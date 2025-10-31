Murió Maria Riva, la mujer que desmitificó la leyenda de Marlene Dietrich

Maria Riva, hija de Marlene Dietrich, murió a los 100 años tras una vida marcada por la compleja relación con su madre

Maria Riva, actriz y escritora que pasó gran parte de su vida como una autoproclamada “sirvienta” de su madre —la estrella de Hollywood nacida en Alemania Marlene Dietrich— y que escribió una biografía desgarradora que buscaba desmitificar a la compleja mujer detrás de la leyenda glamorosa, murió en la casa de su hijo en Gila, Nuevo México. Tenía 100 años.

Su hijo, Peter Riva, no reveló la causa exacta de la muerte.

Como hija única de una de las mujeres más famosas del mundo, Riva tuvo una visión íntima —a veces demasiado íntima— de la turbulenta vida privada de su madre y de la construcción de su cautivadora imagen pública.

Creció en los sets de filmación de Hollywood y, según su propia descripción, era una niña tímida y poco agraciada que a la vez se sentía deslumbrada y dominada por su madre, emocionalmente distante. Años después, reflexionó que la belleza y la fría compostura de Dietrich ocultaban una necesidad insaciable de adoración, ya fuera de un elenco rotativo de amantes hombres y mujeres, del público que compraba entradas o de su familia. “Trabajábamos como una corte real”, dijo a un entrevistador. “Dietrich era la reina. Mi padre era su mayordomo. Sus amantes eran sus cortesanos. Y yo era su dama de compañía.”

Marlene Dietrich fue objeto de muchos libros, incluida su notablemente poco confiable autobiografía, pero pocos volúmenes impactaron y perturbaron tanto como la biografía Marlene Dietrich, publicada en 1993, un año después de la muerte de su madre a los 90 años. El retrato alternadamente compasivo y astringente de su madre fue un éxito de ventas, y la crítica de cine Molly Haskell, en una reseña para The New York Times, lo calificó como “una obra sorprendente y fascinante”.

Protegida del cineasta Josef von Sternberg, Dietrich se convirtió en una sensación mundial como una fría y seductora cantante de cabaret en su película en alemán El ángel azul (1930). Posteriormente ya en Hollywood, consolidó su mística como diosa del deseo en una serie de películas altamente estilizadas que resaltaban sus célebres piernas, pómulos pronunciados, cejas arqueadas finísimas y ojos azules lánguidos. Dietrich era retratada como seductora incluso —especialmente— con pantalones de hombre o esmoquin, convirtiéndose en una femme fatale transgresora cuya andrógina y misteriosa sensualidad europea inspiró a legiones de imitadoras, incluidas Madeline Kahn y Madonna.

La biografía de Maria Riva sobre Marlene Dietrich reveló el lado oscuro y humano de la legendaria estrella de Hollywood

Tras el declive de su carrera cinematográfica en la década de 1950, Dietrich pasó décadas de gira con un espectáculo unipersonal, envuelta en pieles y joyas, interpretando números emblemáticos como “Falling in Love Again”, “Lili Marlene” y “La Vie en Rose”. Maria Riva describió la disciplina prusiana que Dietrich aplicaba a su oficio, su ojo para la más mínima sombra o imperfección que pudiera captar la lente de la cámara, y un intelecto tan agudo que el escritor Ernest Hemingway le pedía su opinión sobre los primeros borradores de sus relatos. Contó cómo la abiertamente antinazi Dietrich renunció a su ciudadanía alemana para convertirse en estadounidense y viajó hasta las líneas del frente en Europa para entretener a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero, con acceso a diarios escabrosos que Dietrich había negado haber escrito, Riva también presentó a su madre como inagotable tanto en el sexo como en el trabajo y aparentemente incapaz de la autorreflexión. Fue, en última instancia, una figura trágica, escribió Riva, corroída por la vanidad, el egocentrismo y la traición, atrapada por la dependencia del alcohol y una farmacopea de drogas mientras luchaba por mantener su atractivo bien entrada en los 70 años.

Al reflexionar sobre su propia crianza, Riva recordaba una vida de asombro en el contexto de la Gran Depresión, que incluía viajes en primera clase en lujosos transatlánticos y suites en los grandes hoteles de Nueva York, Londres y París. A los 9 años, interpretó a la joven Catalina la Grande (encarnada de adulta por su madre) en La emperatriz escarlata (1934) de von Sternberg.

La emoción de esas experiencias se veía contrarrestada por lo que ella percibía como la indiferencia insensible de su madre hacia su bienestar.

Para proteger la imagen de juventud de Dietrich, la verdadera edad de Maria Riva fue ocultada —incluso para ella misma— durante gran parte de su infancia. Se le negó tener amigos y una educación formal para mantenerla siempre a disposición de su madre. Ella dijo que su madre fabricaba muestras de amor maternal para beneficio de los fotógrafos. En privado, Dietrich una vez reprendió a su hija por haberle arruinado los pechos al mamar con demasiada fuerza de bebé.

En su acusación más incendiaria, Riva escribió que justo cuando empezó a interesarse por los chicos en la adolescencia, su madre organizó que fuera violada por una institutriz lesbiana. Dietrich “orquestó mi abuso sexual”, escribió Riva, con la esperanza de que perdiera el interés en los hombres, permaneciera “despreocupada” de obligaciones familiares y, así, estuviera disponible para servir a su madre de por vida. También dijo que el abuso sexual continuó durante 18 meses, alimentó su alcoholismo en la adolescencia y la impulsó a un desastroso primer matrimonio para escapar del control de su madre.

Marlene Dietrich en el rodaje de la película "El Ángel Azul" dirigida por Josef von Steinberg. (Foto: archivo EFE)

La biografía, dijo, fue un intento de revelar no solo las complejidades de su madre, sino también las formas en que las personas con una belleza o riqueza extraordinarias a menudo usan esas ventajas para dañar a otros. “El poder no debe permitirse triunfar todo el tiempo”, declaró en una entrevista para la Television Academy Foundation en 2009. “No debe ser perdonado sin importar lo que haga porque es bello, porque es famoso, porque es poderoso.”

Maria Elizabeth Sieber nació en Berlín el 13 de diciembre de 1924. Su padre, Rudolf, era asistente de dirección de cine con quien Dietrich, entonces intentando abrirse camino en el cine como extra, se había encaprichado brevemente. Riva observó que su madre anhelaba la adoración romántica pero detestaba la consumación del amor —repetidamente le decía a su hija que era una “carga ineludible” de la feminidad. Dietrich prefería ser cortejada por hombres impotentes, explicándole a su hija: “Son agradables. Puedes dormir, ¡y es acogedor!”

El matrimonio de Dietrich con Sieber, que continuó hasta la muerte de él en 1976, fue decididamente poco convencional. Dietrich le enviaba las cartas que recibía de sus amantes. Complicaba la escena doméstica la amante de Sieber, una refugiada rusa blanca llamada Tamara “Tami” Matul. Ella también era la cocinera y sirvienta de Dietrich y, en ocasiones, una madre sustituta para la señora Riva.

Riva escribió que Sieber y Dietrich obligaron a Matul a someterse a 15 abortos —“para asegurar que ningún escándalo manchara la pureza del matrimonio de mi madre”. Matul sufrió un deterioro mental y finalmente murió en un manicomio. Sieber pasó sus últimos años como granjero de pollos en el Valle de San Fernando, California.

Tras su propio matrimonio temprano y de corta duración, en 1943, con el actor Dean Goodman, Riva dejó California para actuar en teatro en Nueva York y realizar una larga gira para entretener a los militares estadounidenses en Europa. Ya convertida en una joven elegante, tuvo una prometedora pero breve carrera como actriz en la década de 1950 en series antológicas de CBS como Studio One y Suspense.

Maria Riva abandonó su carrera actoral para cuidar a su madre Marlene Dietrich en sus últimos años

En 1947, se casó con William Riva, diseñador de escenarios para teatro y televisión. Su matrimonio duró hasta la muerte de él en 1999. Su hijo mayor, J. Michael Riva, diseñador de producción nominado al Oscar, murió en 2012. Le sobreviven tres hijos, Peter Riva, Paul Riva y David Riva; siete nietos; y una bisnieta.

Cuando nació el primer hijo de la señora Riva en 1948, una portada de la revista Life proclamó a Dietrich como la abuela más glamorosa del mundo. Pero, según Riva, Dietrich en privado la culpó por haberle “complicado” la vida al hacerla parecer vieja. Compensó sumergiéndose en más aventuras amorosas, con Yul Brynner, Edward R. Murrow, Frank Sinatra y el presidente John F. Kennedy, entre otros, según su hija.

Maria Riva dejó la actuación porque sus exigencias no eran compatibles con la vida familiar que ella deseaba desesperadamente. Pero escribió que gradualmente fue atraída de nuevo a la órbita de su madre como cuidadora, actuando como “pacificadora entre la estrella escandalosamente difícil y sus sufridos subordinados” en sets desde Las Vegas hasta Londres. El consumo de alcohol y drogas de Dietrich empeoró, a pesar de los intentos de diluirle las bebidas y esconderle las drogas. Finalmente, las piernas de la estrella se deterioraron hasta el punto de que ya no podía caminar. Dietrich pasó sus últimos años postrada en cama en París, afirmando amargamente en un diario íntimo que su familia la había abandonado cuando, en muchas ocasiones, ella misma los había rechazado.

En 1993, tras la publicación de su libro, Maria Riva reconoció que muchos admiradores de Marlene Dietrich encontrarían formas de reconciliar su relato gráfico con los recuerdos de su madre tal como había sido en la pantalla. No tenía dudas de que la ilusión del celuloide perduraría.

Fuente: The Washington Post