Bach amplía su repertorio: descubren dos obras inéditas del gran compositor alemán tras más de 300 años

Grabado de Johann Sebastian Bach del año 1725 (Crédito: Wikipedia)

Dos piezas para órgano perdidas fueron identificadas como obras de Johann Sebastian Bach, tres décadas después de su descubrimiento, y fueron interpretadas este lunes en Alemania por primera vez en más de tres siglos.

Las composiciones fueron creadas cuando Bach tenía 18 años y trabajaba como profesor de órgano en la localidad de Arnstadt, en Turingia, al inicio de su carrera. Captaron la atención de los investigadores hace 30 años.

La chacona en re menor, con el número BWV 1178, y la chacona en sol menor, con el número BWV 1179, pudieron finalmente atribuirse al compositor tras años de investigación, explicó Peter Wollny, director del Archivo Bach de Leipzig, en una rueda de prensa.

Las dos obras fueron interpretadas por primera vez en 320 años por el organista neerlandés Ton Koopman, presidente del Archivo Bach, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, en presencia del secretario de Estado de Cultura, Wolfram Weimer.

Weimer calificó el acontecimiento como una “sensación mundial” y un “gran momento para el mundo de la música”.

Wollny descubrió los manuscritos antiguos en la Biblioteca Real de Bélgica en Bruselas, en 1992.

Retrato de Johann Sebastian Bach en 1715 (Crédito: Wikipedia)

“La pieza que faltaba”

Las piezas no estaban fechadas ni firmadas, pero Wollny se fascinó porque contenían varias de las características que hacen única a la música de Bach de este periodo.

Las dos chaconas, un género musical muy popular entonces, presentaban “características estilísticas que se encuentran en las obras de Bach de esa época, y en ningún otro compositor", añadió.

Durante tres décadas, Wollny buscó “la pieza que faltaba para atribuir estas composiciones”, es decir, “la identificación del copista”.

La creación de un portal de investigación sobre el compositor, llevado a cabo por la Academia de Ciencias de Sajonia, permitió “afirmar con certeza” que las copias encontradas en Bruselas fueron realizadas alrededor de 1705 por un estudiante de Bach, Salomon Günther John.

El retrato Volbach pintado en 1750, donde se muestra a Bach en sus últimos meses de vida (Crédito: Wikipedia)

El secretario de Estado de Cultura destacó el “trabajo minucioso de investigación” de Wollny, digno de un “detective”.

Según Wollny, Bach compuso estas chaconas alrededor del mismo año en Arnstadt, donde era organista al comienzo de su carrera.

Koopman, el músico neerlandés que interpretó las obras este lunes, afirmó que son de “muy buena calidad”.

“Cuando uno piensa en Bach o en Mozart, cree que la genialidad llega más tarde en la vida, pero este no es el caso", señaló.

“Estoy convencido de que los organistas de todo el mundo estarán muy agradecidos por este nuevo repertorio virtuoso y animado”, agregó.

Fuente: AFP