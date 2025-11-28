Cultura

Renata Schussheim, Mariano Saborido y Valeria Lois, reconocidos por los Premios Teatro del Mundo

Los galardones del Centro Cultural Rojas para la temporada 2024 también reconocieron a Carlos Gamerro, Margarita Bali y Cristina Escofet, en una noche que celebró la diversidad y la innovación escénica

El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó la entrega número 25 de los Premios Teatro del Mundo, correspondientes a la temporada escénica 2024. Las distinciones, impulsadas desde 1998 por el área de Historia y Teoría Teatral del Rojas, consolidan uno de los reconocimientos más abarcativos y federales de la actividad teatral argentina y latinoamericana.

La edición 2024 representó la reanudación completa del galardón tras el hiato generado por la pandemia, un lapso durante el que se pospusieron varias entregas. En el ciclo anterior, se entregaron los premios demorados correspondientes a los años 2019 y 2020-2022, mientras que en julio de 2025 la distinción alcanzó a la producción escénica de 2023. La temporada 2025 será premiada en junio de 2026.

El jurado de esta edición 2024 estuvo conformado por 49 especialistas entre investigadores y críticos de la UBA, a los que se sumaron invitados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de diferentes regiones del país. La coordinación general recayó en Jorge Dubatti. La nómina incluyó a figuras como Laura Cilento; Patricia Díaz Bialet; Gabriel Fernández Chapo; Nora Lía Sormani, entre otros referentes del ámbito académico y teatral.

El certamen mantiene como principal objetivo reconocer la excelencia en las distintas áreas del quehacer teatral argentino e internacional. Se consideran tanto artistas consagrados como nuevos talentos, y abarca todos los circuitos y estilos. Cada año, el jurado entrega Diplomas de Trabajos Destacados en 19 rubros y define un único premio principal por categoría. Entre las áreas reconocidas figuran Adaptación Teatral, Espectáculos Internacionales, Traducción, Ensayística, Labor en Edición, Revistas, Instituciones, Fotografía Teatral, Coreografía, Diseño de Títeres y Teatro para las Infancias. Además, el jurado otorga premios especiales, homenaje a artistas fallecidos y a la trayectoria.

La dinámica de selección pondera la calidad artística y la innovación, así como la originalidad y la creatividad de las propuestas. El jurado también valora expresiones de baja difusión mediática y pondera el aporte de artistas emergentes dentro del panorama nacional. Según se precisó en la convocatoria, los criterios de análisis incluyen poéticas, experimentación e inicios de carrera, entre otros enfoques considerados relevantes.

A continuación se presentan los premios otorgados dentro de los reconocidos para esta edición.

I. Dirección

  • Lois, Valeria y Rausch, Juanse, Viento blanco

II. Dramaturgia

  • Escofet, Cristina, La Malinche

III. Adaptación teatral

  • Alonso, IrinaEl entenadoversión libre de la novela homónima de Juan José Saer / Medeaversión de la tragedia Medea de Eurípides

IV. Actrices

  • AdúrizLucía, Saraos uranistasQuiero decir te amo y Moliendo a Molière

V. Actores

  • Saborido, MarianoViento blanco

VI. Traducción

  • Gamerro, CarlosEl trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, traducción de Eduardo II, de Christopher Marlowe

VII. Teatro para las infancias

  • Amadeo, dir. Guadalupe Bervih y Andrés Sahade

VIII. Instituciones

  • Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD, 50 años)
IX. Espectáculos internacionales

  • Tierra, dir. Sergio Blanco (Uruguay/Chile/Argentina/España) 

X. Revistas

  • Llegás, director: Ricardo Tamburrano

XI. Ensayística

  • Manual de señas para la voz hablada expresiva, de Flavia Montello (Editorial Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Provincia de Río Negro)

XII. Labor en edición

  • Gimeno, Patricia, coordinación general, Didascalias compartidas: mujeres y diversidades en la dramaturgia sanjuanina,Abdulah Libros, San Juan

XIII. Creación, interpretación musical, banda sonora

  • Otheguy, Guadalupe, Clandestina (música en escena y música original)

XIV. Iluminación

  • Ianni, SoledadLa MalincheClase póstuma (parodia amorosa)Trunco, una de flores y cuchillos

XV. Vestuario

  • Ruiz, EndiQuiero decir te amo 
  • Taiana, DanielaCafé Central y Las lágrimas de los animales marinos

XVI. Coreografía

  • Bali, Margarita (coreografía) y Litvak, Gerardo (dirección, compartida con Bali), Juego del tiempo
XVII. Escenografía

  • Abramovich, VanesaLa gran ilusión (diseño y adaptación)
  • Córdoba Estévez, GonzaloCuando Frank conoció a CarlitosLas lágrimas de los animales marinos (diseño)

XVIII. Diseño de títeres y objetos

  • Bohigues, FernandaMuzzín, Tatalo y Quintana, PaulaExpediente Ofelia (diseño y realización de títeres y objetos) 

XIX. Fotografía

  • Irish Suárez, FacundoSaraos uranistas 

Premios especiales

  • Grupo de teatro comunitario Pompapetriyasos
  • Rojo: Festival Independiente Internacional de Clown en Buenos Aires
  • Teatro Gualeguaychú (Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 110 años)
Homenaje: Alejandra Darín

Trayectoria: Renata Schussheim

[Fotos: gentileza prensa Premios Teatro del Mundo.]

