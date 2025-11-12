Cultura

La Gala de Primavera del Teatro Colón: una noche de filantropía y formación artística

La tradicional velada de la Fundación Teatro Colón reunirá a líderes y benefactores para fortalecer la educación artística y proyectar a nuevas generaciones de intérpretes en el escenario internacional

Guardar
Jaime Olivos
Jaime Olivos

La Fundación Teatro Colón reunirá figuras del mundo cultural, empresarial y político en su tradicional Gala de Primavera 2025, una velada destinada a recaudar fondos para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), considerado el principal semillero de artistas del emblemático teatro argentino.

El evento, que se celebra el 12 de noviembre, ofrece una experiencia artística integral en la que los propios estudiantes del ISATC protagonizaron la programación musical y coreográfica.

La conducción de la gala estará a cargo de Silvina Chediek, mientras que la ambientación es obra de Javier Pita y la firma Dior aporta su acompañamiento. La propuesta artística se despliega en distintos espacios del teatro, permitiendo que los asistentes presenciaran fragmentos musicales y coreográficos interpretados por los jóvenes talentos en formación.

Coro de Niños del Teatro
Coro de Niños del Teatro Colón

El inicio de la noche estará marcado por la interpretación de la Pequeña serenata nocturna de Wolfgang A. Mozart a cargo del Cuarteto de Cuerdas de la Academia Orquestal. Posteriormente, el Ballet del ISATC presenta el Vals de las flores de El cascanueces de Piotr I. Chaikovski, con coreografía de Sabrina Streiff y arreglos de Pablo Bocchimuzzi.

El cierre, a cargo del Coro de Niños del Teatro Colón, dirigido por Helena Cánepa y acompañado por el Ensamble Instrumental de la Academia Orquestal, quienes interpretarán obras de Benjamin Britten y María Elena Walsh.

Uno de los momentos destacados de la gala será el reconocimiento al Dr. Alejandro Cordero, mecenas de la Fundación, por su apoyo sostenido al arte lírico y a los jóvenes intérpretes del ISATC. La organización subrayó que “su contribución de más de una década ha hecho posible becas, concursos internacionales y recitales que impulsan la proyección internacional de artistas argentinos”. Este respaldo ha sido fundamental para que nuevas generaciones de músicos, bailarines y cantantes accedan a oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Gala fundación Teatro Colon (Matias
Gala fundación Teatro Colon (Matias Arbotto)

La Fundación Teatro Colón, creada en 1978 como una organización sin fines de lucro, tiene como misión contribuir de manera privada al desarrollo de las actividades del Teatro Colón. En más de cuarenta años de trayectoria, la entidad ha impulsado iniciativas que abarcan aspectos estructurales, artísticos y educativos. Entre sus principales logros, la Fundación destaca la entrega de más de 1.400 becas a jóvenes talentos del ISATC, entre quienes figuran nombres como Julio Bocca, Paloma Herrera, Maximiliano Guerra y Eleonora Cassano.

Temas Relacionados

Fundación Teatro Colón Gala de Primavera Teatro Colón Instituto Superior de Arte del Teatro Colón

Últimas Noticias

Los museos de Estados Unidos enfrentan un año difícil: recortes, menos visitantes y mucha creatividad para sobrevivir

La crisis financiera golpea fuerte a los museos estadounidenses, que han tenido que cancelar programas, despedir empleados y buscar apoyo privado para no cerrar sus puertas en medio de una caída histórica de subvenciones

Los museos de Estados Unidos

“Lo que hoy llamamos sororidad, en la época se llamaba hermandad y amistad”, sostiene Mariana Guarinoni sobre su nueva novela

La autora presenta una ficción vibrante inspirada en la vida de una artista que rompió barreras en el Renacimiento, abordando temas de poder, solidaridad femenina y justicia histórica a través del arte

“Lo que hoy llamamos sororidad,

Baile de sábado a la noche: una gala recreando la Buenos Aires revolucionaria desde el Cabildo

Una velada invita a sumergirse en la atmósfera de las tertulias y bailes de 1812 con moda, juegos y propuestas participativas inspiradas en la cultura de la época

Baile de sábado a la

El mexicano José Carlos Díaz, nuevo curador jefe del Pérez Art Museum

El curador quiere convertir al museo de Miami en una vitrina global para artistas latinos y emergentes, apostando por exposiciones frescas y narrativas innovadoras

El mexicano José Carlos Díaz, nuevo

La presentación del libro de Juana Libedinsky sobre Jane Austen fue un viaje en el tiempo y una celebración de la lectura

Acompañada por Guillermo Martínez y Tamara Tenenbaum, la autora de “Queremos tanto a Jane” creó una original atmósfera de época con música, baile, vestidos y hasta una tormenta de verano típicamente británica

La presentación del libro de
DEPORTES
La postura de Boca Juniors

La postura de Boca Juniors sobre la posible continuidad de Claudio Úbeda como entrenador en 2026

La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

El presidente del Barcelona habló sobre la visita nocturna de Messi al Camp Nou y dio una tajante respuesta sobre un posible regreso al club

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

TELESHOW
La dura decisión que tomó

La dura decisión que tomó la China Suárez con Nico Occhiato tras la suspensión de la entrevista

Diego Leuco habló en Luzu tras la cancelación de la nota a la China Suárez: “Se dijeron muchas pavadas”

A quién salvó el jurado en la última gala de MasterChef Celebrity: “Fue una inyección de alegría”

Paula Chaves, la China Suárez y una amistad en pausa: el presente en medio de rumores y polémicas

La entrevista fallida a la China Suárez en Luzu TV: el rumor sobre Nico Occhiato y la palabra de Diego Leuco

INFOBAE AMÉRICA

La Antártida ya no es

La Antártida ya no es intocable: los “químicos eternos” alcanzaron al continente blanco y preocupan a los científicos

Violó una orden de alejamiento, ingresó a la casa de su ex cuñada y le mandó besos a través de una cámara de seguridad

Los museos de Estados Unidos enfrentan un año difícil: recortes, menos visitantes y mucha creatividad para sobrevivir

La ONU busca reinventarse a sus 80 años: “Es el momento de maximizar la eficiencia”

Putin exporta su doctrina de “periodismo patriótico” que elimina voces disidentes: firmó un acuerdo con Corea del Norte