Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

“Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo pensaba: le debo tanto. O: sin ella probablemente no estaría aquí. Pensaba: es tan importante para mí. (…) ¿En realidad, fui suficientemente agradecida? ¿Le mostré mi agradecimiento como se merecía? ¿Estuve a su lado cuando me necesitó, le hice compañía, fui constante?”.

La que busca respuestas es Marie, una joven que enfrenta la muerte de Michka Seld. Ante lo irreversible, reflexiona sobre la vida juntas, sus últimos meses, los temores y deseos de la mujer que fue fundamental en su existencia, a la que quiso como a una madre y a la que tanto tiene que agradecer.

Así arranca Las Gratitudes, de la escritora francesa Delphine de Vigan. Como un vendaval que se lleva todo puesto. Con una fuerza inusitada. Es el comienzo de una historia inolvidable, en la que escuchamos a Michka a través de las voces de Marie y Jerome. Son 3 personajes que componen una de las obras más bellas de la autora de Nada se opone a la noche. Y no exagero.

La historia está contada por medio de las visitas de Marie y Jerome al geriátrico a donde fue llevada Michka cuando ya no pudo más vivir sola. Aborda las dificultades de hacerse viejo, de perder autonomía, de necesitar asistencia. Pero también del amor, de la comprensión y de la gratitud. Es una invitación a decir gracias, por medio de las palabras, las acciones y el acompañamiento a aquellos que nos necesitan. Es una alerta para que demos las gracias antes de que sea tarde.

“Alguien debería avisarnos cuando la gente está a punto de morir. (…) Es que es verdad, al final es muy duro. Uno piensa que tendrá tiempo de decir las cosas, y cuando se quiere dar cuenta ya es demasiado tarde. Uno piensa que basta con dar muestras de cariño, con hacer gestos, pero no es verdad, hay que decir lo que se siente”.

En su juventud, Michka trabajó de correctora en un diario, durante mucho tiempo. Es por eso que las palabras y su uso correcto o incorrecto, siempre fueron de su dominio absoluto. Hoy, en su vejez sufre de algún tipo de afasia y le cuesta horrores encontrar las palabras adecuadas, no le salen, y entonces reemplaza unas por otras, provocando un enredo de términos que se traducen en un intercambio cómplice y de humor entre los protagonistas. Pero también genera angustia, tanto en la anciana como en los dos jóvenes que la acompañan.

“Siempre acabo hablándole como si fuera una niña y se me rompe el corazón, pues sé muy bien qué tipo de mujer ha sido, sé que ha leído Doris Lessing, a Sylvia Plath y a Virginia Woolf, que aún está suscrita a “Le Monde” y que sigue leyendo el diario de cabo a rabo todos los días, aunque solo sean los titulares”, dice Marie. “Hay que luchar. Palabra a palabra. Sin concesiones. No hay que ceder. Ni una sílaba, ni una consonante. Sin el lenguaje, ¿qué nos queda?”, se pregunta Jerome. ¿Y qué puede ser peor que la afasia para alguien que lo que más desea es expresar su gratitud? Por eso, Marie y Jerome, harán lo imposible para cumplir el último deseo de Michka: encontrar a quienes la ocultaron en su casa durante los años de la ocupación alemana y la salvaron de morir. Jerome la ayuda a encontrar las palabras para que Michka pueda escribirles una carta y Marie, tratando de localizarlos.

Las gratitudes es un diálogo entre el presente de la protagonista y su pasado: el horror de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución nazi y de las cámaras de gas, pues Michka perdió a sus padres de muy chica y fue cuidada durante unos años por Nicole y Henri, una pareja que no la conocía y que – aun así- le salvó la vida, arriesgando todo por ella.

Es por eso que tanto Marie como Michka saben del abandono y del valor de los afectos. Tienen eso en común que las une ya que la anciana fue quien cuidó de la joven cuando la madre de ésta era incapaz de hacerlo y a su vez Michka fue cobijada por una familia extraña cuando sus padres se fueron en un intento por escapar de los alemanes nazis. Así es que poder darles las gracias, antes de partir, es su obsesión. De esta manera, la sobreviviente del holocausto pasa sus últimos días intentando dar con esta familia que la salvó de morir en un campo de exterminio. Es su última voluntad.

La novela de De Vigan es un compendio de sabiduría. Es un tratado sobre la importancia de agradecer. De cómo se transita la vejez. Acerca de qué manera podemos acompañar a los ancianos o a las personas más vulnerables. Nos enseña sobre la trascendencia de poder comunicarse y entenderse, mirarse y conectar con lo que deseamos, con los miedos y las necesidades.

“Envejecer es aprender a perder. Perder la memoria, perder los referentes, perder las palabras. Perder el equilibrio, la vista, la noción del tiempo, perder el sueño, perder el oído, perder la chaveta. Perder lo que te han dado, lo que te has ganado, lo que te merecías, aquello por lo que luchaste, lo que pensabas que nunca perderías.” La escritora nos interpela. Nos dice que lo importante está en los pequeños gestos de amor y que el resto no importa nada. Nos convoca a dar las gracias por el tiempo compartido con nuestros seres queridos, a reconocer su legado, todo aquello que supieron transmitirnos y que indefectiblemente modificó nuestra existencia y nos hizo ser quienes somos. Es una meditación acerca de lo que es importante en el último tramo de la vida: la cantidad de amor que fuimos capaces de dar y de recibir.

¿Quién es Delphine de Vigan?

Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966) vive en París. Desde 2012 ha publicado: Días sin hambre, No y yo, Las horas subterráneas: Nada se opone a la noche, que ha vendido en Francia más de ochocientos mil ejemplares, ha sido publicada por una veintena de editoriales extranjeras y ha recibido numerosos premios. También publicó Basada en hechos reales, Las lealtades, Las gratitudes y Los reyes de la casa: un thriller que denuncia el horror que encubren las redes sociales manejadas por adultos codiciosos. Todos bajo el sello editorial Anagrama.