Cultura

Subasrtaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria

La recaudado por la venta, realizada en Viena, se destirnará a una organización caritativa personal del difunto soberano pontífice

Guardar
Subasrtaron una cámara Leica del
Subasrtaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria (REUTERS/Alessandro Bianchi)

Una cámara fotográfica Leica que perteneció al papa Francisco fue vendida el sábado en una subasta en Viena por 6,5 millones de euros (7,5 millones de dólares), suma que será donada a la organización caritativa personal del difunto soberano pontífice.

El modelo mecánico “M-A” había sido puesto a subasta con una estimación de entre 60.000 y 70.000 euros (70.000 y 80.650 dólares), indicó la empresa Leica en un comunicado.

La cámara vendida el sábado había sido ofrecida al papa Francisco por la famosa marca de Wetzlar (oeste de Alemania) en 2024.

El modelo mecánico “M-A” había
El modelo mecánico “M-A” había sido puesto a subasta con una estimación de entre 60.000 y 70.000 euros (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

El cuerpo y el objetivo llevan el número de serie 5000000, ya que Leica asigna números redondos a “modelos especiales entregados a personalidades excepcionales”, explicó en un comunicado Alexander Sedlak, responsable de subastas en Leica.

Tras recibir la cámara, el papa había decidido subastarla con fines caritativos. La venta se retrasó ligeramente debido a su fallecimiento en abril.

La identidad del comprador no fue revelada al término de una de las subastas “más apasionantes de nuestra historia”, según Sedlak.

Temas Relacionados

papa Franciscoleica

Últimas Noticias

George Orwell, Ian Fleming y la bomba atómica: cuando la literatura predijo la geopolítica moderna

El impacto de una obra como “1984″ y la influencia de la cultura pop en torno a la guerra fría siguen marcando la forma en que entendemos el poder, la desinformación y las amenazas globales en la era digital

George Orwell, Ian Fleming y

Los chicos en las redes: ¿y si probamos con filmarlos menos y abrazarlos más?

La falta de conciencia sobre los límites en Internet permite que haya adultos capaces de transformar la tristeza de un hijo en un entretenimiento masivo. A lo mejor todavía podemos hacer algo

Los chicos en las redes:

La reedición de ‘Black and Blue’ testimonia una encrucijada creativa de los Rolling Stones

Una generosa dotación de canciones inéditas y grabaciones en vivo potencian el encanto de un álbum desparejo e infravalorado, publicado a mediados de los 70 en plena transición de la banda

La reedición de ‘Black and

Borges participó en revistas femeninas, diarios sensacionalistas, periódicos murales: ¿los medios lo moldearon?

El autor trabajó en distintas publicaciones y parte de su obra apareció en ellos. ¿Allí se hizo el escritor que fue o cada uno le puso su sello?

Borges participó en revistas femeninas,

La Noche de las Librerías: una multitud celebró la literatura en las calles de Buenos Aires

Hasta la 1 del domingo se desarrolló una programación de actividades, charlas y recitales en el centro porteño y en Palermo, Villa Crespo, San Telmo, Almagro, Belgrano, Coghlan, Caballito y Liniers

La Noche de las Librerías:
DEPORTES
Manejó un taxi, pensó en

Manejó un taxi, pensó en el retiro y fue el héroe de Lanús campeón de la Sudamericana: la historia de superación de Nahuel Losada

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está al rojo vivo

El detalle en el celular de Franco Colapinto que se volvió viral en el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Arde la pelea por el título de la F1 tras el triunfo de Verstappen y la sanción a McLaren: qué necesita Norris para ser campeón en Qatar

Los 5 países con menos habitantes que jugaron una Copa del Mundo

TELESHOW
Marta González, entre la pasión

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio que consumió la fábrica de su marido: “Ocurrió un milagro”

La reacción de Mirtha Legrand al conocer al hijo de tres meses de Alejandra Maglietti: “Nunca tuve un bebito así”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU evalúa estrategias integrales para

EEUU evalúa estrategias integrales para frenar los ataques terroristas contra cristianos en Nigeria

Eslovenia vota en un nuevo referéndum si mantiene o suspende la ley de muerte asistida

Lula celebró el consenso en la COP30 pero pidió al G20 una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

De la embajada a la fosa común: la operación encubierta contra militares refugiados que el régimen sandinista negó durante décadas en Nicaragua

“Niños sociales”: por qué cada vez hay más menores sanos internados en hospitales públicos de Uruguay