El Recoleta celebra el Día de Muertos con actividades abiertas al público

La programación especial incluye actuaciones de la Orquesta de UNTREF y el Mariachi Gigante de La Plata, además de una ofrenda central

El Centro Cultural Recoleta (CCR) recibirá el 1 y 2 de noviembre una edición especial del Día de Muertos, con una programación que incluye conciertos y la instalación de una ofrenda colectiva sobre su explanada. Las actividades, desarrolladas con la colaboración de la Embajada de México en la Argentina y representantes de la provincia de Tlaxcala, tendrán entrada gratuita para residentes y argentinos.

El festejo integra la tradición más representativa de México, que en esta ocasión contará con la exhibición de una alfombra multicolor como pieza central del evento. La propuesta artística y ceremonial se instalará en la explanada del CCR, ubicado en Junín 1930, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La agenda comienza el sábado 1 de noviembre a las 15:00, con la apertura oficial. Se realizará en la terraza del recinto y contará con la actuación de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la UNTREF a las 19:00. El cierre de la jornada se prevé para las 20:30.

El domingo 2 de noviembre, desde las 17:15, el programa se reanuda con la actuación del trío Las Adelas. A las 18:00 tendrá lugar la ceremonia oficial de clausura, seguida de la presentación del Mariachi Gigante de La Plata a las 18:30. Las actividades del día finalizarán a las 20:30.

Las propuestas son de acceso libre para el público residente argentino. El ingreso se dará por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. Este evento está organizado por la Embajada de México en la Argentina y la provincia mexicana de Tlaxcala.

El Centro Cultural Recoleta permanece abierto de martes a viernes entre las 12:00 y las 21:00 y los fines de semana y feriados de 11:00 a 21:00.

Fotos y fuente: gentileza prensa del Centro Cultural Recoleta.