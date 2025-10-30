Máscaras, colosos y rebeldes, los inquilinos milenarios en la nueva casa de la egiptología

La máscara de oro de Tutankamón se exhibe en el Gran Museo Egipcio junto a su ajuar funerario completo por primera vez

En 3.500 años de historia, la máscara de oro de Tutankamón solo ha tenido dos hogares: una tumba en el Valle de los Reyes y un decrépito palacete rosa pálido en el corazón de El Cairo. Este sábado estrenará formalmente casa nueva, el Gran Museo Egipcio (GEM, en inglés), que habitará acompañada por el gran coloso de Ramsés II, la paleta de Narmer y otras 100.000 piezas arqueológicas del Antiguo Egipto.

De la enorme colección que se podrá admirar y estudiar en el complejo situado en la orilla occidental del Nilo al pie de las pirámides de Guiza, son numerosas las piezas que constituyen hitos de la egiptología y la historia del arte.

Estas son algunas de las más destacadas obras presentes en el GEM.

La máscara de Tutankamón

La somera descripción de este objeto de poco más de 10 kilos de oro macizo incrustado con lapislázuli, cornalina y turquesa, que representa al faraón Tutankamón como el dios Osiris, moldeado en torno al año 1323 a. C., se queda muy corta para apreciar la dimensión real que tiene para el imaginario colectivo mundial.

Por sí sola, desató la pasión global por el Antiguo Egipto y es la pieza central del GEM.

La máscara llegó allí hace apenas unos días, para ocupar su lugar de privilegio tras abandonar el Museo Egipcio de la plaza Tahrir de El Cairo, donde permaneció expuesta al público desde que el 28 de octubre de 1925, el arqueólogo británico Howard Carter levantara la tapa del tercer sarcófago de Tutankamón y revelara su contenido al mundo por primera vez en más de tres milenios.

En esta ocasión, la máscara estará acompañada por primera vez desde su descubrimiento por los casi 6.000 objetos que formaban parte del ajuar funerario del faraón.

Coloso de Ramsés II

Quienes visiten el GEM serán recibidos en el atrio del museo por el descomunal coloso de Ramsés II, de casi doce metros de altura y más de 80 toneladas de peso, que a día de hoy sigue enviando el mismo mensaje para el que fue esculpido en torno al año 1200 a.C.: aquí mando yo.

Sólido, poderoso, sereno e imperturbable, ni los milenios ni la contaminación de El Cairo, a la que estuvo expuesto durante cincuenta años en una de las principales plazas de la ciudad, han hecho mella en la figura del faraón, quien fuera uno de los más destacados de toda la historia del Antiguo Egipto.

El Gran Museo Egipcio alberga más de 100.000 piezas arqueológicas del Antiguo Egipto, incluyendo tesoros inéditos para el público

La paleta de Narmer

Otra joya que abandona el viejo Museo Egipcio de El Cairo para exhibirse en el GEM es la paleta de Narmer, un objeto que interesa más a los apasionados por la historia que a los fanáticos del arte.

Con casi 5.000 años, esta pequeña placa de pizarra muestra en relieve las hazañas del rey Narmer (o Menes) subyugando a sus enemigos. Para los estudiosos, refleja los actos del primer monarca unificado del Alto y el Bajo Egipto, que porta sus símbolos de poder y se describe como tal. En otras palabras, la paleta es la tarjeta de visita del primero de los faraones.

4.- Cabeza de coloso de Ajenatón

La revolución religiosa y artística que llevó a cabo el faraón Ajenatón (1353-1336 a. C.) tiene su reflejo en esta enorme cabeza de casi 2,40 metros esculpida en arenisca que formaba parte de una descomunal estatua situada en el templo de Karnak.

Un rostro delicado, suave, alargado, con apariencia “realista”, labios gruesos y ojos estrechos... Todos son rasgos inexistentes en el arte egipcio anterior y posterior al denominado periodo de Amarna liderado por Ajenatón que en el GEM se pueden apreciar en todo su esplendor.

5.- Silla de Hetepheres

La pieza es una silla de mano, de madera y pan de oro, tallada y ensamblada en torno al año 2500 a. C.

Su curiosidad no está en su riqueza y esplendor, ya que la tumba de esta reina, madre y abuela de faraones, fue saqueada ya en tiempos del Antiguo Egipto, sino en el raro ejemplo que supone de artesanía egipcia, uno de los pocos que han llegado prácticamente intactos al día de hoy.

La inauguración del Gran Museo Egipcio en cifras: más de 100.000 piezas en 50 hectáreas

Egipto se prepara para inaugurar el próximo 1 de noviembre el Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés), el mayor complejo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización, ubicado en la meseta de Guiza, a solo dos kilómetros de las pirámides.

La expectación ha sido máxima desde que en marzo de 2023 el GEM abriera tímidamente sus puertas permitiendo que los primeros visitantes accedieran al recinto del museo, que mostrará al público piezas de todas las épocas de la civilización faraónica, desde sus orígenes al período grecorromano, ordenadas en dos ejes; uno histórico y otro temático.

El coloso de Ramsés II, de casi 12 metros y 83 toneladas, recibe a los visitantes en el atrio del Gran Museo Egipcio de Guiza

Estas son las cifras clave de una de las inauguraciones culturales más esperadas del siglo:

Tamaño

El museo ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados, el doble que el Museo del Louvre y dos veces y medio más que el Museo Británico, de los cuales 167.000 metros están edificados. El resto está dedicado a jardines, plazas, zonas comerciales y accesos.

Albergará más de 100.000 piezas que abarcan 7.000 años de historia, desde el Egipto predinástico hasta el periodo grecorromano. Unas 20.000 de ellas nunca se habían mostrado al público.

El edificio, de forma triangular y orientado hacia las pirámides de Keops y Micerino, combina piedra caliza translúcida y alabastro egipcio en su fachada principal, presidida por una monumental estatua de Ramsés II, de 3.200 años de antigüedad, casi 12 metros de altura y 83 toneladas de peso.

Precios

El precio de la entrada es de 1.450 libras egipcias (unos 26 euros) para turistas extranjeros adultos, y 730 (alrededor de 13 euros) para niños y estudiantes.

Para los adultos nacionales el precio es de 200 libras (algo más de 3 euros), así como 100 (1,80 euros) para niños, estudiantes y jubilados del país árabe.

En el caso de los extranjeros que residen en Egipto, el precio es de 730 libras egipcias para los adultos y 370 (algo más de 6 euros) para niños y estudiantes.

La paleta de Narmer, símbolo de la unificación del Alto y Bajo Egipto, destaca entre las joyas históricas del GEM

Grandes atractivos

Entre sus principales atractivos está la exposición de los 5.398 objetos que componen el ajuar completo de Tutankamón, reunidos por primera vez en un espacio de 7.500 metros cuadrados dedicados al faraón-niño.

Entre otras cosas, se podrán ver su máscara funeraria de oro macizo, el carro ceremonial, sus tres sarcófagos -uno de ellos de 110 kilos de oro-, el trono real, joyas, sandalias y mobiliario ritual.

Otros espacios destacados son la Plaza del Obelisco Suspendido (la entrada del museo, que ocupa 27.000 m²), la Gran Escalera (6.000 m²), flanqueada por 87 estatuas colosales y las salas dedicadas a las diferentes exposiciones permanentes, que ocupan en total 18.000 m².

También se ha habilitado una sala de 1.400 m² dedicada a las barcas solares, con piezas como las dos embarcaciones reconstruidas de Keops.

El centro de restauración del museo, que será el más grande de Oriente Medio, se encuentra a 10 metros bajo tierra y ocupa 12.300 m², mientras que las instalaciones de almacenamiento, que abarcan 3.400 m², pueden albergar conjuntamente hasta 50.000 piezas.

Dos décadas de preparación

La inauguración se celebrará tras más de dos décadas de obras y una inversión de 1.200 millones de dólares, 700 más que la estimación inicial de 550 millones de dólares realizada en 2002.

De ese monto, 800 millones proceden de dos préstamos concedidos por Japón en 2008 y 2016. Otros 733 millones otorgados por el país nipón han financiado la construcción de la línea 4 del metro de El Cairo, que conectará el corazón de la capital con Guiza, las pirámides y el museo.

El GEM, cuya apertura completa ha sufrido múltiples retrasos, prevé recibir unos cinco millones de visitantes anuales y aspira a consolidar a Egipto como destino de referencia en el turismo cultural.

La cabeza colosal de Ajenatón refleja la revolución artística y religiosa del periodo de Amarna en el Antiguo Egipto

Turismo en Egipto

El país árabe ha logrado recuperar en los últimos meses su época dorada del turismo, previa a la crisis política de 2011.

Tras años de dificultades relacionadas con la pandemia, que provocaron una caída de las llegadas de turistas a 3,6 millones en 2020, 8 millones en 2021 y 11,7 millones en 2022, el sector se ha recuperado y el país norteafricano atrajo un récord de 15,7 millones de turistas en 2024, según el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy.

Los ingresos por turismo llegaron hasta los 16.700 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024/2025.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Mohamed Abd El Ghany/File Photo y Reuters/ Amr Abdallah Dalsh/File Photo.