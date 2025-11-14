Cultura

De Star Wars a Frida Kahlo: se conoció cuándo abrirá sus puertas el nuevo museo de George Lucas en Los Ángeles

La institución fundada por el creador de la célebre saga fílmica, inaugura un espacio vanguardista que reúne obras de grandes artistas, piezas históricas de cine y una de las colecciones más variadas del arte narrativo internacional, según los organizadores

La colección del Museo Lucas
La colección del Museo Lucas reúne más de 40.000 piezas de arte narrativo y objetos icónicos del cine internacional

El Museo Lucas de Arte Narrativo abrió sus puertas al público el 22 de septiembre de 2026 en Exposition Park, en Los Ángeles, tras más de una década de desarrollo y sucesivos aplazamientos. La institución, impulsada por George Lucas y Mellody Hobson, marcó así un hito en el panorama cultural y artístico de la ciudad, al concretarse uno de los proyectos museísticos más ambiciosos y esperados de los últimos años.

El proceso de creación del museo se inició en 2013, cuando Lucas y Hobson investigaron ubicaciones posibles para su nueva institución, con la intención de construir un recinto orientado a celebrar el arte narrativo en todas sus expresiones.

En ese trayecto, consideraron primero las ciudades de San Francisco y Chicago, pero finalmente seleccionaron Los Ángeles como la sede definitiva. En 2017, aseguraron el terreno en Exposition Park, un espacio caracterizado por albergar importantes instituciones culturales y científicas de la ciudad. Al año siguiente, colocaron la primera piedra del edificio, conceptualizado y diseñado por el arquitecto Ma Yansong, líder del estudio MAD, conocido por sus creaciones vanguardistas y de líneas orgánicas.

Obras de Frida Kahlo, Diego
Obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y Norman Rockwell forman parte del acervo del Museo Lucas de Arte Narrativo

La construcción del museo enfrentó varias postergaciones. En un inicio, los organizadores fijaron su inauguración para 2021; sin embargo, diversos contratiempos, entre ellos desafíos logísticos y una pandemia global, obligaron a mover la fecha primero a 2023 y luego a 2025.

En los últimos meses de 2024, la apertura se pospuso nuevamente, generando cierta incertidumbre entre el público y la comunidad artística internacional. Finalmente, la institución confirmó oficialmente la fecha definitiva para abrir sus puertas: el 22 de septiembre de 2026.

El museo se distinguió desde sus primeros comunicados por su dedicación al arte narrativo, entendiendo este concepto como un puente entre las bellas artes tradicionales y las manifestaciones contemporáneas de la cultura popular. El acervo superó los 40.000 objetos e incluyó piezas de grandes nombres internacionales como Frida Kahlo, Diego Rivera, Jacob Lawrence, Mary Cassatt, Charles White, Judith F. Baca, Ernie Barnes, N.C. Wyeth, Maxfield Parrish y Gordon Parks.

George Lucas y Mellody Hobson
George Lucas y Mellody Hobson impulsaron el proyecto para celebrar el arte narrativo y la cultura visual contemporánea

Entre las adquisiciones más emblemáticas destacan “Dando gracias” (1951) de Norman Rockwell, comprada por USD 46 millones en una subasta en 2013, y “George Washington Carver cruzando el Delaware: Página de un libro de texto de historia estadounidense” (1975) de Robert Colescott, por la que pagaron USD 15,3 millones en 2021.

Además, el museo recibió los Archivos Lucas, una colección que aglutinó maquetas, atrezo, arte conceptual y vestuarios de las películas dirigidas por George Lucas, especialmente de la saga de Star Wars e Indiana Jones, lo que consolidó al museo como un referente tanto para el arte tradicional como para la cultura visual contemporánea.

En el período previo a la inauguración, la institución vivió cambios notables en su estructura organizativa. En febrero de 2026, Sandra Jackson-Dumont renunció a la dirección general, tras haber dirigido previamente el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El edificio del museo, diseñado
El edificio del museo, diseñado por Ma Yansong, destaca por su arquitectura vanguardista y líneas orgánicas en Exposition Park

Esta salida provocó una reorganización interna: George Lucas asumió la gestión de los contenidos y Jim Gianopulos, conocido por su experiencia en estudios como 20th Century Fox y Paramount Pictures, fue nombrado CEO interino mientras seguía la búsqueda activa de un director o directora permanente.

En su estrategia para captar atención antes de la apertura, el Museo Lucas organizó paneles y mesas redondas en la Comic-Con de San Diego y la Comic-Con de Nueva York. En San Diego, George Lucas lideró un panel moderado por Queen Latifah e integrado por Guillermo del Toro y Doug Chiang, conocido por su trabajo como diseñador de producción.

En Nueva York, la representación correspondió a artistas como JR, Boris Vallejo y Julie Bell, con Martin Scorsese como moderador. Estas iniciativas permiten que el museo se acerque a públicos diversos y amplios, y consolide su perfil como un espacio multidisciplinar dedicado tanto a las artes como a temas de la cultura popular y audiovisual.

Los Archivos Lucas incluyen maquetas,
Los Archivos Lucas incluyen maquetas, arte conceptual y vestuarios de Star Wars e Indiana Jones, consolidando el perfil audiovisual del museo

Sobre la misión del museo, Mellody Hobson afirmó: “Un museo de arte popular; las imágenes ilustran creencias con las que convivimos a diario. Por ello, este arte pertenece a todos. Esperamos que, al recorrer las galerías, los visitantes se vean reflejados, con su humanidad, en el museo”.

Por su parte, George Lucas recalcó que la meta de la institución consiste en celebrar el poder de las historias y la mitología como elementos centrales en la construcción de comunidades y sociedades, reconociendo que el arte fue el vehículo para dar forma visual a los relatos que marcan la experiencia humana.

El Museo Lucas, finalmente abierto, ofrecerá al público un espacio en el que el arte narrativo y la cultura visual permitirán explorar y comprender los relatos que acompañaron a la humanidad a lo largo del tiempo, reafirmando su vocación de inclusión, diversidad y diálogo entre distintas formas de creatividad y memoria colectiva.

