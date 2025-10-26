Cultura

El Festival del Fuego: tradición japonesa y renovación espiritual en el corazón de Buenos Aires

La celebración del Hi Matsuri en el Jardín Japonés propone una experiencia de introspección colectiva y simboliza la búsqueda de equilibrio y bienestar en una sociedad marcada por el estrés contemporáneo

El Festival del Fuego: tradición japonesa y renovación espiritual en el corazón de Buenos Aires

El Festival del Fuego se prepara para ofrecer una experiencia única el domingo 2 de noviembre, entre las 10 y las 19 horas, en el Jardín Japonés. Este evento, conocido como Hi Matsuri 2025, invita a los asistentes a participar en una jornada dedicada a la renovación espiritual y la búsqueda de prosperidad, a través de rituales tradicionales y expresiones artísticas de la cultura japonesa.

Uno de los momentos centrales de la celebración será la Ceremonia de quema, programada para las 15:30 y 17:30 horas. Durante este ritual, los participantes podrán depositar en urnas especiales una tablilla de madera, obsequiada al ingresar, en la que habrán escrito sus infortunios y aquello que desean dejar atrás.

El acto de quemar estas tablillas, presidido por el Maestro de Ceremonias Minoru Tajima, simboliza la transformación de la energía negativa en positiva. En ese instante, Tajima San realizará una demostración de Shodo —la caligrafía japonesa— escribiendo los caracteres de Heiwa (Paz) y Kenko (Salud), mientras el público eleva sus deseos al cielo, acompañados por el sonido de los tambores japoneses.

La celebración del Hi Matsuri en el Jardín Japonés propone una experiencia de introspección colectiva

El acompañamiento musical estará a cargo de Buenos Aires Taiko, agrupación que ofrecerá dos presentaciones de tambores japoneses a las 15 y 17 horas. Reconocidos como un emblema de la percusión japonesa en Argentina, sus espectáculos combinan potencia, coordinación y movimientos inspirados en el Karate, y formarán parte también de las ceremonias de quema, intensificando la atmósfera del evento.

La propuesta del Hi Matsuri 2025 se enmarca en los valores fundamentales de la cultura japonesa, que promueve el bienestar, el equilibrio y la armonía como antídotos frente al estrés cotidiano. El festival busca así brindar a los asistentes una oportunidad para aliviar cargas emocionales y encarar el resto del año con una renovada sensación de alivio y esperanza.

Cabe destacar que el Jardín Japonés sostiene su funcionamiento exclusivamente a través de la recaudación por entradas, sin recibir subvenciones de ningún tipo, ni del gobierno japonés, ni de autoridades nacionales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*Entrada general de $ 4500 para Residentes argentinos. Menores de 12 y mayores de 65 años es gratuito, al igual que las personas con certificado de discapacidad, ingresan con acompañante. No residentes 13500 pesos

