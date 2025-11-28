“No entiendo a los hombres”, un jaque teatral a la masculinidad que llega desde Barcelona

La obra 'No entiendo a los hombres' explora la masculinidad contemporánea a través del humor, la ironía y la honestidad en el teatroe.

A través del humor, la ironía, la contradicción y la honestidad, No entiendo a los hombres se plantea como un acto presente donde se dibujan paisajes del universo masculino contemporáneo, al tiempo que escucha, dialoga y se pregunta acerca de lo que significa ser hombre hoy.

El 98% del texto escénico nace de una investigación antropológica basada en 50 entrevistas a hombres cisgénero en las ciudades de Buenos Aires y Barcelona, junto con los relatos de los participantes que hablan en primera persona desde su propia masculinidad.

Cuando empecé a pensar esta obra, lo primero que descubrí es que la masculinidad es un campo muy difícil de acceder. Los hombres tienen miedo a hablar y me costó mucho que se abrieran en mi investigación. Además, la deconstrucción es muy compleja, social y culturalmente, se dice, pero no se practica. Es mucho más difícil la exposición de los intérpretes y requiere de un gran cuidado desde la dirección. Acompañarlos y darles sostén.

El texto escénico se basa en una investigación antropológica, cuenta la directora española Verónica Pallini

Por otra parte, la desnudez emocional permite una presencia, un estar en el escenario más vulnerable y con mucha verdad.

La obra está protagonizada por Carles Anglada, Jordi Gil, Miguel Vigna, Ángel Serna y Joan Surinyach. No pretende dar respuestas acabadas sobre el tema, sino, más bien, generar disparadores e interrogantes que posibiliten pensarnos desde otros lugares sociales y posibles.

Como antropóloga, creo que la metodología etnográfica de acceso al trabajo de campo fue clave, porque en las entrevistas se requiere de una escucha total y eso en cierta medida es lo que posibilita una relación vincular con los informantes de confianza para generar conocimiento.

La propuesta teatral aborda el desafío de acceder al universo masculino

La propuesta partió de una inquietud femenina sobre el silencio masculino y ese silencio se fue cuando generamos un espacio de exploración escénica y sintieron seguridad. En ese momento, empezaron a fluir, a hablar, a no esconderse. Y lo empecé a notar (para bien y para mal) cuando se olvidaban que estaba yo presente y se hacían bromas sobre el tema, reían entre ellos.

En Barcelona soy directora artística de L’Auténtica: teatro, escuela y productora teatral que cumple 20 años. Acá me intriga mucho cómo percibirá el público argentino la obra. Allá, en Barcelona, lo que puedo decir que lo que me descolocó es que esta obra la pensé y la investigué con una línea de corte de 40 años para arriba y me ha sorprendido como les interesa a los jóvenes de cualquier orientación desde los 14 años y a los profesores de institutos que la pidieron varias veces. Me gustaría que el público se lleve esta pregunta: "¿qué es lo femenino y qué es lo masculino?“.

* No entiendo a los hombres se presenta el sábado 29 y domingo 30 de noviembre a las 18 en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765, C.A.B.A.).