Los Premios Teatro del Mundo celebran su 25° edición en el Centro Cultural Rojas

Con entrada gratuita, el jueves 27 de noviembre desde las 16, la Sala Batato Barea, del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), será sede de la 25ª entrega de los Premios Teatro del Mundo. Este reconocimiento distingue la labor en diferentes áreas del teatro argentino e internacional y esta edición corresponde a la temporada 2024.
La distinción, organizada desde 1998 por el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, se consolidó como uno de los principales referentes en la evaluación del ámbito escénico nacional. El jurado de la presente edición está conformado por 49 especialistas, entre investigadores y críticos de la UBA, junto con invitados de distintas regiones del país, bajo la coordinación de Jorge Dubatti.
Esta entrega representa una nueva actualización del premio, después de interrupciones originadas por la pandemia. En 2024 se entregaron los galardones correspondientes a 2019 y al período 2020-2022, mientras que en julio de 2025 se otorgaron los premios de la temporada 2023. Se prevé que la ceremonia para la temporada 2025 se realice en junio de 2026.
La selección de los Premios Teatro del Mundo abarca 19 categorías del quehacer teatral, con énfasis en áreas como Adaptación teatral; Espectáculos internacionales; Traducción; Ensayística; Labor en edición; Revistas especializadas o con secciones sobre teatro; Instituciones; Fotografía teatral; Coreografía o Dirección coreográfica; Diseño de títeres, objetos y mecanismos Escénicos y Teatro para las infancias.
El reconocimiento incluye Diplomas de trabajos destacados y un premio principal en cada rubro. Además, se otorgan galardones especiales, el Premio Homenaje, destinado a un artista fallecido y el Premio Trayectoria.
En el proceso de selección, el jurado, conformado en esta oportunidad por Paula Ansaldo; Catalina Julia Artesi; Patricia Aschieri; Claudia Bang; María Eugenia Berenc; Facundo Beret; Laura Cilento; Susana Mirta Civitillo; Patricia Devesa; Alejandra De Luna; Natacha Delgado; Lydia Di Lello; Patricia Díaz Bialet; Silvina Díaz Orban; Ricardo Dubatti; Cora Fairstein; Gabriel Fernández Chapo; Lucía Ferré; María Fukelman; Bettina Girotti; Ignacio González; Ana Lila Groch; Silvana Hernández; José (Pepe) Jiménez; María Natacha Koss; Patricia Lanatta; María Belén Landini; Liliana López; Jimena Magallanes; Nara Mansur; Pablo Mascareño; Linda Máximo; Mauricio Méndez; Ezequiel Obregón; Federico Ángel Picasso Stefani; Lucía Salatino; Grissy Santomauro; Eugenio Schcolnicov; Brenda Anabella Schmunck; Dulcinea Segura Rattagan; Nora Lía Sormani; Antonella Sturla; Jimena Cecilia Trombetta; Agustina Trupia; Irene Villagra; Rocío Villar; Sandra Wainszelbaum; Javier Winiar, bajo la coordinación general del jurado Jorge Dubatti, consideró aspectos como innovación, experimentación, originalidad, creatividad, presencia de artistas emergentes y el alcance de propuestas con menor difusión en medios masivos. La lista de ganadores y nominados se dará a conocer durante la ceremonia en el Centro Cultural Rojas, ubicado en la Avenida Corrientes 2038, Ciudad de Buenos Aires.
TRABAJOS DESTACADOS
I. Dirección
Acuña, Luciana, Bailarinas incendiadas
Alonso, Irina, El entenado
Arias, Lola, Los días afuera
Berneri, Anahí, Lo que se pierde se tiene para siempre
Binetti, Andrés, El jinete helado
Delgado Tymruk, Lautaro y Brito, Sofía, Seré
Garrote, Andrea, Prima facie
Lois, Valeria y Rausch, Juanse, Viento blanco
Rausch, Juanse, Saraos uranistas
Savignone, Marcelo, La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana
Vega, Lorena, Testosterona
II. Dramaturgia
- Binetti, Andrés, El jinete helado
- Delgado Tymruk, Lautaro y Brito, Sofía, Seré
- Escofet, Cristina, La Malinche
- Franzen, Sandra, El sentido de las cosas, Guacho
- Galimberti, Juan Pablo, La gravedad de las burbujas
- Katz, Marcelo y Pecheny, Carolina, Todo bien todo bien
- Loza, Santiago, Viento blanco
- Ortiz, Martín, Museo Beresford
- Rausch, Juanse, Saraos uranistas
- Robino, Alejandro, Clase póstuma (Parodia amorosa)
- Verdoia, Franco, Matar a un elefante
- Villamil, Natalia, Clandestina
III. Adaptación teatral
- Almeida, Milagros; Catallani, Sergio y Wahren, Miguel, Fragmentos Mansfield, sobre textos de Katherine Mansfield
- Alonso, Irina, El entenado, versión libre de la novela homónima de Juan José Saer / Medea, versión de la tragedia Medea de Eurípides
- Bonelli, Andrea y Schygulla, Hanna, Borges y yo: Recuerdo de un amigo futuro, sobre textos de Jorge Luis Borges
- Dionisi, Emiliano, Moliendo a Molière, sobre el universo poético de Molière y de la música de Jean-Baptiste Lully y Marc-Antoine Charpentier
- Fiks, Lisandro, Qué hermoso era todo antes, versión libre de La gaviota de Anton Chéjov / Hedda García Blaquier, versión libre de Hedda Gabler de Henrik Ibsen
- Gallina, Andrés y Berdichevsky, Javier, Lo que se pierde se tiene para siempre, a partir de cuentos de Alejandra Kamiya de los libros Los árboles caídos también son el bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas
- Obersztern, Mariana, Ese bow-window no es americano, adaptación del cuento “Nada de todo eso” de Samanta Schweblin
- Pasqual, Lluís y Cava, Fernanda, La gran ilusión, versión de La gran magia y Señor y gentilhombre, de Eduardo De Filippo
- Quintana, Paula, Expediente Ofelia, versión libre para teatro de títeres y objetos de la tragedia Hamlet de William Shakespeare
- Savignone, Marcelo, La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana, a partir de las obras teatrales Tío Vania, Tres hermanas y La gaviota de Anton Chéjov
- Tarrío, Gustavo, Ha muerto un puto, sobre textos de Carlos Correas
IV. Actrices
- Abrodos, Maiamar, Saraos uranistas
- Adúriz, Lucía, Saraos uranistas; Quiero decir te amo y Moliendo a Molière
- Blanco, Belén, Clandestina
- Castiglione, Sofía Gala, Lo que se pierde se tiene para siempre; El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer y ¿Qué de magnífico tiene ser yo?
- Cominetti, Fiorella, Liquidación total!; Nacidas con fórceps y El fondo de la escena
- Otero, Florencia, Personas, lugares y cosas
- Pelicori, Ingrid, Yo, Fedra
- Rey, Fabiana, Fembot (El sueño argentino)
- Yovino, Ana, La Malinche
- Zylberberg, Julieta, Prima facie
V. Actores
- Angelelli, Guillermo, Las lágrimas de los animales marinos
- Bordoni, Héctor, El jinete helado
- Casablanca, Daniel, Amadeo y Argentina al diván
- Delgado Tymruk, Lautaro, Seré
- Dos Reis, Pablo, Todo lo que me falta y La gravedad de las burbujas
- Finamore, Pablo, El entenado
- Gallardou, Claudio, Clase póstuma (Parodia amorosa)
- Lups, Tincho, Imagen velada
- Montes, Marcos, Bela Vamp y Mi querido Sr. Mozart
- Petrosini, Mario, Museo Beresford
- Ramírez, Facundo, Paisaje
- Saborido, Mariano, Viento blanco
- Savignone, Marcelo, La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana
- Smith, Dennis, Mi vida anterior y James Brown usaba ruleros
- Subiotto, Marcelo, La gran ilusión
VI. Traducción
- Cicconi, Antonella; Alexia Polasky; Ro Noziglia y Julio Panno, Alicia - Alice by heart, de Steven Sater y Jessie Nelson
- Cristal, Laura, Paisaje, de Harold Pinter
- Del Castillo, Natalia y Fernández, Santiago Tato, School of Rock, de Andrew Lloyd Webber, Glenn Slater y Julian Fellowes
- Gamerro, Carlos, El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, traducción de Eduardo II, de Christopher Marlowe
- Garcés, Gonzalo, James Brown usaba ruleros, de Yasmina Reza
- Garrote, Andrea, Prima facie, de Suzie Miller
- Masllorens, Fernando y González del Pino, Federico, La madre, de Florian Zeller
- Pasqual, Lluís, La gran ilusión, traducción de La gran magia y Señor y gentilhombre, de Eduardo De Filippo
- Pedicone, Bruno y Lenoir, Melania, Entre sombras, de Michael Cristofer
- Piccardo, Nicolás, Personas, lugares y cosas, de Duncan Macmillan
VII. Teatro para las infancias
- Amadeo, dir. Guadalupe Bervih y Andrés Sahade
- Chan Chan Plan, dir. Omar Álvarez y Cristian Palacios
- El Principito, una aventura musical, dir. Eduardo Gondell
- El zorro, el labrador y el buen hombre, dir. Pablo Gorlero
- Había otra vez, dir. Emiliano Dionisi
- La cabeza del dragón, dir. Ariadna Bufano
- Levelibélula, dir. Mirna Cabrera
- Liza y Orson, una historia entre mandarinas, dir. Pablo Di Felice
- Marilina y el mar, dir. Mariano Cossa y Ema Peyla
- Moliendo a Molière, dir. Emiliano Dionisi
- Sueño con canciones, dir. Florencia Patiño
VIII. Instituciones
- ArtHaus Central
- Cultural Morán
- Elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan
- Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD, 50 años)
- Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA, Gral. Roca, Provincia de Río Negro)
- Teatro Argentino de La Plata (25 años de la reapertura)
- Teatro Colón (Mar del Plata, 100 años)
- Teatro Picadero
- Teatro Roma (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 120 años)
- Universidad Nacional de las Artes (UNA) (10 años)
IX. Espectáculos internacionales
- Bolero X, coreografía de Shahar Binyamini (Israel)
- Ciao, Compañía La Unza Clown (Uruguay)
- Contes Immoraux – Partie 1: Maison Mère / Cuentos inmorales Parte I: Casa madre, dir. Phia Ménard (Francia)
- La edad de la ciruela, Grupo Malayerba, dir. Arístides Vargas (Ecuador)
- La gran ilusión, dir. Lluís Pasqual (España/Argentina)
- La mujer fantasma, T de Teatre + Compañía Teatro Futuro, dir. Mariano Tenconi Blanco (España/Argentina)
- L’Après-midi d’un Foehn / La tarde en un viento, dir. Phia Ménard (Francia)
- Life: A love letter to Merce Cunningham, dir. Sean Gandini y Kati Ylä-Hokkala (Reino Unido)
- Manual para armar un sueño, La Zaranda (España)
- Once upon a time, Ji Kyungmin (Corea del Sur)
- Tierra, dir. Sergio Blanco (Uruguay/Chile/Argentina/España)
X. Revistas
- Árida, Revista del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA)
- Boletín de Arte, Revista del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes, editora responsable: Natalia Di Sarli
- La Serpiente Amarilla. Revista Cultural Independiente, Villa Ballester y Alrededores, Provincia de Buenos Aires
- Llegás, director: Ricardo Tamburrano
- Mateo (Medio Argentino Teatro Online), Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT), dirección colectiva
- Movimimo. Revista de Mimo y Teatro Corpóreo, director: Víctor Hernando
- Mu. El Periódico de Lavaca, editora: Claudia Acuña
- Revista El Anzuelo. Educación e Investigación en Artes Escénicas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), coordinador: Víctor Galestok
- Inquieta. Revista de Danza y Artes del Movimiento, equipo: Verónica Rodríguez, Estefanía Salvucci, Mariela Balbazoni(Rosario, Provincia de Santa Fe, COBAI, Asociación de Coreógrafos, Bailarines, Investigadores en el Movimiento y Expresión Corporal Independiente)
- Teatro Situado. Revista de Artes Escénicas con Ojos Latinoamericanos, Ediciones Hasta Trilce, coordinadoras: Julieta Grinspan, Mariana Mayor, Mariana Szretter, Verónica Caliva y Patricia Freitas
XI. Ensayística
- Actuación 1. Poiesis y conducta conflictiva: una mirada filosófica en el proceso de actuación, de Alberto Eloy Muñoz (Atuel)
- Ámbito público, ámbito privado. Una pareja inseparable. Una mirada desde las Artes Escénicas, de Rosalía Celentano (Leviatán)
- Apuntes sobre teatro independiente argentino (1930-1975) y otras cuestiones conexas, de Roberto Perinelli (Eudeba/Proteatro, Col. Biblioteca Proteatro)
- Claves maestras. Procesos creativos en primera persona, de Mariana Perel (Atuel)
- Ella (no) es Loie Fuller, de Marie Bardet (Segunda en Papel)
- Ensayo teatral. Yo hago teatro, de Annie Fink, Carla Fontao, Melisa Freund, Natalia Villamil y Verónica McLoughlin (Eudeba / Proteatro, Col. Biblioteca Proteatro)
- La generación sin muerte. El destino del teatro, de Jorge Eines (Gedisa, Barcelona)
- Manual de señas para la voz hablada expresiva, de Flavia Montello (Editorial Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Provincia de Río Negro)
- Pensar la dirección teatral. Concepciones y procedimientos en prácticas contemporáneas, de Fwala-lo Marin (Editorial Artezblai, Col. Teoría y Práctica, Madrid)
- Tadeusz Kantor. La cámara de la imaginación y la memoria, de Cecilia Hopkins (Saverio Editorial)
XII. Labor en edición
- Cactus, Colección Pequeña Biblioteca Sensible
- Casella, Germán, coordinador general, y Bifaretti, María Eugenia, edición, 3º JOAE-IHAAA : Jornadas de Investigación en Artes Escénicas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano: FDA-UNLP: poéticas escénicas al des-borde de la confusión, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes, Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Provincia de Buenos Aires
- Ediciones DocumentA/Escénicas, Todo lo que se mueve de Valeria Mata
- Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Cazador de finales, de Jazmín García Sathicq, Provincia de Buenos Aires
- Gimeno, Patricia, coordinación general, Didascalias compartidas: mujeres y diversidades en la dramaturgia sanjuanina,Abdulah Libros, San Juan
- Grupo Editorial Sur, Tres decepciones. En los brazos de Alfredo Alcón – Los lugares cambian – Lavanderas. Tres obras teatrales, de Elena Bossi
- Funda/mental Ediciones, Gabriel Penner y María Paula Compañy, Levántate y anda, de Ada Parra y Juan Merello
- Mozzoni, Valeria, compilación y edición, Segunda antología de dramaturgas del NOA, Humanitas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán
- Rara Avis, Colección Cuadernos, Váslav Nijinsky
- Rara Avis, Colección Gallinero, Un secreto sucio de Ariel Farace
- Tossi, Mauricio, y Paoletta, Anabel, compilación y edición, Solidaridades territoriales: un estudio sobre la praxis escénica argentina contemporánea Arte Publicaciones, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil
XIII. Creación, interpretación musical, banda sonora
- Alemán, María Laura, Ha muerto un puto (canciones y música original)
- Candia, Cecilia, Mirar al río: Diálogos con lo inanimado (música original y dirección musical)
- Copertino, Inés, Los días afuera (música en escena)
- García Mendy, Gustavo, Manada de lobos (música original, diseño y puesta de sonido)
- Illanes, Gabo, Saraos uranistas (composición e interpretación musical)
- Madanes, Alan, Cuando Frank conoció a Carlitos (interpretación vocal)
- Morel, Gerardo, La Malinche (música original y dirección musical)
- Otheguy, Guadalupe, Clandestina (música en escena y música original)
- Pavlovsky, Martín, Potestad (música original)
- Vat, Julián, La gran ilusión (música y dirección musical)
- Vázquez, Laura, El jinete helado (música original)
- Vila, Diego, Todo bien todo bien (música original)
XIV. Iluminación
- Álvarez, Lali, El jinete helado
- Córdova, Gonzalo, Ese bow-window no es americano
- David, Facundo, Saraos uranistas
- Díaz, Fernando, Juan Vairoleto
- Ianni, Soledad, La Malinche; Clase póstuma (parodia amorosa); Trunco, una de flores y cuchillos
- Lopatin, Sol y Ripa Alsina, Magdalena, El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer
- Lozupone, Agnese, El zorro, el labrador y el buen hombre; La madre; Las mujeres de Lorca
- San Cristóbal, Omar, La gran ilusión
- Sendón, Matías, Bailarinas incendiadas; Clandestina; Matar a un elefante; Viento blanco; Quiero decir te amo; Miguel Ángel; Los esclavos atraviesan la noche y Caer y levantarse
- Sica, Ricardo, Seré; Todo bien todo bien; Memorias de una maga; Imagen velada; Reverso; Subacuática y Patti Smith
XV. Vestuario
- Banach, Magda, El entenado
- López, Jorge, Moliendo a Molière y Había otra vez
- Piekar, Liliana, Todo bien todo bien
- Puppo, Oria, El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer
- Ramírez, Pablo, Viento blanco
- Ruiz, Endi, Quiero decir te amo
- Schussheim, Renata, La gran ilusión
- Seropian, Mariana, Reverso
- Suárez, Julio, James Brown usaba ruleros
Taiana, Daniela, Café Central y Las lágrimas de los animales marinos
XVI. Coreografía
- Acuña, Luciana y Di Grazia, Carla, Bailarinas incendiadas (coreografía)
- Bali, Margarita (coreografía) y Litvak, Gerardo (dirección, compartida con Bali), Juego del tiempo
- García Brangeri, Rocío y Varela, Abril Lis, Orlando García tropieza de nuevo (coreografía)
- Haidar, Iván, ¿Cómo las cosas llegaron aquí? (dirección coreográfica)
- Katzowicz, Mijal y Rypka, Sofia, El tiempo desaparece igual que yo (dirección coreográfica)
- Malvacio, Damián, Yo bailo, cuando la danza no tiene límite de edad (dirección coreográfica)
- Santos, Belén, y Savignone, Marcelo, La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana (coreografía y diseño de movimientos)
- Velázquez, Jiva, Synkrono (dirección coreográfica)
- Werchowsky, Florencia (dirección) y Gómez, David (coreografía), Ensayo del fin del mundo
XVII. Escenografía
- Abramovich, Vanesa, La gran ilusión (diseño y adaptación)
- Carnicero, Lü, Lo que se pierde se tiene para siempre (diseño)
- Córdoba Estévez, Gonzalo, Cuando Frank conoció a Carlitos; Las lágrimas de los animales marinos (diseño)
- Freid, Julia, James Brown usaba ruleros (diseño)
- González Garillo, Rodrigo, Viento blanco (diseño)
- Obersztern, Mariana, Ese bow-window no es americano (diseño)
- Salguero, Richy (escenotecnia) y Brito, Gustavo (maqueta), Seré
- Sendón, Matías y Tirantte, Mariana, Bailarinas incendiadas (diseño espacial)
- Vaccaro, Ariel, Todo bien todo bien; Los esclavos atraviesan la noche (diseño y realización de escenografía)
- Zuvialde, Cecilia, El entenado; Clase póstuma (Parodia amorosa) (diseño)
XVIII. Diseño de títeres y objetos
- Bohigues, Fernanda; Muzzín, Tatalo y Quintana, Paula, Expediente Ofelia (diseño y realización de títeres y objetos)
- Dalmon, Valeria, Chan Chan Plan (diseño y realización de títeres)
- Farley, Alejandra; Girard, Abril y Raggi, Katty, Habitar un pájaro (o la metamorfosis del Sr. López) (diseño y realización de títeres)
- Farley, Alejandra, Katty Raggi, Inés Sceppacuercia, Ivo Siffredi, Bimba (realización de títeres y mecanismos escénicos)
- Garabito, Gustavo, Avenida Q (realización de títeres)
- Lamas, Román, Historia del soldado (realización de títeres)
- Maccaroni, Luciana, ¿Qué pasaría sí…? (diseño y realización de títeres)
- Peyla, Ema, Marilina y el mar (diseño y realización de títeres)
- Quintana, Esteban, La cabeza del dragón (diseño de títeres)
- Sceppacuercia, Inés, El zorro, el labrador y el buen hombre (diseño y realización de títeres)
XIX. Fotografía
- Ackerman, Patricia y Baldoni, Gabriela, Mirar al río - Diálogos con lo inanimado
- Freire, Sebastián, Viento blanco
- Frías, Gastón, Medea
- Furman, Carlos, Clandestina; La gran ilusión; Amadeo; Las mujeres de Lorca; Bimba; Quiero decir te amo y Los esclavos atraviesan la noche
- González Paz, Seedy, Fembot (el sueño argentino)
- Lezano, Nora, Testosterona
- López, Alejandra, Ese bow-window no es americano
- Oviedo, Tamia y Portillo Del Rayo, Wo, Bailarinas incendiadas
- Sens, Luis, Lo que se pierde se tiene para siempre
- Suárez, Irish, Saraos uranistas
Premios especiales: Grupo de teatro comunitario Pompapetriyasos; Rojo: Festival Independiente Internacional de Clown en Buenos Aires y Teatro Gualeguaychú (Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 110 años)
Homenaje: Alejandra Darín
Trayectoria: Renata Schussheim
[Fotos: archivo; Alejandro Iurman y Alejandra López]