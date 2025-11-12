La Gala de Primavera del Teatro Colón: una noche de filantropía y formación artística

Jaime Olivos

La Fundación Teatro Colón reunirá figuras del mundo cultural, empresarial y político en su tradicional Gala de Primavera 2025, una velada destinada a recaudar fondos para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), considerado el principal semillero de artistas del emblemático teatro argentino.

El evento, que se celebra el 12 de noviembre, ofrece una experiencia artística integral en la que los propios estudiantes del ISATC protagonizaron la programación musical y coreográfica.

La conducción de la gala estará a cargo de Silvina Chediek, mientras que la ambientación es obra de Javier Pita y la firma Dior aporta su acompañamiento. La propuesta artística se despliega en distintos espacios del teatro, permitiendo que los asistentes presenciaran fragmentos musicales y coreográficos interpretados por los jóvenes talentos en formación.

Coro de Niños del Teatro Colón

El inicio de la noche estará marcado por la interpretación de la Pequeña serenata nocturna de Wolfgang A. Mozart a cargo del Cuarteto de Cuerdas de la Academia Orquestal. Posteriormente, el Ballet del ISATC presenta el Vals de las flores de El cascanueces de Piotr I. Chaikovski, con coreografía de Sabrina Streiff y arreglos de Pablo Bocchimuzzi.

El cierre, a cargo del Coro de Niños del Teatro Colón, dirigido por Helena Cánepa y acompañado por el Ensamble Instrumental de la Academia Orquestal, quienes interpretarán obras de Benjamin Britten y María Elena Walsh.

Uno de los momentos destacados de la gala será el reconocimiento al Dr. Alejandro Cordero, mecenas de la Fundación, por su apoyo sostenido al arte lírico y a los jóvenes intérpretes del ISATC. La organización subrayó que “su contribución de más de una década ha hecho posible becas, concursos internacionales y recitales que impulsan la proyección internacional de artistas argentinos”. Este respaldo ha sido fundamental para que nuevas generaciones de músicos, bailarines y cantantes accedan a oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Gala fundación Teatro Colon (Matias Arbotto)

La Fundación Teatro Colón, creada en 1978 como una organización sin fines de lucro, tiene como misión contribuir de manera privada al desarrollo de las actividades del Teatro Colón. En más de cuarenta años de trayectoria, la entidad ha impulsado iniciativas que abarcan aspectos estructurales, artísticos y educativos. Entre sus principales logros, la Fundación destaca la entrega de más de 1.400 becas a jóvenes talentos del ISATC, entre quienes figuran nombres como Julio Bocca, Paloma Herrera, Maximiliano Guerra y Eleonora Cassano.