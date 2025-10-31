Cultura

Tips de ortografía: Halloween, claves de redacción

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Por Armando Montes

Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo de la festividad de Halloween, se ofrecen a continuación algunas recomendaciones sobre términos y expresiones relacionados.

Según la Ortografía de la lengua española , los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de las festividades, ya sean civiles, militares o religiosas, se escriben con inicial mayúscula. Por lo tanto, la fiesta de Halloween , que es la contracción de la expresión inglesa All Hallows’ Eve y cuyo significado es ‘víspera del Día de Todos los Santos’, se escribe con mayúscula inicial , en redonda y sin comillas.

Para aludir a lo relativo a esta festividad , es posible formar en español el adjetivo halloweenesco . Este se escribe en minúscula y, al haberse formado añadiendo el sufijo español -esco , en redonda, sin necesidad de cursiva o comillas .

Igual que ocurre con la festividad de Halloween, se escriben con iniciales mayúsculas en todos los elementos significativos las denominaciones Día de Todos los Santos , Día de (los) Muertos , Día de las Ánimas , Conmemoración de los Fieles Difuntos y Noche de Brujas .

Truco o trato es la traducción más asentada de la expresión inglesa trick or treat , que usan los niños cuando van casa por casa pidiendo dulces la noche de Halloween. Aunque hay otras traducciones posibles y con uso (como dulce o truco , dulce o travesura …), truco o trato y otras fórmulas como treta o trato tienen la ventaja de la semejanza o paronimia fonética con el original.

En México se emplea la expresión pedir calaverita , ya que la cesta en la que los niños guardan los dulces que reciben tiene forma de calavera.

Uno de los disfraces habituales en esta festividad es el de zombi , plural zombis . Esta adaptación al español es preferible a las formas zombie y zombies , propias del inglés.

El nombre de esta criatura legendaria, también conocida como licántropo o licántropa , se escribe en minúscula, separado y sin guion. El femenino de esta construcción es mujer loba . En lo referente al plural, es hombres lobo y mujeres loba , aunque también se documentan las formas hombres lobos y mujeres lobas.

Lo indicado es que se escriba con minúscula el término catrina , que alude al personaje popular que representa a la muerte como una mujer ataviada elegantemente y que proviene del adjetivo catrín , que significa ‘bien vestido, engalanado’, como recoge la Academia Mexicana de la Lengua: «El disfraz de catrina siempre es un acierto para Halloween».

La voz poltergeist , que se usa para referirse a un espíritu o una fuerza que mueve los muebles o lanza los objetos de una casa, se escribe con minúscula y en cursiva por ser un extranjerismo no adaptado al español.

El adjetivo sobrenatural , formado con el prefijo sobre- (‘intensificación o exceso’), se aplica a aquello que excede o va más allá de la naturaleza , mientras que supernatura l , formado con el prefijo super -, que significa, entre otras cosas, ‘en grado sumo’, se emplea con el significado de ‘muy natural’.

El adjetivo adecuado para calificar a una persona que siente temor es temeroso , escrito con e y no temoroso , con o .

Son frecuentes en esta época las películas o series de terror, cuyos títulos deben escribirse en cursiva y con mayúscula inicial en la primera palabra y en las palabras que así lo necesiten por su naturaleza de nombres propios: Los otros , El retorno de las brujas , Saw , Viernes 13 , etc.

Una primera versión de esta recomendación se publicó el 30 de octubre del 2018.

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

