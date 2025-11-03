Cultura

Con una novela sobre femicidios, la mauriciana Nathacha Appanah ganó el Premio Femina de Francia

La escritora nacida en Isla Mauricio se quedó con el prestigioso galardón por “La noche en el corazón”. Es un libro sobre la comprensión de la oscuridad y la dinámica de la violencia”, dijo la autora

Con una novela sobre femicidios, la mauriciana Nathacha Appanah, ganó el Premio Femina de Francia (Foto: FRANCESCA MANTOVANI © GALLIMARD/DONOSTIA KULTURA)

La escritora Nathacha Appanah, nacida en Isla Mauricio, ganó este lunes el premio Femina, uno de los galardones literarios más importantes de Francia, por su novela La nuit au cœur, la historia de tres mujeres víctimas de la violencia de género. El Femina es otorgado por un jurado exclusivamente femenino. Nació en 1904 en contraposición con el premio más prestigioso de la lengua francesa, el Goncourt, que en esa época privilegiaba a los escritores masculinos.

En La nuit au cœur (La noche en el corazón), Appanah mezcla el destino trágico de tres mujeres para mostrar la violencia contra ellas de hombres celosos, brutales y manipuladores. Una de estas mujeres es Chahinez Daoud, madre de tres hijos pequeños, quemada viva cerca de Burdeos en 2021 por su marido, del que se había separado. Este caso causó un gran revuelo y reavivó el debate sobre la atención que prestan la policía y la justicia a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

La segunda mujer es Emma, prima de la autora, también madre de tres hijos, atropellada por su marido en el año 2000 en Isla Mauricio. La tercera es la propia autora, que huyó del compañero violento y paranoico con el que vivió hasta los 25 años en esa misma isla. “Es un libro que me ha tomado mucho tiempo escribir. Es un libro sobre la comprensión de la oscuridad y la dinámica de la violencia”, dijo la autora.

En 2024, el premio Femina fue otorgado al escritor francovenezolano Miguel Bonnefoy por El sueño del jaguar. Este lunes, el jurado del Femina también entregó su galardón para las novelas extranjeras al escritor irlandés John Boyne por Los elementos, sobre el destino de cuatro personas víctimas de violencia sexual en su juventud en Irlanda. En esta categoría, uno de los finalistas fue el español Javier Cercas y su libro sobre el fallecido papa Francisco, El loco de Dios en el fin del mundo.

Fuente: AFP

