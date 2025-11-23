Subasrtaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria (REUTERS/Alessandro Bianchi)

Una cámara fotográfica Leica que perteneció al papa Francisco fue vendida el sábado en una subasta en Viena por 6,5 millones de euros (7,5 millones de dólares), suma que será donada a la organización caritativa personal del difunto soberano pontífice.

El modelo mecánico “M-A” había sido puesto a subasta con una estimación de entre 60.000 y 70.000 euros (70.000 y 80.650 dólares), indicó la empresa Leica en un comunicado.

La cámara vendida el sábado había sido ofrecida al papa Francisco por la famosa marca de Wetzlar (oeste de Alemania) en 2024.

El modelo mecánico “M-A” había sido puesto a subasta con una estimación de entre 60.000 y 70.000 euros (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

El cuerpo y el objetivo llevan el número de serie 5000000, ya que Leica asigna números redondos a “modelos especiales entregados a personalidades excepcionales”, explicó en un comunicado Alexander Sedlak, responsable de subastas en Leica.

Tras recibir la cámara, el papa había decidido subastarla con fines caritativos. La venta se retrasó ligeramente debido a su fallecimiento en abril.

La identidad del comprador no fue revelada al término de una de las subastas “más apasionantes de nuestra historia”, según Sedlak.