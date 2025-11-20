Cultura

Tras el récord de Klimt, Frida Kahlo podría convertirse en la artista más cara de la historia

El cuadro “El Sueño (La cama)” de la pintora mexicana sale a la venta en Nueva York con un valor estimado de entre USD 40 y 60 millones

Guardar
Tras el récord de Klimt,
Tras el récord de Klimt, Frida Kahlo podría convertirse en la artista más cara de la historia (AP/Kirsty Wigglesworth)

El autorretrato surrealista El Sueño (La cama), de la pintora mexicana Frida Kahlo, que se subastará este jueves en Nueva York, podría marcar un récord y convertirse en la obra de arte más cara realizada por una mujer.

El martes, un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, Retrato de Elisabeth Lederer, se vendió por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s en Nueva York y se convirtió en la obra de arte moderno más cara, además de marcar un récord para el autor y para la institución.

Los interesados podrán pujar por la pieza en la sede de Sotheby’s en Nueva York, que califica la pintura como una de las “más conmovedoras” e “impactantes” de la producción artística de Kahlo.

La casa de subastas prevé que ‘El sueño (La cama)’, hecho en 1940, alcance un precio de entre 40 y 60 millones de dólares.

Foto de Frida Kahlo en
Foto de Frida Kahlo en el Museo Casa Kahlo (REUTERS/Raquel Cunha)

Hasta ahora, la estadounidense Georgia O’Keeffe y su Jimson Weed/White Flower No ostenta el récord del cuadro pintado por una mujer más caro hasta el momento, que se vendió por 44 millones de dólares.

Por otra parte, si la obra supera los 34,9 millones, se convertirá en el cuadro más caro de la artista mexicana, valor que pagó el empresario y coleccionista Eduardo Costantini por Diego y yo, en 2021, pieza que se muestra en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Kahlo pintó ‘El sueño (La cama)’ en un momento “especialmente turbulento” de su vida, pues ese año su salud se deterioró debido a la poliomielitis y las complicaciones derivadas de un accidente de autobús que vivió en 1925.

Por ello, la mexicana evoca en la obra la muerte y se representa a sí misma dormida en una cama de madera y envuelta en una manta dorada bordada con enredaderas y hojas.

Sobre los postes de la cama yace un esqueleto de tamaño natural envuelto en dinamita, sujetando un ramo de flores y recostado sobre almohadas.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Frida Kahloartesubasta de arteSotheby’s

Últimas Noticias

Subastan más de 400 piezas originales Jim Henson, creador de los Muppets

Marionetas, utilería y memorabilia originales estarán disponibles para fanáticos y coleccionistas, por primera vez en la historia

Subastan más de 400 piezas

El Festival Pleamar convierte al Museo MAR en epicentro de arte digital y música electrónica

La nueva edición del festival propone un programa diverso con charlas, tributos, conferencias y experiencias audiovisuales, convocando a artistas de toda Latinoamérica

El Festival Pleamar convierte al

Tip de ortografía del día: 50 años de la muerte de Franco, claves de redacción

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de ortografía del día:

Un fantasma presente: Francisco Franco según seis escritores latinoamericanos que viven en España

¿Qué queda del dictador que murió hace 50 años? Responden autores que miran el país que eligieron con la distancia de quien no nació allí

Un fantasma presente: Francisco Franco

Memorias de Vuelta de Obligado: la trama secreta de las negociaciones de Rosas frente a Inglaterra y Francia

La firmeza del gobernador de Buenos Aires frente a las exigencias extranjeras marcó un precedente en la defensa de los intereses nacionales y en la configuración de la política regional sudamericana

Memorias de Vuelta de Obligado:
DEPORTES
Franco Colapinto arranca la actividad

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

La decisión que tomaría Real Madrid con Nico Paz en medio del interés de Inter y Tottenham

TELESHOW
Alejandro Gravier dio detalles sobre

Alejandro Gravier dio detalles sobre el asalto en su casa: “Yo creo que fue al voleo”

Mirtha Legrand fue al estreno de Ricardo Darín y Andrea Pietra: ovaciones, sonrisas y un enorme ramo de flores

Pampita y Benjamín Vicuña de gala con sus actuales parejas: sonrisas compartidas y un estricto código de vestimenta

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

INFOBAE AMÉRICA

Subastan más de 400 piezas

Subastan más de 400 piezas originales Jim Henson, creador de los Muppets

Las negociaciones de la COP30 se traban a pesar del empuje de Lula da Silva

El Kremlin liquida las librerías de Rusia: 340 cierres en dos años por censura y venta online

Un nuevo estudio alertó sobre las amenazas tóxicas por inundaciones costeras en Estados Unidos

La diplomacia del sushi: Taiwán y Japón unen filas ante las amenazas y el boicot de China