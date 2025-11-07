Un turista fue detenido tras dañar obras maestras en el Museo Metropolitano de Nueva York

El joven Joshua Vaurin, de 19 años, fue detenido tras arrojar agua y rasgar tapices en el Met de Nueva York, sin causar heridos -(REUTERS/Caitlin Ochs)

Un acto de vandalismo alteró la tranquilidad del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el lunes 3 de noviembre de 2025, cuando un joven turista arrojó agua a dos obras maestras y rasgó tapices en una de las instituciones culturales más reconocidas del mundo.

Las piezas afectadas fueron la célebre “Princesa de Broglie” de Jean Auguste Dominique Ingres y el retablo “Virgen con el Niño y santos” de Girolamo dai Libri, ambas de gran valor histórico y artístico. El presunto responsable, identificado como Joshua Vaurin —o Vavrin, según distintas fuentes—, de 19 años, fue detenido poco después del incidente, sin que se reportaran heridos, según informaron medios locales.

De acuerdo con ARTnews, el ataque se produjo alrededor de las 16:30, cuando Vaurin arrojó agua sobre el retrato francés del siglo XIX “La princesa de Broglie”, considerado una obra maestra en el catálogo del museo. Posteriormente, el joven dirigió su acción hacia la pintura italiana del siglo XVI “Virgen con el Niño y santos”, de Girolamo dai Libri, y finalmente rasgó dos tapices antes de ser interceptado por el personal de seguridad.

NDTV añade que el incidente ocurrió cerca de las 16:40 y que los testigos señalaron al sospechoso a la policía, lo que facilitó su arresto dentro del propio museo, ubicado en la icónica Quinta Avenida de Manhattan.

Sobre el perfil y las circunstancias del implicado, ambas fuentes coinciden en que Vaurin —o Vavrin—, quien se alojaba en un hotel de Times Square, no ofreció explicación alguna por sus actos. El joven parecía estar bajo la influencia de una sustancia desconocida y que su madre lo entregó a las autoridades.

Tras su detención, fue trasladado a un hospital antes de ser formalmente acusado de daños a la propiedad, según la policía citada por medios neyorkinos. NDTV precisa que el cargo presentado fue por “criminal mischief” y que el comportamiento errático del joven fue determinante para su rápida identificación y detención.

En cuanto a los daños materiales, existen discrepancias entre las fuentes. ARTnews informa que la Policía Metropolitana calificó los daños como menores y estimó el coste de las reparaciones en unos $1.000.

Por otro lado, las autoridades calcularon el daño total en $4.000, con aproximadamente $1.000 por cada obra afectada, aunque el museo no confirmó esta cifra. Ninguna de las fuentes reporta daños irreparables en las piezas ni lesiones a visitantes o empleados.

La relevancia de las obras dañadas es considerable. “La princesa de Broglie” es uno de los últimos encargos del pintor neoclásico francés Jean Auguste Dominique Ingres y una de las joyas de la colección europea del Met.

El retrato destaca por la luminosidad realista de su vestido azul de satén y encaje, adornado con perlas y oro, y fue encargado por el esposo de la retratada, Albert de Broglie, poco antes del fallecimiento de la princesa por tuberculosis. La otra pieza afectada, “Virgen con el Niño y santos”, es un retablo italiano del siglo XVI firmado por Girolamo dai Libri, también de gran valor histórico.

Las reacciones institucionales no se hicieron esperar. NDTV cita a un portavoz del museo, quien aseguró: “El lunes por la tarde, un visitante del Met que mostraba un comportamiento errático fue escoltado fuera del museo. No hubo personas ni obras de arte dañadas”.

El museo expresó su reconocimiento al personal de seguridad y a la Policía de Nueva York por su actuación, subrayando la importancia de la protección tanto de los visitantes como de la colección. El episodio puso a prueba los protocolos de seguridad del Museo Metropolitano de Arte, que, tras el incidente, reiteró su compromiso con la salvaguarda de su patrimonio y la integridad de quienes lo visitan y trabajan en sus instalaciones.