Los Premios Teatro del Mundo celebran su 25° edición en el Centro Cultural Rojas

El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA será sede de la ceremonia con entrada gratuita el 27 de noviembre

Con entrada gratuita, el jueves 27 de noviembre desde las 16, la Sala Batato Barea, del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), será sede de la 25ª entrega de los Premios Teatro del Mundo. Este reconocimiento distingue la labor en diferentes áreas del teatro argentino e internacional y esta edición corresponde a la temporada 2024.

La distinción, organizada desde 1998 por el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, se consolidó como uno de los principales referentes en la evaluación del ámbito escénico nacional. El jurado de la presente edición está conformado por 49 especialistas, entre investigadores y críticos de la UBA, junto con invitados de distintas regiones del país, bajo la coordinación de Jorge Dubatti.

Esta entrega representa una nueva actualización del premio, después de interrupciones originadas por la pandemia. En 2024 se entregaron los galardones correspondientes a 2019 y al período 2020-2022, mientras que en julio de 2025 se otorgaron los premios de la temporada 2023. Se prevé que la ceremonia para la temporada 2025 se realice en junio de 2026.

La selección de los Premios Teatro del Mundo abarca 19 categorías del quehacer teatral, con énfasis en áreas como Adaptación teatral; Espectáculos internacionales; Traducción; Ensayística; Labor en edición; Revistas especializadas o con secciones sobre teatro; Instituciones; Fotografía teatral; Coreografía o Dirección coreográfica; Diseño de títeres, objetos y mecanismos Escénicos y Teatro para las infancias.

El reconocimiento incluye Diplomas de trabajos destacados y un premio principal en cada rubro. Además, se otorgan galardones especiales, el Premio Homenaje, destinado a un artista fallecido y el Premio Trayectoria.

En el proceso de selección, el jurado, conformado en esta oportunidad por Paula Ansaldo; Catalina Julia Artesi; Patricia Aschieri; Claudia Bang; María Eugenia Berenc; Facundo Beret; Laura Cilento; Susana Mirta Civitillo; Patricia Devesa; Alejandra De Luna; Natacha Delgado; Lydia Di Lello; Patricia Díaz Bialet; Silvina Díaz Orban; Ricardo Dubatti; Cora Fairstein; Gabriel Fernández Chapo; Lucía Ferré; María Fukelman; Bettina Girotti; Ignacio González; Ana Lila Groch; Silvana Hernández; José (Pepe) Jiménez; María Natacha Koss; Patricia Lanatta; María Belén Landini; Liliana López; Jimena Magallanes; Nara Mansur; Pablo Mascareño; Linda Máximo; Mauricio Méndez; Ezequiel Obregón; Federico Ángel Picasso Stefani; Lucía Salatino; Grissy Santomauro; Eugenio Schcolnicov; Brenda Anabella Schmunck; Dulcinea Segura Rattagan; Nora Lía Sormani; Antonella Sturla; Jimena Cecilia Trombetta; Agustina Trupia; Irene Villagra; Rocío Villar; Sandra Wainszelbaum; Javier Winiar, bajo la coordinación general del jurado Jorge Dubatti, consideró aspectos como innovación, experimentación, originalidad, creatividad, presencia de artistas emergentes y el alcance de propuestas con menor difusión en medios masivos. La lista de ganadores y nominados se dará a conocer durante la ceremonia en el Centro Cultural Rojas, ubicado en la Avenida Corrientes 2038, Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Dubatti coordinó el jurado de los Premios Teatro del Mundo de esta edición

TRABAJOS DESTACADOS

I. Dirección

Acuña, Luciana, Bailarinas incendiadas

Alonso, Irina, El entenado

Arias, Lola, Los días afuera

Berneri, Anahí, Lo que se pierde se tiene para siempre

Binetti, Andrés, El jinete helado

Delgado Tymruk, Lautaro y Brito, Sofía, Seré

Garrote, Andrea, Prima facie

Lois, Valeria y Rausch, Juanse, Viento blanco

Rausch, Juanse, Saraos uranistas

Savignone, Marcelo, La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana

Vega, Lorena, Testosterona

II. Dramaturgia

Binetti, Andrés, El jinete helado

Delgado Tymruk, Lautaro y Brito, Sofía, Seré

Escofet, Cristina, La Malinche

Franzen, Sandra, El sentido de las cosas, Guacho

Galimberti, Juan Pablo, La gravedad de las burbujas

Katz, Marcelo y Pecheny, Carolina, Todo bien todo bien

Loza, Santiago, Viento blanco

Ortiz, Martín, Museo Beresford

Rausch, Juanse, Saraos uranistas

Robino, Alejandro, Clase póstuma (Parodia amorosa)

Verdoia, Franco, Matar a un elefante

Villamil, Natalia, Clandestina

III. Adaptación teatral

Almeida, Milagros ; Catallani, Sergio y Wahren, Miguel , Fragmentos Mansfield , sobre textos de Katherine Mansfield

Alonso, Irina , El entenado , versión libre de la novela homónima de Juan José Saer / Medea , versión de la tragedia Medea de Eurípides

Bonelli, Andrea y Schygulla, Hanna , Borges y yo: Recuerdo de un amigo futuro , sobre textos de Jorge Luis Borges

Dionisi, Emiliano , Moliendo a Molière , sobre el universo poético de Molière y de la música de Jean-Baptiste Lully y Marc-Antoine Charpentier

Fiks, Lisandro , Qué hermoso era todo antes , versión libre de La gaviota de Anton Chéjov / Hedda García Blaquier , versión libre de Hedda Gabler de Henrik Ibsen

Gallina, Andrés y Berdichevsky, Javier , Lo que se pierde se tiene para siempre , a partir de cuentos de Alejandra Kamiya de los libros Los árboles caídos también son el bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas

Obersztern, Mariana , Ese bow-window no es americano , adaptación del cuento “Nada de todo eso” de Samanta Schweblin

Pasqual, Lluís y Cava, Fernanda , La gran ilusión , versión de La gran magia y Señor y gentilhombre , de Eduardo De Filippo

Quintana, Paula , Expediente Ofelia , versión libre para teatro de títeres y objetos de la tragedia Hamlet de William Shakespeare

Savignone, Marcelo , La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana , a partir de las obras teatrales Tío Vania , Tres hermanas y La gaviota de Anton Chéjov

Tarrío, Gustavo, Ha muerto un puto, sobre textos de Carlos Correas

IV. Actrices

Abrodos, Maiamar , Saraos uranistas

Adúriz , Lucía, Saraos uranistas ; Quiero decir te amo y Moliendo a Molière

Blanco, Belén , Clandestina

Castiglione, Sofía Gala , Lo que se pierde se tiene para siempre ; El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer y ¿Qué de magnífico tiene ser yo?

Cominetti, Fiorella , Liquidación total! ; Nacidas con fórceps y El fondo de la escena

Otero, Florencia , Personas, lugares y cosas

Pelicori, Ingrid , Yo, Fedra

Rey, Fabiana , Fembot (El sueño argentino)

Yovino, Ana , La Malinche

Zylberberg, Julieta, Prima facie

V. Actores

Angelelli, Guillermo , Las lágrimas de los animales marinos

Bordoni, Héctor , El jinete helado

Casablanca, Daniel , Amadeo y Argentina al diván

Delgado Tymruk, Lautaro , Seré

Dos Reis, Pablo , Todo lo que me falta y La gravedad de las burbujas

Finamore, Pablo , El entenado

Gallardou, Claudio , Clase póstuma (Parodia amorosa)

Lups, Tincho , Imagen velada

Montes, Marcos , Bela Vamp y Mi querido Sr. Mozart

Petrosini, Mario , Museo Beresford

Ramírez, Facundo , Paisaje

Saborido, Mariano , Viento blanco

Savignone, Marcelo , La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana

Smith, Dennis , Mi vida anterior y James Brown usaba ruleros

Subiotto, Marcelo, La gran ilusión

VI. Traducción

Cicconi, Antonella ; Alexia Polasky ; Ro Noziglia y Julio Panno , Alicia - Alice by heart , de Steven Sater y Jessie Nelson

Cristal, Laura , Paisaje , de Harold Pinter

Del Castillo, Natalia y Fernández, Santiago Tato , School of Rock , de Andrew Lloyd Webber , Glenn Slater y Julian Fellowes

Gamerro, Carlos , El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer , traducción de Eduardo II , de Christopher Marlowe

Garcés, Gonzalo , James Brown usaba ruleros , de Yasmina Reza

Garrote, Andrea , Prima facie , de Suzie Miller

Masllorens, Fernando y González del Pino, Federico , La madre , de Florian Zeller

Pasqual, Lluís , La gran ilusión , traducción de La gran magia y Señor y gentilhombre , de Eduardo De Filippo

Pedicone, Bruno y Lenoir, Melania , Entre sombras , de Michael Cristofer

Piccardo, Nicolás, Personas, lugares y cosas, de Duncan Macmillan

VII. Teatro para las infancias

Amadeo , dir. Guadalupe Bervih y Andrés Sahade

Chan Chan Plan , dir. Omar Álvarez y Cristian Palacios

El Principito, una aventura musical , dir. Eduardo Gondell

El zorro, el labrador y el buen hombre , dir. Pablo Gorlero

Había otra vez , dir. Emiliano Dionisi

La cabeza del dragón , dir. Ariadna Bufano

Levelibélula , dir. Mirna Cabrera

Liza y Orson, una historia entre mandarinas , dir. Pablo Di Felice

Marilina y el mar , dir. Mariano Cossa y Ema Peyla

Moliendo a Molière , dir. Emiliano Dionisi

Sueño con canciones, dir. Florencia Patiño

Los Premios Teatro del Mundo incluyen distinciones a dirección, dramaturgia, adaptación teatral, actuación, traducción y teatro para las infancias. Lorena Vega (foto) está nominada en las dos primeras categorías

VIII. Instituciones

ArtHaus Central

Cultural Morán

Elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan

Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD, 50 años)

Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA, Gral. Roca, Provincia de Río Negro)

Teatro Argentino de La Plata (25 años de la reapertura)

Teatro Colón (Mar del Plata, 100 años)

Teatro Picadero

Teatro Roma (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 120 años)

Universidad Nacional de las Artes (UNA) (10 años)

IX. Espectáculos internacionales

Bolero X , coreografía de Shahar Binyamini (Israel)

Ciao , Compañía La Unza Clown (Uruguay)

Contes Immoraux – Partie 1: Maison Mère / Cuentos inmorales Parte I: Casa madre , dir. Phia Ménard (Francia )

La edad de la ciruela , Grupo Malayerba , dir. Arístides Vargas (Ecuador)

La gran ilusión , dir. Lluís Pasqual (España/Argentina)

La mujer fantasma , T de Teatre + Compañía Teatro Futuro , dir. Mariano Tenconi Blanco (España/Argentina)

L’Après-midi d’un Foehn / La tarde en un viento , dir. Phia Ménard (Francia)

Life: A love letter to Merce Cunningham , dir. Sean Gandini y Kati Ylä-Hokkala (Reino Unido)

Manual para armar un sueño , La Zaranda (España)

Once upon a time , Ji Kyungmin (Corea del Sur)

Tierra, dir. Sergio Blanco (Uruguay/Chile/Argentina/España)

X. Revistas

Árida , Revista del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA)

Boletín de Arte , Revista del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes, editora responsable: Natalia Di Sarli

La Serpiente Amarilla. Revista Cultural Independiente , Villa Ballester y Alrededores, Provincia de Buenos Aires

Llegás , director: Ricardo Tamburrano

Mateo (Medio Argentino Teatro Online), Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT), dirección colectiva

Movimimo. Revista de Mimo y Teatro Corpóreo , director: Víctor Hernando

Mu. El Periódico de Lavaca , editora: Claudia Acuña

Revista El Anzuelo. Educación e Investigación en Artes Escénicas , Universidad Nacional de La Plata (UNLP), coordinador: Víctor Galestok

Inquieta. Revista de Danza y Artes del Movimiento , equipo: Verónica Rodríguez, Estefanía Salvucci, Mariela Balbazoni(Rosario, Provincia de Santa Fe, COBAI, Asociación de Coreógrafos, Bailarines, Investigadores en el Movimiento y Expresión Corporal Independiente)

Teatro Situado. Revista de Artes Escénicas con Ojos Latinoamericanos, Ediciones Hasta Trilce, coordinadoras: Julieta Grinspan, Mariana Mayor, Mariana Szretter, Verónica Caliva y Patricia Freitas

XI. Ensayística

Actuación 1. Poiesis y conducta conflictiva: una mirada filosófica en el proceso de actuación , de Alberto Eloy Muñoz (Atuel)

Ámbito público, ámbito privado. Una pareja inseparable. Una mirada desde las Artes Escénicas , de Rosalía Celentano (Leviatán)

Apuntes sobre teatro independiente argentino (1930-1975) y otras cuestiones conexas , de Roberto Perinelli (Eudeba/Proteatro, Col. Biblioteca Proteatro)

Claves maestras. Procesos creativos en primera persona , de Mariana Perel (Atuel)

Ella (no) es Loie Fuller , de Marie Bardet (Segunda en Papel)

Ensayo teatral. Yo hago teatro , de Annie Fink, Carla Fontao, Melisa Freund, Natalia Villamil y Verónica McLoughlin (Eudeba / Proteatro, Col. Biblioteca Proteatro)

La generación sin muerte. El destino del teatro , de Jorge Eines (Gedisa, Barcelona)

Manual de señas para la voz hablada expresiva , de Flavia Montello (Editorial Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Provincia de Río Negro)

Pensar la dirección teatral. Concepciones y procedimientos en prácticas contemporáneas , de Fwala-lo Marin (Editorial Artezblai, Col. Teoría y Práctica, Madrid)

Tadeusz Kantor. La cámara de la imaginación y la memoria, de Cecilia Hopkins (Saverio Editorial)

XII. Labor en edición

Cactus , Colección Pequeña Biblioteca Sensible

Casella, Germán, coordinador general, y Bifaretti, María Eugenia, edición, 3º JOAE-IHAAA : Jornadas de Investigación en Artes Escénicas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano: FDA-UNLP: poéticas escénicas al des-borde de la confusión , Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes, Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Provincia de Buenos Aires

Ediciones DocumentA/Escénicas, Todo lo que se mueve de Valeria Mata

Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Cazador de finales, de Jazmín García Sathicq, Provincia de Buenos Aires

Gimeno, Patricia, coordinación general, Didascalias compartidas: mujeres y diversidades en la dramaturgia sanjuanina ,Abdulah Libros, San Juan

Grupo Editorial Sur, Tres decepciones. En los brazos de Alfredo Alcón – Los lugares cambian – Lavanderas. Tres obras teatrales , de Elena Bossi

Funda/mental Ediciones, Gabriel Penner y María Paula Compañy, Levántate y anda, de Ada Parra y Juan Merello

Mozzoni, Valeria, compilación y edición, Segunda antología de dramaturgas del NOA , Humanitas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán

Rara Avis, Colección Cuadernos, Váslav Nijinsky

Rara Avis, Colección Gallinero, Un secreto sucio de Ariel Farace

Tossi, Mauricio, y Paoletta, Anabel, compilación y edición, Solidaridades territoriales: un estudio sobre la praxis escénica argentina contemporánea Arte Publicaciones, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil

XIII. Creación, interpretación musical, banda sonora

Alemán, María Laura , Ha muerto un puto (canciones y música original)

Candia, Cecilia , Mirar al río: Diálogos con lo inanimado (música original y dirección musical)

Copertino, Inés , Los días afuera (música en escena)

García Mendy, Gustavo , Manada de lobos (música original, diseño y puesta de sonido)

Illanes, Gabo , Saraos uranistas (composición e interpretación musical)

Madanes, Alan , Cuando Frank conoció a Carlitos (interpretación vocal)

Morel, Gerardo , La Malinche (música original y dirección musical)

Otheguy, Guadalupe , Clandestina (música en escena y música original)

Pavlovsky, Martín , Potestad (música original)

Vat, Julián , La gran ilusión (música y dirección musical)

Vázquez, Laura , El jinete helado (música original)

Vila, Diego, Todo bien todo bien (música original)

XIV. Iluminación

Álvarez, Lali , El jinete helado

Córdova, Gonzalo , Ese bow-window no es americano

David, Facundo , Saraos uranistas

Díaz, Fernando , Juan Vairoleto

Ianni, Soledad , La Malinche ; Clase póstuma (parodia amorosa) ; Trunco, una de flores y cuchillos

Lopatin, Sol y Ripa Alsina, Magdalena, El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer

Lozupone, Agnese , El zorro, el labrador y el buen hombre ; La madre ; Las mujeres de Lorca

San Cristóbal, Omar , La gran ilusión

Sendón, Matías , Bailarinas incendiadas ; Clandestina ; Matar a un elefante ; Viento blanco ; Quiero decir te amo ; Miguel Ángel ; Los esclavos atraviesan la noche y Caer y levantarse

Sica, Ricardo, Seré; Todo bien todo bien; Memorias de una maga; Imagen velada; Reverso; Subacuática y Patti Smith

Renata Schussheim será reconocida con el premio a la trayectoria

XV. Vestuario

Banach, Magda , El entenado

López, Jorge , Moliendo a Molière y Había otra vez

Piekar, Liliana , Todo bien todo bien

Puppo, Oria , El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la Reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer

Ramírez, Pablo , Viento blanco

Ruiz, Endi , Quiero decir te amo

Schussheim, Renata , La gran ilusión

Seropian, Mariana , Reverso

Suárez, Julio, James Brown usaba ruleros

Taiana, Daniela, Café Central y Las lágrimas de los animales marinos

XVI. Coreografía

Acuña, Luciana y Di Grazia, Carla , Bailarinas incendiadas (coreografía)

Bali, Margarita (coreografía) y Litvak, Gerardo (dirección, compartida con Bali), Juego del tiempo

García Brangeri, Rocío y Varela, Abril Lis , Orlando García tropieza de nuevo (coreografía)

Haidar, Iván, ¿Cómo las cosas llegaron aquí? (dirección coreográfica)

Katzowicz, Mijal y Rypka, Sofia, El tiempo desaparece igual que yo (dirección coreográfica)

Malvacio, Damián , Yo bailo, cuando la danza no tiene límite de edad (dirección coreográfica)

Santos, Belén, y Savignone, Marcelo, La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana (coreografía y diseño de movimientos)

Velázquez, Jiva, Synkrono (dirección coreográfica)

Werchowsky, Florencia (dirección) y Gómez, David (coreografía), Ensayo del fin del mundo

XVII. Escenografía

Abramovich, Vanesa , La gran ilusión (diseño y adaptación)

Carnicero, Lü , Lo que se pierde se tiene para siempre (diseño)

Córdoba Estévez, Gonzalo , Cuando Frank conoció a Carlitos ; Las lágrimas de los animales marinos (diseño)

Freid, Julia , James Brown usaba rulero s (diseño)

González Garillo, Rodrigo , Viento blanco (diseño)

Obersztern, Mariana , Ese bow-window no es americano (diseño)

Salguero, Richy (escenotecnia) y Brito, Gustavo (maqueta), Seré

Sendón, Matías y Tirantte, Mariana , Bailarinas incendiadas (diseño espacial)

Vaccaro, Ariel , Todo bien todo bien ; Los esclavos atraviesan la noche (diseño y realización de escenografía)

Zuvialde, Cecilia, El entenado; Clase póstuma (Parodia amorosa) (diseño)

XVIII. Diseño de títeres y objetos

Bohigues, Fernanda ; Muzzín, Tatalo y Quintana, Paula , Expediente Ofelia (diseño y realización de títeres y objetos)

Dalmon, Valeria , Chan Chan Plan (diseño y realización de títeres)

Farley, Alejandra; Girard, Abril y Raggi, Katty, Habitar un pájaro (o la metamorfosis del Sr. López) (diseño y realización de títeres)

Farley, Alejandra , Katty Raggi , Inés Sceppacuercia , Ivo Siffredi, Bimba (realización de títeres y mecanismos escénicos)

Garabito, Gustavo , Avenida Q (realización de títeres)

Lamas, Román , Historia del soldado (realización de títeres)

Maccaroni, Luciana , ¿Qué pasaría sí…? (diseño y realización de títeres)

Peyla, Ema , Marilina y el mar (diseño y realización de títeres)

Quintana, Esteban , La cabeza del dragón (diseño de títeres)

Sceppacuercia, Inés, El zorro, el labrador y el buen hombre (diseño y realización de títeres)

XIX. Fotografía

Ackerman, Patricia y Baldoni, Gabriela , M irar al río - Diálogos con lo inanimado

Freire, Sebastián , Viento blanco

Frías, Gastón , Medea

Furman, Carlos , Clandestina ; La gran ilusión ; Amadeo ; Las mujeres de Lorca ; Bimba ; Quiero decir te amo y Los esclavos atraviesan la noche

González Paz, Seedy , Fembot (el sueño argentino)

Lezano, Nora , Testosterona

López, Alejandra , Ese bow-window no es americano

Oviedo, Tamia y Portillo Del Rayo, Wo , Bailarinas incendiadas

Sens, Luis , Lo que se pierde se tiene para siempre

Suárez, Irish, Saraos uranistas

En esta 25.ª edición, el premio Homenaje será para Alejandra Darín, fallecida este año

Premios especiales: Grupo de teatro comunitario Pompapetriyasos; Rojo: Festival Independiente Internacional de Clown en Buenos Aires y Teatro Gualeguaychú (Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 110 años)

Homenaje: Alejandra Darín

Trayectoria: Renata Schussheim

