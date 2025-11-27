Cultura

El ocaso de San Petersburgo o cómo la censura estatal afecta la identidad de una ciudad histórica

La intensificación de la vigilancia y las sanciones a quienes expresan opiniones contrarias al Kremlin, condicionan el espíritu de una ciudad faro de la cultura rusa

Guardar
La represión en San Petersburgo
La represión en San Petersburgo intensifica la censura y limita la libertad de expresión en la ciudad natal de Putin

La librera rusa Lyubov Belyatskaya suspira mientras lamentaba el “clima de ansiedad generalizada” que se ha apoderado de su natal San Petersburgo en medio de la guerra en Ucrania. Alguna vez apodada la “ventana de Rusia a Europa”, la ciudad ha sido durante mucho tiempo la capital cultural del país, un semillero de pensamiento independiente, expresión artística y disidencia subterránea.

Pero a medida que las autoridades intensifican la represión, intentando erradicar cualquier señal, por pequeña o sutil que sea, de oposición pública al Kremlin o a la guerra, Belyatskaya dice que percibe que la ciudad se repliega sobre sí misma. “Ya no podemos escribir como antes, ni bromear sobre ciertas cosas”, lamenta. “Tanto nuestras palabras como nuestras acciones están severamente restringidas”.

El efecto se ve en los estantes de su librería —llamada Vse Svobodny o “Todos son libres”— en el centro de la ciudad. “Cada semana literalmente tenemos que retirar libros por una u otra razón”, dijo Belyatskaya.

El clima de miedo y
El clima de miedo y autocensura provoca el éxodo de artistas, poetas y músicos de San Petersburgo

Desde que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha desplegado todo un arsenal legislativo para silenciar a cualquiera que critique la campaña. Quienes infringen la censura en tiempos de guerra se enfrentan a penas de prisión de hasta una década. Algunos autores —como el fallecido líder opositor Alexei Navalny— están completamente prohibidos.

Otros —aquellos que no son del agrado del Kremlin pero aún no han sido ilegalizados— deben venderse con una enorme etiqueta que los identifica como “agentes extranjeros”. El término de la era soviética se aplica a figuras como Lyudmila Ulitskaya y Boris Akunin, prolíficos escritores rusos ahora exiliados.

La represión en San Petersburgo —ciudad natal del presidente Vladimir Putin— tiene una resonancia particular. La capital de la era zarista ha estado durante décadas a la vanguardia del pensamiento libre y la disidencia.

La escena musical subterránea de
La escena musical subterránea de San Petersburgo sufre represión tras el encarcelamiento de la joven artista Diana Loginova

El ganador del Premio Nobel Joseph Brodsky fue obligado a emigrar en 1972 tras años de persecución por su poesía inconformista. Fue desde San Petersburgo que surgió el himno de protesta rock “Cambios” —de Kino, liderado por Viktor Tsoi—, que encapsulaba la frustración contenida al final de la Unión Soviética. Y desde 2022, las leyendas del rock de la ciudad Boris Grebenshchikov y Yuri Shevchuk han criticado repetidamente la ofensiva en Ucrania.

“Aquí nos consideramos más libres, más liberados, menos subordinados al miedo, incluido el miedo a la represión”, dice el activista local de derechos humanos Dinar Idrisov. “En realidad, no creo que eso sea cierto”. Hay señales de que se están apretando las tuercas.

Recientemente, los habitantes se han visto sacudidos por el caso de Diana Loginova, una música callejera de 18 años que lleva un mes en la cárcel por actuaciones espontáneas de canciones contra la guerra. Conocida por su nombre artístico Naoko, ha sido condenada a tres penas cortas de prisión consecutivas —por alterar el orden público, desacreditar al ejército ruso y organizar una reunión multitudinaria.

Las librerías independientes de San
Las librerías independientes de San Petersburgo retiran semanalmente libros por temor a sanciones y censura estatal

“¿Procesar a alguien por una canción, en serio?” dice Serafim, un estudiante de música de 21 años que acudió al tribunal, junto a otros 20 jóvenes, para apoyar a Loginova en una reciente audiencia.

A pesar de la simpatía, algunos la criticaron por llamar la atención sobre la escena musical subterránea. “Sabían que estaban poniendo en peligro a todos”, después de que publicaron los videos online, dijo un cantante de la ciudad que habló bajo condición de anonimato. “Las autoridades nos ignoraban, pero ahora sé que mucha gente ha dejado de salir” a tocar, añadió.

San Petersburgo, antes símbolo de
San Petersburgo, antes símbolo de pensamiento libre y disidencia, enfrenta una transformación bajo la presión del Kremlin

Pavel, un cantante de 17 años, actuaba junto a uno de los canales de la ciudad. “Ahora hay una represión contra los músicos”, afirma, señalando que las autoridades han comenzado a poner obstáculos burocráticos para dificultar las actuaciones.

Platon Romanov, otro librero que dirige la tienda independiente Fahrenheit 451, dijo que no tiene sentido intentar protestar contra la situación actual. “Solo hay que entender en qué tiempos vivimos. Cantar canciones de músicos prohibidos en la calle. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Es inútil, y es obvio que vendrán y lo cerrarán”, comenta.

En tal clima, ¿cuáles son las perspectivas para una ciudad que se enorgullecía de su reputación como centro contracultural y bastión de la libertad artística? “Muchas, muchas personas, muchos artistas, poetas y músicos se han ido”, dice Romanov. “La vida ha cambiado significativamente”.

Fuente: AFP

[Fotos: Olga Maltseva/AFP]

Temas Relacionados

San PetersburgoRusiaVladimir PutinCensuraUltimas noticias América

Últimas Noticias

George Clooney atraviesa el espejo en ‘Jay Kelly’, una elegía de Hollywood

La nueva película de Noah Baumbach explora la crisis existencial de una celebridad en declive, mientras examina el peso de la fama y la nostalgia por una era dorada del cine estadounidense

George Clooney atraviesa el espejo

La historia de Hamnet inspira nuevas miradas sobre el vínculo entre Shakespeare y sus tragedias

Especialistas y autores rastrean en la biografía íntima del legendario escritor elementos que abren nuevas perspectivas para entender emociones y recursos narrativos presentes en su legado literario

La historia de Hamnet inspira

Buenos Aires impulsa al sector audiovisual con nuevas medidas e inversiones internacionales

Durante el Festival Emmy, anunciaron incrementos en apoyos económicos, facilidades para rodajes y acuerdos internacionales, buscando impulsar la llegada de productoras extranjeras y fortalecer la industria local

Buenos Aires impulsa al sector

Arturo Pérez-Reverte da una lista con sus películas favoritas de la historia del cine: “Si hay una que me tuviera que llegar a la tumba, sería...”

El famoso novelista tiene en su casa una colección de más de 5.000 discos con algunos de los mejores clásicos del séptimo arte, los cuales revisita periódicamente

Arturo Pérez-Reverte da una lista

La magia de Wallace y Gromit se desvela en el Museo V&A de Londres

Desde febrero de 2026, la muestra ofrecerá un recorrido por piezas originales, storyboards y escenarios emblemáticos de la popular serie animada inglesa creada por Nick Park

La magia de Wallace y
DEPORTES
“River está hecho pedazos”: el

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

Con el triunfo de Tigre, se completó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura: el cronograma completo

Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

La actividad de los tenistas argentinos en Sudamérica: dos festejaron en Temuco y otros dos en Bogotá

TELESHOW
Pergolini le contó a Valeria

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

El increíble parecido de Rocío Pardo con un personaje de ficción que llamó la atención en las redes

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity para volver con Enzo Fernández y sus hijos: su llanto en la despedida

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela en el paradigma

Venezuela en el paradigma

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras