Boualem Sansal regresó a Francia y fue recibido por Emmanuel Macron

Boualem Sansal regresa a Francia tras ser liberado de prisión en Argelia por un indulto presidencial (Foto: archivo AP/Markus Schreiber)

El escritor francoargelino Boualem Sansal, que estaba en Alemania desde su liberación de una cárcel en Argelia la semana pasada, regresó este martes a Francia, donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron. El mandatario francés “se congratula profundamente por la liberación” de esta “gran escritor cuya dignidad, fuerza moral y valentía fueron ejemplares”, indicó un comunicado del palacio del Elíseo, donde el novelista y ensayista de 81 años y su esposa fueron recibidos.

“Su liberación es un momento de emoción y felicidad. Ha sido posible gracias a un proceso caracterizado por el respeto, la serenidad y la excelencia”, ha destacado la Presidencia francesa. Así, Macron ha dado nuevamente las gracias a “todos los que contribuyeron a que este día fuera posible”, en particular al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, “cuya misión de buenos oficios fue determinante”. Además, ha aplaudido la decisión de Tebune de concederle un indulto.

Encarcelado en Argelia durante un año, Sansal recuperó la libertad tras ser indultado por el presidente argelino Abdelmadjid Tebún, que accedió a la solicitud de las autoridades alemanas. La presidencia argelina confirmó el indulto durante la jornada del 12 de noviembre ante el “carácter humanitario” de la petición presentada por Steinmeier, al tiempo que especificó que Alemania “estará encargado del traslado y el tratamiento” de Sansal, que sufre cáncer de próstata.

El presidente Emmanuel Macron recibió a Boualem Sansal y destacó su dignidad y valentía (Foto: REUTERS/Christian Mang)

El escritor fue detenido en Argel el 16 de noviembre de 2024, a su arribo al aeropuerto de la capital norafricana. La medida fue ordenada por el gobierno de aquel país, luego de la publicación de una entrevista concedida a un medio francés de tendencia ultraderechista, en donde el escritor afirmó que París cedió territorio marroquí a Argelia durante la era colonial, palabras consideradas por Argel como una afrenta a su soberanía nacional.

Un tribunal ratificó en julio de 2025 la condena a cinco años de cárcel tras el proceso de apelación, después de la sentencia dictada contra él a finales de marzo por “atentado contra la unidad nacional” y “publicaciones contra la seguridad y la estabilidad del país”, entre otros cargos.

La detención agravó las tensiones ya muy fuertes entre Argelia y Francia, desencadenadas después de que París cambiara su posición oficial sobre el Sáhara Occidental, cuyo futuro, en su opinión, pasa por la “soberanía marroquí”. La cuestión de esta excolonia española, “territorio no autónomo” según la ONU, lleva enfrentando desde hace medio siglo a Marruecos, que controla gran parte, con los independentistas saharauis del Frente Polisario, apoyados por Argel.

Maxime Gleizes, hermano de Christophe Gleizes, durante una marcha por la liberación del periodista en Avignon, Francia, el 16 de julio de 2025 (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

El caso Christophe Gleizes

En su comunicado por Sansal, la presidencia de Francia también se expresó sobre el caso del periodista deportivo especializado en fútbol Christophe Gleizes, condenado en junio a siete años de prisión por cargos de “ensalzamiento del terrorismo”. Desde el Palacio del Elíseo se ha expresado el deseo de que sea igualmente liberado. “Trabajamos para ello”, ha remarcado el comunicado.

Gleizes, quien trabaja para las revistas ‘So Foot’ y ‘Society’, fue detenido poco después de llegar a Argelia por entrar con un visado de turista y fue condenado también por cargos de “posesión de publicaciones con fines de propaganda lesivos para los intereses nacionales”. El hombre viajó a Argelia en mayo de 2024 para informar sobre la edad dorada del club local Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) durante la década de los ochenta, así como para cubrir los actos en recuerdo de un jugador camerunés fallecido hace una década, entrevistar a un entrenador de fútbol y escribir un perfil sobre un futbolista.

Los cargos derivan del hecho de que contactó con el jefe del club entre 2015 y 2017, quien es además un alto cargo del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización designada como terrorista en 2021 por parte de las autoridades de Argelia.

Con información de: AFP y Europa Press