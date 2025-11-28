Eduardo Sacheri, Lorena Vega, Tomás Balmaceda y Ana Prada encabezan la agenda cultural del verano en la costa bonaerense

Roxana Salpeter, manager del Hotel Ostende, y Daniela Gutierrez, gerenta general de Fundación Medifé, impulsoras del ciclo cultural "Coincidir"

El ciclo cultural de verano impulsado por Fundación Medifé y el Viejo Hotel Ostende regresa en 2026 con una programación que invita a redescubrir el valor de la pausa, el encuentro y la creatividad, lejos de los algoritmos y los ritmos impuestos por la tecnología. Desde el 18 de diciembre, el histórico enclave de la costa bonaerense se transforma en un espacio de intercambio, descanso y narrativas compartidas en Coincidir 2026.

La temporada se inaugura con la exposición fotográfica Mi mar en fotogramas, de Marula (Marisa Regalbuto), que permanecerá abierta en el Salón Azul del hotel desde el jueves 18 de diciembre, de 11 a 19 h. La autora, porteña radicada en Pinamar desde 2013, explora en sus imágenes la relación íntima y cambiante con el mar, al que describe como “reflejo y maestro, espejo de mis propias mareas”. Regalbuto relata que durante años conservó estas fotografías hasta que el deseo de compartirlas superó el temor, y define la muestra como un acto de conexión y apertura: “Cada imagen es un fragmento del diálogo entre el mar y yo, entre la observación y la emoción”.

El ciclo cultural "Coincidir" se desarrolla en el Viejo Hotel Ostende, en la costa bonaerense

La literatura ocupa un lugar central en la agenda. La tienda de libros Te llamaré Viernes, atendida por Paola Lucantis, se instala en el balneario del hotel los días lunes 29 y martes 30 de diciembre, de 12 a 19 h, con una selección pensada para lectores de todas las edades y un catálogo especial dedicado al mar. Esta librería permanecerá disponible durante toda la temporada, y en enero suma actividades como el club de lectura, que el martes 20 convoca a debatir la novela Los días perfectos de Jacobo Bergareche, con inscripción previa.

El programa de enero despliega talleres, charlas y espectáculos que abordan desde la creación artística hasta los debates contemporáneos. El martes 6, María Victoria Ramos y la ilustradora María Elina coordinan el taller familiar Tintorería el Tokio, donde los participantes escribirán haikus y los plasmarán en etiquetas de prendas de papel, inspirados en la historia del señor Tokujo. El viernes 9, el escritor Eduardo Sacheri presenta su novela Qué quedará de nosotros en diálogo con Flavia Pitella. En esta obra, Sacheri profundiza en la experiencia de los jóvenes soldados argentinos en Malvinas, explorando la complejidad de sus protagonistas y el escenario bélico.

La reflexión sobre la tecnología y la mente humana llega el sábado 17 con la charla La era de no pensar: inteligencia artificial y la pereza cognitiva, a cargo de Tomás Balmaceda. El filósofo invita a cuestionar la delegación de decisiones y creatividad en sistemas automáticos, y propone recuperar la autonomía intelectual o “el valor del pensamiento propio en tiempos de velocidad y eficiencia. Porque hoy pensar vuelve a ser un acto de resistencia”.

Eduardo Sacheri presenta su novela "Qué quedará de nosotros"

El teatro se hace presente el jueves 22 a las 23 hs. con la obra Yo, Encarnación Ezcurra, interpretada por Lorena Vega en el bar del hotel. La pieza rescata la figura de la esposa de Juan Manuel de Rosas y explora su pasión política y personal en los últimos días de su vida, recluida y obsesionada por el pasado. La función tiene cupo limitado y requiere reserva previa.

La creación colectiva se potencia el sábado 24 con el taller Diario del verano: contar en imágenes y palabras, coordinado por Betina González y Alejandro Meter. Los asistentes experimentarán con fotografía, escritura y grabaciones para construir un proyecto narrativo personal sobre su verano en Ostende, guiados por los coordinadores en la búsqueda de una narrativa coherente y singular.

El martes 27, el ciclo aborda la salud y el humor con Encendidas. Mucho más que un podcast sobre menopausia, un encuentro en vivo con las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck, creadoras de la serie lanzada en noviembre de 2024. La propuesta busca derribar tabúes y acompañar a las mujeres en una etapa marcada por la soledad y la desinformación, combinando información y humor.

Lorena Vega en "Yo, Encarnación Ezcurra"

En febrero, la programación suma cine, música y talleres sensoriales. El sábado 7 a las 19.30 h, el ciclo Cinemar presenta la obra de Alice Guy musicalizada en vivo por María Ezquiaga, Lorena Mayol y Manuel Caizza, quienes destacan el carácter vanguardista y humorístico de la cineasta, así como su crítica a los valores de la sociedad burguesa y los códigos de la clase media. El viernes 13, Gabriela Borrelli y Ana Prada entrelazan poesía y canción en Lo más bello es lo que se ama, una propuesta que reivindica el poder del amor en tiempos de incertidumbre.

El sábado 14, el cine vuelve con Noches de carnaval, donde Ricardo Watson presenta y comenta una versión restaurada de Orfeo negro, el clásico de Marcel Camus que internacionalizó la bossa nova y desafió al progresismo brasileño. El ciclo culmina el viernes 20 y sábado 21 con el taller Escuchar el paisaje, coordinado por Virginia Cosin. La propuesta invita a explorar la percepción auditiva del entorno, diferenciando entre oír y escuchar, y reflexionando sobre el ritmo y la música de la naturaleza.

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa debido a la capacidad limitada de los espacios. La información detallada y las actualizaciones pueden consultarse en las redes sociales del Viejo Hotel Ostende y de Fundación Medifé.

[Fotos: prensa ciclo “Coincidir”]