato para descubrir que sus vecinos integran una red criminal dedicada al secuestro de adolescentes para la producción de películas snuff, y que planean eliminar a los hermanos. Mientras intenta proteger a Adrián, Lucía debe enfrentar una antigua maldición familiar que los acecha en su nuevo escondite. La función contará con la presencia del director y de los productores Roxana Ramos, Fernando Díaz e Ignacio G. Cucucovich.

El viernes 5 a la misma hora, será el turno de Singular, una coproducción entre España y Finlandia dirigida por Alberto Gastesi y protagonizada por Patricia López Arnaiz, Javier Rey y Miguel Iriarte. La historia se sitúa doce años después de la muerte de su hijo, cuando Diana, experta en inteligencia artificial, y Martín, quien abandonó su carrera para aislarse, se reencuentran en su antigua casa del lago. La aparición de un joven con un inquietante parecido al hijo fallecido desata la revelación de secretos y sospechas, mientras el pasado familiar parece condicionar la posibilidad de un futuro.

El sábado 6, la programación se amplía con una charla-debate a las 18, organizada por la Academia de Cine. El encuentro reunirá a figuras de referencia en el ámbito del cine de género: Mónica García Massagué, directora general de la Fundación Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya; Clara Kovacic, actriz reconocida por su trabajo en cine, televisión y proyectos de terror; Gabriel Schipani, director del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), el festival de cine fantástico y de terror más relevante de Latinoamérica; Lucía Costa Saure “Entreporo”, creadora de contenido y analista cultural con fuerte llegada al público joven; y Daniel de la Vega, director argentino premiado por su trayectoria en el terror y el thriller. La moderación estará a cargo de Hernán Findling, cineasta y presidente de la Academia de Cine.

La clausura del ciclo tendrá lugar el sábado 6 a las 21 con la proyección de No dejes a los niños solos, una producción mexicana dirigida por Emilio Portes y protagonizada por Ana Serradilla, Ricardo Galina y Juan Pablo Velasco. La historia presenta a Catalina Camacho, una joven viuda que, por motivos laborales, debe dejar a sus hijos solos durante unas horas. En ese lapso, Matías y Emiliano, de diez y siete años, aprovechan para recuperar su consola de videojuegos, sin sospechar que una serie de sucesos los llevará a creer, cada uno por separado, que su hermano planea matarlo para convertirse en el hijo único y favorito de su madre.