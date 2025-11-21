Cultura

Una grabación en vivo de Luciano Pavarotti en Gales genera conmoción en el mundo de la lírica

El disco “The Lost Concert”, grabado en 1995, registra una actuación histórica del tenor italiano en el mismo pueblo donde, 40 años antes, había tomado la decisión de dedicarse al canto lírico

Guardar
Pavarotti - The Lost Concert

El hallazgo de una grabación inédita de un concierto de Luciano Pavarotti en un pequeño pueblo galés ha reavivado el interés por uno de los episodios menos conocidos en la trayectoria del célebre tenor italiano. La cinta, fechada en 1995, documenta una actuación que hasta ahora permanecía fuera de los registros oficiales y que tuvo lugar en la localidad de Llangollen (una pequeña ciudad de Denbighshire, al noroeste de Gales). A la vez, es un enclave que, de acuerdo con el propio artista, marcó un punto de inflexión en su vocación musical.

Pavarotti tenía 19 años cuando, como miembro de la Società Corale Gioachino Rossini de Módena, viajó en julio de 1955 al Concurso de Coros Masculinos de un festival galés. Entre los integrantes de ese conjunto amateur figuraban empleados de fábrica, oficinistas, estudiantes y un panadero: Fernando, su padre y, como él, tenor aficionado. Tras interpretar el “In nomine Jesu” del compositor barroco Jacobus Handl, pieza que les otorgó la medalla de oro, le confesó a su padre: “Papá, es imposible cantar mejor de lo que lo hemos hecho”. Al regresar a Italia, Luciano Pavarotti dejó la formación en magisterio para dedicarse plenamente a la música, iniciando el recorrido que lo proyectaría como uno de los tenores de mayor renombre en el siglo XX.

El nuevo álbum en vivo
El nuevo álbum en vivo de Luciano Pavarotti registra un concierto histórico de 1995

Pavarotti volvió al pueblo galés en 1995, 40 años después de aquella experiencia artística fundacional. Llegó acompañado por la Corale Rossini —con su padre, ya de 83 años, sentado en primera fila— y con la Filarmónica de la BBC bajo la batuta de Leone Magiera. Más de 4.500 personas y las cámaras de la televisión pública galesa aguardaban en el pabellón del festival. “Aquella victoria lo cambió todo”, solía recordar el tenor, “porque surgió de la nada y me infundió una mezcla de fuerza y confianza en mí mismo”.

Para conmemorar el cumpleaños 90 de Pavarotti (ocurrido el 12 de octubre), el sello Decca recuperó y restauró las cintas originales, hasta entonces extraviadas, de aquella legendaria presentación de 1995. Según explicó Amy Greer, responsable del catálogo clásico de la compañía discográfica, “todo surgió a raíz de una conversación entre un productor de la cadena y un consultor de la discográfica”. Greer subrayó que la remasterización del concierto, no retransmitido ni editado comercialmente hasta ahora, tenía una fuerte carga simbólica.

"The Lost Concert" documenta el
"The Lost Concert" documenta el histórico concierto de Pavarotti en Llangollen en 1995 (Foto: EFE/Marcos Delgado)

El álbum The Lost Concert incluye arias, coros y oberturas de óperas de Verdi y Puccini, canciones napolitanas como “O sole mio”, el “Ave Maria, dolce Maria” de Benvenuti —con letra escrita por el propio Pavarotti—, así como las primeras grabaciones conocidas del tenor con la Corale Rossini durante el certamen de 1955, entre ellas las piezas renacentistas “Bonjour mon cœur” de Orlando di Lasso y el mencionado “In nomine Jesu” de Handl.

El contexto de la actuación añade un valor simbólico a la grabación. Llangollen, una localidad de tradición coral, fue el escenario donde Pavarotti decidió dedicarse profesionalmente al canto. El tenor visitó por primera vez el pueblo galés en su juventud, acompañando a su padre, y quedó impresionado por la pasión musical de sus habitantes. Cuatro décadas más tarde, regresó para ofrecer este concierto, que ahora sale a la luz. La grabación también incluye intervenciones del propio tenor, quien, en un momento de la velada, expresó: “Este lugar me enseñó el verdadero significado de la música”.

Temas Relacionados

Luciano Pavarotti Gales Música clásicaUltimas noticias AméricaÓpera

Últimas Noticias

Galerías, brunchs y performances: así se vive la Feria Arte Salta, el gran evento de la escena del NOA

Con actividades que van desde desayunos con artistas hasta recorridos nocturnos y cócteles exclusivos, la feria promete una agenda cargada de sorpresas y encuentros inolvidables para el público salteño

Galerías, brunchs y performances: así

Mariana Enriquez, una voz disruptiva que redefine la narrativa latinoamericana contemporánea

La escritora argentina radicada en Australia, destacada por Time en su lista de libros de 2025, ostenta una obra que se distancia de los cánones tradicionales de la literatura continental

Mariana Enriquez, una voz disruptiva

Subasta millonaria para una obra de van Gogh realizada durante su “período parisino”

La pintura ‘Pilas de novelas parisinas y rosas en un vaso’, realizada a fines de 1887 y notablemente influenciada por su vida social en la capital francesa, fue vendida por 62,7 millones de dólares

Subasta millonaria para una obra

Una obra de Frida Kahlo subastada en Nueva York establece un récord para el arte latinoamericano

El autorretrato “El sueño (la cama)” fue vendido por 54,6 millones de dólares, un nuevo máximo histórico para obras de mujeres y artistas del continente

Una obra de Frida Kahlo

Cuando las abuelas coreanas hicieron una revolución: fragmento de “Halmoni”, de María del Pilar Álvarez

La autora argentina realizó una completa y emotiva investigación con historias de resistencia y memoria sobre un dramático episodio de la Segunda Guerra Mundial vivido en Oriente

Cuando las abuelas coreanas hicieron
DEPORTES
Vandalizaron un mural de Ángel

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

TELESHOW
Pampita aclaró las dudas sobre

Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa nombró a Nataly

Daniel Noboa nombró a Nataly Morillo, una de sus legisladoras, como ministra de Gobierno

Bolivia confirma crédito de U$S 550 millones de la CAF y dice que fue remitido a la Asamblea Legislativa

La BBC perdió 1.400 millones de dólares en un año por impago de licencias y menos clientes

Top 5 plataformas de email marketing: características, diferencias y consejos para elegir

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania tras la difusión de un plan de Estados Unidos para lograr la paz