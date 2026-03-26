Jair Bolsonaro recibirá el alta este viernes y la familia ya prepara su casa para el arresto domiciliario

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, recibirá previsiblemente el alta hospitalaria este viernes. Su familia prepara la residencia para que cumpla el arresto domiciliario temporal que le concedió la Justicia.

El médico Brasil Caiado informó que el ex mandatario terminará el jueves el ciclo de antibióticos y, si su estado se mantiene estable, saldrá del hospital al día siguiente, tras superar una neumonía aguda bilateral.

“La evolución es satisfactoria” y, aunque persisten “señales inflamatorias”, los últimos exámenes de imagen generaron tranquilidad en el equipo médico, explicó Caiado frente al hospital DF Star de Brasilia, donde el líder ultraderechista permanece internado desde el 13 de marzo.

Caiado precisó que el pulmón derecho de Bolsonaro ya “está normal” y el izquierdo muestra algunas alteraciones, que espera resolver con “fisioterapia intensa”.

Una seguidora de Bolsonaro en la puerta del hospital donde el ex mandatario está internado (REUTERS/Adriano Machado)

El médico anticipó que, luego del alta, continuará un tratamiento “disciplinado” en su domicilio, un entorno que considera más adecuado para evitar recaídas que la comisaría y el complejo penitenciario donde estuvo recluido desde noviembre.

La familia del ex jefe de Estado (2019-2022) realiza modificaciones en la vivienda, como la incorporación de una cama nueva para ayudar a controlar sus problemas de reflujo y crisis de hipo.

La Corte Suprema otorgó el miércoles la prisión domiciliaria “temporal” por razones de salud al dirigente, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por planificar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil Caiado calificó el fallo del tribunal como una “decisión sensata” que Bolsonaro, de 71 años, recibió “con satisfacción”.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, en una visita a su padre en el hospital (REUTERS/Adriano Machado)

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, limitó el arresto domiciliario a 90 días desde el alta hospitalaria. Al cumplirse ese plazo, el magistrado volverá a revisar el régimen penal del ex presidente.

Caiado advirtió que los periodos de recuperación tras una neumonía bilateral grave pueden oscilar entre seis semanas y seis meses. Además, señaló la posibilidad de que el paciente desarrolle fibrosis pulmonar, una complicación que solo puede detectarse con evaluaciones periódicas en las próximas semanas.