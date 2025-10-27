Cultura

Alicia Borinsky: “El poder de Borges reside en haberse forjado un espacio para encarnar cierta aristocracia”

La investigadora y crítica académica inaugura el Festival Borges con una charla virtual, que se realizará hoy a las 14 por YouTube

Guardar
Alicia Borinsky y una exploración
Alicia Borinsky y una exploración del culto que hace Borges de las amistades asimétricas

Todo listo para que el Festival Borges comience. Será hoy a las 14 con una charla virtual a cargo de Alicia Borinsky. “Borges y el culto de las amistades asimétricas” es el título. Esta actividad da inicio a este ciclo, ya clásico, en su edición número 5, que se desarrollará hasta el sábado 1 de noviembre, con acceso libre y gratuito.

book img

El Aleph

$4,99 USD

Comprar
book img

Fervor de Buenos Aires – Luna de enfrente – Cuaderno San Martín

$7,99 USD

Comprar
book img

Cuentos completos

$9,99 USD

Comprar
book img

El hacedor

$5,99 USD

Comprar
book img

El tango

$7,99 USD

Comprar
book img

Curso de literatura argentina

$9,99 USD

Comprar
book img

Inquisiciones | Otras inquisiciones

$6,99 USD

Comprar
book img

Historia de la eternidad

$5,99 USD

Comprar
book img

El libro de los seres imaginarios

$7,99 USD

Comprar
book img

Qué es el budismo

$16,99 USD

Comprar
book img

El oro de los tigres

$16,99 USD

Comprar
book img

Historia universal de la infamia

$8,99 USD

Comprar
book img

Inquisiciones | Otras inquisiciones

$19,99 USD

Comprar
book img

Poesía completa

$7,99 USD

Comprar
book img

El libro de arena

$6,99 USD

Comprar

La charla con Borinsky será virtual y estará disponible en el canal de YouTube del festival. “El poder de Borges en Argentina reside en haberse forjado un espacio discursivo para encarnar cierta aristocracia”, le dice a Infobae Cultura antes de la charla.

Alicia Borinsky, nacida en Buenos Aires en 1946, es académica, novelista, poeta y crítica literaria. Además es profesora de Literatura Latinoamericana y Literatura Comparada en la Universidad de Boston y directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos en la misma universidad.

“No se trata de dinero
“No se trata de dinero ni títulos nobiliarios sino de vínculos tanto reales como imaginarios", dice Borinsky

“No se trata de dinero ni títulos nobiliarios sino de vínculos tanto reales como imaginarios. Y como toda voluntad aristocratizante lidiamos con exclusiones, burlas, expulsiones. Desde el desencuentro con Gombrowicz, el sube y baja de la adoración por Macedonio y las ironías con respecto a quienes lo rodean, Borges nos invita a observarlo sin admitirnos del todo. Testigos, los lectores, pero con deseo de complicidad", agrega.

“Estas reflexiones recorren las asimetrías de las relaciones que en su obra y en la anécdota literaria se llamarían amistad”, sostuvo.

Jorge Luis Borges (Foto: EFE/Manuel
Jorge Luis Borges (Foto: EFE/Manuel Hernández de León)

“¿Qué le pasa al indigno en el cuento de Borges? ¿Cómo puede superar su exclusión? ¿Cuáles son las barreras? El misterio de destinos que se cruzan y destejen amistades para reformularlas prolifera en Borges y pone entre paréntesis el sentido del vínculo como armonía para mostrar que reside en la repetición de conflictos. Es tensión", explica.

“‘Guayaquil’ es un prisma que refracta la relación entre San Martín y Bolívar en el diario acaecer de la pregunta acerca de su recepción. Otra vez, puesta en escena del antisemitismo y sus roces con el nacionalismo”, concluye.

La charla se podrá ver hoy en el canal de YouTube del Festival Borges desde las 14 horas.

Temas Relacionados

BajaLibrosAlicia BorinskyBorgesFestival BorgesJorge Luis BorgesCulturaLibrosLiteratura

Últimas Noticias

El resurgimiento del yiddish en Alemania

El impulso por revitalizar el idioma fue el eje de un festival que celebró la tradición lingüística con talleres y espectáculos

El resurgimiento del yiddish en

Empezó el Festival Borges: seis días para pensar a fondo al gran escritor argentino

Con una programación que cruza fronteras y disciplinas, con invitados internacionales y actividades presenciales y virtuales, el ya clásico ciclo porteño propone nuevas miradas sobre su legado literario

Empezó el Festival Borges: seis

El helado de la libertad: la infancia de Dacia Maraini en un campo de concentración japonés

En “Vida mía”, la escritora italiana reconstruye los años que pasó prisionera durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres se habían negado a jurar fidelidad al fascismo

El helado de la libertad:

Cómo se escribe: ¿Lograr, alcanzar, conseguir o desear? La RAE explica el uso correcto de los verbos

Estos verbos no necesariamente significan lo mismo; aplican en situaciones distintas

Cómo se escribe: ¿Lograr, alcanzar,

Sergio Ramírez ganó el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

La consagración del autor nicaragüense en la VI edición del encuentro resalta el poder de la palabra como refugio y resistencia ante la adversidad política, en un certamen marcado por el homenaje a la libertad y la herencia hispánica

Sergio Ramírez ganó el Premio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de merengue seco, rápida

Receta de merengue seco, rápida y fácil

Elecciones 2025: el analista Gabriel Slavinsky aseguró que “el miedo mató a los peros” que tenía el votante del oficialismo

Jorge Capitanich pidió su absolución en la causa “Fútbol para Todos”

Agustín Laje: “Creo que se viene una nueva etapa de La Libertad Avanza más calma y más prudente”

El dolor ante los logros ajenos: como transformar la envidia en motivación para la superación personal

INFOBAE AMÉRICA
Martha Boto y Gregorio Vardanega,

Martha Boto y Gregorio Vardanega, en una muestra que celebra el arte cinético

Estrés y decisiones: cómo la presión cambia nuestra forma de elegir

Perdió su tabla de surf en el mar y lograron encontrarla a más de 2.400 kilómetros de distancia: “No podía creerlo”

La población de ballenas francas del Atlántico Norte está aumentando lentamente

Nicolás Albertoni encabezará la misión de la OEA en un referéndum histórico y tenso en Ecuador

TELESHOW
Nito Artaza será abuelo por

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo

Nuevo escándalo legal con Los Palmeras: despidos, traiciones y una marca partida en dos

Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años