La Feria del Libro Raro vuelve al Museo Moderno con joyas bibliófilas y edición artesanal

Los libros difíciles de encontrar, cuya escasez y valor bibliófilo los convierten en piezas codiciadas, como los de edición artesanal se darán cita el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Museo Moderno de Buenos Aires, donde se celebrará una nueva edición de la Feria del Libro Raro, con entrada gratuita, entre las 14 a 20 hs.

El evento no se limita a los volúmenes antiguos que aportan las librerías anticuarias, sino que también pone el foco en las producciones contemporáneas: libros artesanales creados por pequeñas editoriales que exploran tanto las formas tradicionales como las innovaciones en contenido y diseño.

Estas obras, elaboradas en tiradas limitadas, suelen estar encuadernadas a mano o impresas en prensas antiguas con tipografía de plomo, utilizando papeles especiales. El desafío central de la feria es impulsar una comunidad bibliófila que dialogue con las sensibilidades estéticas actuales.

El evento se configura como un espacio de encuentro entre libreros, editores y aficionados a los libros, además de ofrecer una puerta de entrada para quienes desean adentrarse por primera vez en el mundo del libro raro.

Entre las librerías participantes figuran nombres como La Teatral, Rayo Rojo, The Book Cellar & Henschel, Rare Book Room, Rúa Vidueiros, Anticuaria Poema 20, Alberto Magnasco, Antiqvaria Duran, Librería Mastronardi, Caliban, Nautilus, Librería Hexis, Mandrágora, Los Siete Pilares, Librería (de) García, Iconocosas, Librería Abisal, Laurent Pinet, Racconto Libros y Librería Ninon.

Por el lado de las editoriales artesanales, estarán presentes Kalos, Urania, Buchwald, Imprenta Rescate, Heliogábalo, Mochuelo, Barba de abejas, Colección Tercera persona, Melu Macchi, Ro Barragan, Catalina Kovelt, Ninguna orilla, Niño Editor, Artefacto, El Vendedor de Tierra, Amauta&Yaguar, Industria mínima, Xilolibros, Árbol de hechos, Leí bailemos, Otras tintas, Charco, Toxicxs, Fulana Dibuja, Atávica, Cassandra, Santos Locos poesía, Nostalgia & Rebeldía, Omashu, Ampersand y Asunción.

La programación incluye actividades especiales que enriquecen la experiencia de los asistentes. El sábado 13 a las 17, se realizará la presentación de La Invención de los Libros Raros, obra del bibliotecario e investigador David McKitterick, recientemente reeditada por la editorial Ampersand. En esta charla participarán el doctor en Bibliotecología Alejandro Parada, autor de numerosos estudios sobre la historia de la lectura en la Argentina, y Agustín D’Ambrosio, librero especializado en libros raros, bajo la moderación de Ana Mosqueda.

El domingo 14, también a las 17, se desarrollará una mesa dedicada a los libros raros y la edición artesanal, con la intervención de los editores Sol Correa (Buchwald) y Ariel Fleischer (Kalos), junto al librero Javier Moscarola (Libros La Teatral), moderados por Agustín D’Ambrosio (Rare Book Room).

Durante ambos días, Pablo y Vicky Sigwald, responsables del Molino del Manzano, ofrecerán un taller donde los visitantes podrán observar el proceso completo de impresión artesanal, desde la fabricación del papel hasta la impresión final.

La organización de la Feria del Libro Raro está a cargo de Agustín D’Ambrosio, librero especializado y propietario de Rare Book Room, ubicada en el Palacio Barolo (Av. de Mayo 1370, Oficina 127). D’Ambrosio, además de su labor como librero, investiga la historia del concepto de rareza bibliográfica en la Argentina, campo en el que ha publicado trabajos y participado en congresos.

La Feria del Libro Raro se presenta así como una oportunidad para descubrir ejemplares únicos, dialogar con expertos y explorar el arte de la edición artesanal, consolidando su papel como punto de referencia para la comunidad bibliófila de Buenos Aires.

*Feria del Libro Raro, Museo Moderno, San Juan 350, San Telmo. Sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 14 a 20, con acceso libre y gratuito.