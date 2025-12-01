Tom Stoppard sale de escena: adiós al hombre que hizo dialogar a Shakespeare con la modernidad (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

Con 89 años, murió ayer cerca de las costas del canal de la Mancha Tom Stoppard, un dramaturgo fundamental de la escena teatral del siglo XX y XXI. Nacido en Checoslovaquia, deja hoy el escenario un escritor que hizo uso de la ironía y el humor de manera temeraria, convencido de que el lenguaje era un ente vivo. Stoppard creía que el lenguaje y la risa podían herir tan profundamente como la tragedia. Desde farsas filosóficas que mezclan asesinatos, debates académicos y gimnasia, hasta obras en las que conviven el pensamiento de James Joyce, Lenin y Tristan Tzara sobre el arte, la política y la historia, hasta piezas más emotivas que diseccionan el amor, la verdad y el artificio sin abandonar el ingenio.

Stoppard nunca organizó sus obras en torno al crecimiento de los personajes o a una moral ordenada. Sus escenarios eran laboratorios. El lenguaje y la lógica se ponían a prueba hasta la destrucción. Un chiste podía ser una ecuación; un monólogo, una disertación. Y, sin embargo, bajo todo ello, latía algo irracional. Sus obras tenían corazón.

Arcadia, tal vez su texto cumbre, es una obra maestra del teatro contemporáneo y contiene todos los elementos característicos de Stoppard: mezcla de tiempos, espacios y formas de ordenar el mundo. En Arcadia conviven dos épocas muy diferentes, jardinería y estética clásica, matemática y confusión amorosa, juegos de palabras interminables y la segunda ley de la termodinámica.

Autor de obras magníficas y de guiones de películas inolvidables: El imperio del sol, La casa Rusia, Anna Karenina, fueron algunas de sus adaptaciones más reconocidas. Y aunque su obra abarca décadas y continentes —espías y amantes, revolucionarios y locutores de radio, disidentes checos y aristócratas británicos—, su legado más perdurable puede que sea el que comenzó a la sombra de otro escritor: William Shakespeare.

Con su muerte, el teatro pierde a un creador que desafió las reglas, mezclando filosofía, comedia y tragedia en piezas que revolucionaron la forma de entender el arte escénico y la literatura contemporánea (Foto: AP / Manish Swarup)

La relación de Stoppard con Shakespeare nunca fue tímida. Cuando Rosencrantz y Guildenstern han muerto se estrenó en 1966, no fue un homenaje ni una imitación, sino el audaz anuncio de Stoppard de que Shakespeare no pertenece al museo, sino al tiempo presente. Tomó dos personajes secundarios de Hamlet, hombres tan incidentales que apenas tienen últimas palabras, y les dio una crisis existencial digna de Beckett. No era una parodia. Ni siquiera era un homenaje. Era una reivindicación. Donde Shakespeare escribió tragedia, Stoppard vio filosofía. Donde Shakespeare insinuó la broma cósmica del destino, Stoppard redobló la apuesta. Preguntó: ¿Y si todos somos Rosencrantz y Guildenstern, vagando por los márgenes del drama de otra persona, esperando una señal que tal vez nunca llegue? No fue un acto de irreverencia. Fue un acto de profundo respeto. La tragedia de Shakespeare se convirtió en la comedia de la existencia de Stoppard. Al igual que Beckett, entendió la broma trágica que subyace al destino. Al igual que Shakespeare, confió en la fuerza del lenguaje. Stoppard no solo reinterpretó Hamlet. Reescribió nuestra relación con ella. Creía que Shakespeare no era un monumento, sino una fuerza viva, y que el mayor honor que se puede rendir a un dramaturgo es discutir con él. Y esa fue la primera advertencia: Stoppard no estaba aquí para preservar a Shakespeare. Estaba aquí para conversar con él. De forma aguda. Brillante. Como un igual.

Cuando más tarde colaboró en el guión de Shakespeare apasionado, logró algo aún más raro en el arte moderno: volvió a hacer romántico a Shakespeare. No en el sentido perfumado y de libro de texto del poeta eternamente enamorado, sino como un joven escritor enamorado del lenguaje, que se topó con la historia por accidente. El ingenio de la película, esa velocidad de pensamiento característica, las ocurrencias que parecen un duelo de espadas, eran puro Stoppard. No solo eso, Stoppard tomó la obra de Shakespeare y la fue moldeando en frases, gestos, escenas de toda su obra, para conjugar en una comedia romántica la idea de que “todo el mundo es un escenario”. Stoppard, con su aporte al guion de Shakespeare apasionado, recordó que Shakespeare comenzó como un escritor profesional, igual que él. No era un dios, ni un santo, sino un hombre que escuchaba al mundo y lo traducía en su registro más completo y deslumbrante.

La escritura de Stoppard deslumbra porque nunca trazó una línea clara entre la comedia y la tragedia. Sus personajes intentan razonar para escapar de su destino. Creen en la lógica del mismo modo que los héroes de Shakespeare creían en el destino. En Stoppard, los chistes nunca son solo chistes. Una ocurrencia puede incluir un teorema. Un remate puede tener una lección de filosofía. Demostró que el ingenio podía ser un motor de sentimientos, que la risa podía ser una forma de dolor, que las obras más inteligentes pueden ser profundamente humanas.

Tom Stoppard en la premiere de "Anna Karenina", en Londres, seotiembre de 2012 (Foto: AP / Sang Tan)

Stoppard dijo una vez que el teatro es el único lugar donde el pensamiento se hace visible. Esa puede ser su mayor herencia. Le dio al escenario no solo una plataforma para el realismo, sino un laboratorio de la conciencia. Sus personajes siempre hacen preguntas imposibles —sobre el tiempo, la mortalidad, la identidad, lo absurdo de la existencia— y, sin embargo, siempre hay alegría en el preguntar.

El telón cae, pero la voz permanece. Cuando Stoppard escribió las últimas líneas de Rosencrantz y Guildenstern han muerto, tal vez escribía sobre sí mismo:

Nos entregamos a la obra, y esta continúa sin nosotros.

En un siglo en el que se corre el riesgo de perder la fe en la capacidad del intelecto, Stoppard fue el dramaturgo que defendió que la mente no es enemiga del corazón. Es su eco. Stoppard tenía una convicción distinta: que las ideas son dramáticas. Que el pensamiento es peligroso. Que el escenario es el último espacio donde razón y emoción pueden chocar en tiempo real. Y mientras sus obras se representen, se susurren, se debatan o se relean, él seguirá siendo lo que Shakespeare fue en su día: un escritor que creía que el lenguaje podía explicar el mundo y, cuando fallaba, al menos podía iluminar su misterio.