Gran Museo Egipcio: 5 claves sobre el “edificio cultural más grande del siglo XXI”

El Gran Museo Egipcio inaugura su edificio de 24.000 metros cuadrados junto a las Pirámides de Guiza tras dos décadas de retrasos

Cerca de las antiguas Pirámides de Guiza, a las afueras de El Cairo, el Gran Museo Egipcio (GEM) tiene su lujosa inauguración este sábado, tras dos décadas de retrasos. Estatuas monumentales y artefactos históricos de la antigua civilización del país estarán en exhibición a lo largo de los 24 mil metros cuadrados de espacio de exposición permanente.

Estos son cinco factores que debes saber sobre el tan esperado museo, al que las autoridades egipcias han llamado “el edificio cultural más grande del siglo XXI”.

La cuarta pirámide

Imitando a las cercanas pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, la estructura triangular de vidrio del museo fue diseñada por la firma irlandesa Heneghan Peng Architects.

El complejo de última generación —apodado la “cuarta pirámide” de la meseta de Guiza— alberga alrededor de 100 mil artefactos de las 30 dinastías de los faraones del antiguo Egipto.

Aproximadamente la mitad de la colección está en exhibición, mientras que el resto se mantiene en almacenamiento. La imponente instalación de 1.000 millones de dólares, que lleva más de 20 años en desarrollo, se espera que atraiga a más de 5 millones de visitantes cada año. El gobierno espera que el museo juegue un papel central en la revitalización de una economía egipcia golpeada por la deuda y la inflación.

Estatua de Ramsés II

Una estatua de granito de Ramsés el Grande de 11 metros da la bienvenida a los visitantes en el vasto atrio de entrada.

Ramsés II —el tercer rey de la dinastía XIX— reinó hace más de 3.000 años (1279-1213 a.C.) y es uno de los más grandes de todos los faraones egipcios. Su estatua ha recorrido el mundo en dos ocasiones, atrayendo a millones de visitantes en 1986 y luego de 2021 a 2025.

El GEM será el hogar definitivo de la estatua tras varias reubicaciones desde su descubrimiento en 1820 cerca de un templo en la antigua Menfis, al sur de El Cairo. De 1954 a 2006, la estatua estuvo frente a la estación principal de trenes de El Cairo.

La estatua de granito de Ramsés II, de 11 metros de altura, recibe a los visitantes en el atrio principal del Gran Museo Egipcio

Tesoros de Tutankamón

Una galería está dedicada a los 5.000 artefactos de la colección del rey Tutankamón, la figura más conocida del Antiguo Egipto.

La colección completa se encuentra en un solo lugar por primera vez desde que el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la famosa tumba del faraón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en 1922.

El sarcófago cubierto de oro del joven rey y su máscara funeraria, incrustada con lapislázuli, serán el centro de atención en la inauguración del sábado. Tras años de debate, pruebas genéticas realizadas a principios de la década de 2010 sugirieron que la malaria y una enfermedad ósea provocaron la muerte del faraón a los 19 años.

Imagen de la máscara de oro del faraón Tutankamón durante el proceso de restauración en el Museo Egipcio de El Cairo (Egipto), en una imagen de archivo

Barcos solares

Un edificio separado fue diseñado para el barco solar de 4.600 años de antigüedad del faraón Keops, uno de los artefactos de madera más grandes y antiguos de la antigüedad.

El barco de madera de cedro y acacia, de 44 metros de largo, fue descubierto en 1954 cerca de la Gran Pirámide de Keops, la mayor de las tres estructuras. Durante los próximos tres años, los visitantes también podrán observar a los expertos, a través de una pared de vidrio, mientras restauran otro barco descubierto en 1987.

Visitantes observan la barca solar de Keops expuesto en el museo ante la gran pirámide en Guiza, Egipto

Panorama

El museo fue parcialmente abierto al público en octubre de 2024.Lanzado en 2002 bajo el entonces presidente Hosni Mubarak, su gran inauguración se retrasó por la agitación política tras el levantamiento de 2011, la pandemia de Covid-19 y los conflictos regionales.

El GEM está construido alrededor de una colosal escalera de seis pisos flanqueada por estatuas gigantescas y antiguas tumbas que conducen a una ventana panorámica con vista a las pirámides cercanas. Doce galerías principales recorren la civilización a lo largo de 5 mil años de historia, desde la prehistoria hasta la era romana.

El complejo también incluye áreas de almacenamiento abiertas a investigadores, laboratorios y talleres de restauración. Se abrirá al público el martes 4 de noviembre.

Fuente: AFP

[Fotos: Khaled Desouki/AFP; REUTERS/Amr Abdallah Dalsh; REUTERS/Mohamed Abd El Ghany; EFE/Khaled Elfiqi]