Martin Scorsese estrena la segunda temporada de una serie sobre santos con su hija como directora

Los documentales exploran la vida de figuras religiosas de todos los tiempos, incluyendo a Carlo Acutis, conocido por su uso innovador de internet para difundir mensajes espirituales

Francesca Scorsese debuta como directora
Francesca Scorsese debuta como directora en la serie documental sobre santos cristianos junto a su padre Martin Scorsese

La segunda temporada del drama documental The Saints (Los santos), del célebre cineasta Martin Scorsese, se estrenará el 16 de noviembre, y contará con la participación de su hija Francesca como directora. El primer episodio de esta segunda entrega se centrará en las festividades de San Patricio.

El proyecto, que en EEUU regresa a la plataforma Fox Nation, se sumerge en la vida de santos cristianos y recorre más de 2000 años de historia de casi todos los continentes, informó la plataforma de Fox News en un comunicado.

Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada se emitirán semanalmente, del 16 de noviembre al 7 de diciembre, y una segunda tanda de episodios se estrenará en 2026.

La primera temporada de 'The
La primera temporada de 'The Saints' abordó figuras como Juan el Bautista, María Magdalena y Juana de Arco

El episodio que se emitirá el 7 de diciembre estará dedicado a la vida de Carlo Acutis, el joven beato que el mundo conoció como el influencer de Dios.

La dirección de este capítulo correrá a cargo de la hija de Scorsese, Francesca Scorsese, quien se sumergirá en cómo Acutis y su visión profética utilizó el poder de Internet y la tecnología para difundir la palabra de Cristo en la era digital.

La primera temporada la dedicó a Juan el Bautista, María Magdalena, Juana de Arco y otras personalidades influyentes de la santidad cristiana.

Esta serie documental subraya la fascinación de Scorsese por el cristianismo, un tema recurrente en su filmografía.

Martin Scorsese mantiene su interés
Martin Scorsese mantiene su interés por el cristianismo con nuevos proyectos, incluido un largometraje sobre Jesucristo en desarrollo

El aclamado director exploró su interés espiritual en 1988 con la controvertida The Last Temptation of Christ (La última tentación de Cristo). Décadas más tarde, abordó la fe y el sacrificio en el drama sobre un sacerdote jesuita Silence (Silencio).

Actualmente, Scorsese continúa esta exploración a través de un largometraje que se encuentra en desarrollo sobre la figura de Jesucristo.

Fuente: EFE

[Fotos: archivo Reuters/ Annegret Hilse; Slobodan Pikula/Fox Nation vía AP y EFE/ Kyle Grillot]

