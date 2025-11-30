Cultura

Todos los ganadores del Premio de Pintura Bancor

Manuel Molina se quedó con el galardón en pintura, mientras que Irene Lasivita fue reconocida en muralismo, en una edición que registró un récord de inscriptos

El artista Manuel Molina se alzó con el Primer Premio Adquisición en la edición 2025 del Premio de Pintura Bancor gracias a su obra “Visiones marcianas”, consolidándose como el principal galardonado de un certamen que este año experimentó un crecimiento notable en la cantidad de postulantes.

La organización informó que la convocatoria registró un aumento del treinta por ciento respecto a 2024, con ochocientos veinte inscriptos en la categoría “Pintura” y setenta y dos en “Muralismo”.

El Banco de la Provincia de Córdoba, responsable del certamen, anunció que los artistas premiados recibirán estímulos económicos que suman un total de $18.500.000. Las obras seleccionadas estarán disponibles para el público a partir del 4 de diciembre en el Multiespacio Cultural Bancor (Entre Ríos 119), mientras que la pieza ganadora en la categoría muralismo será ejecutada próximamente en un muro de la ciudad, cuya ubicación se confirmará en los próximos días.

En la categoría Pintura, el Segundo Premio Adquisición fue otorgado a Valeria Calvo por su obra “Serie Sinergia Rotatoria”, mientras que el Tercer Premio Adquisición recayó en Pablo Morgante con “Topografía”.

Además, se concedieron tres Menciones Arte Bancor Joven Adquisición a Luana Cabra por la “Serie Movimientos”, Nehuén Moyano Cortéz por “Frente y dorso” y Gaspar Núñez por “Melliza prematura”. Las menciones generales distinguieron a Luciana Guerra con “Luciferina” y a Rosa María (Ruth) Adamo Dordolo con “Sin título”.

En la disciplina de Muralismo, el Primer Premio fue para Irene Lasivita por su obra “La Victoriosa”, mientras que Francisco Díaz recibió la Mención Honorífica por “El Patio”.

En cuanto a los estímulos económicos, el Primer Premio Adquisición en Pintura está dotado de $4.500.000, el segundo de $3.000.000 y el tercero de $2.000.000. Cada una de las tres Menciones Arte Bancor Joven recibirá $1.500.000, y el Primer Premio en Muralismo también será recompensado con $4.500.000.

Desde su inicio, el Premio de Pintura Bancor ha buscado fortalecer el patrimonio cultural de la entidad y brindar una plataforma de visibilidad tanto a creadores emergentes como a figuras consagradas del arte contemporáneo argentino. La edición actual contó con un jurado compuesto por Cristina Rossi, Rodrigo Alonso, Daniel Fischer, Daiana Martinello y David Petroni, bajo la coordinación de Verónica Molas y la supervisión de Marcela Fernández.

El proceso de selección incluyó una primera etapa en la que se eligieron cuarenta y dos obras, seguida de una segunda instancia en la que se definieron los ganadores, provenientes de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

