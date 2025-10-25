Los dioses del antiguo Egipto conquistan el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una exposición monumental

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta la exposición 'Divino Egipto', dedicada a los dioses del antiguo Egipto

Los poderosos dioses del antiguo Egipto se reunen en el Upper East Side de Manhattan.

Esto sucede en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ha pasado más de una década desde la última gran exposición sobre Egipto del museo, por lo que Divino Egipto, una suntuosa exploración de cómo los antiguos egipcios representaban a sus dioses, es un evento de gran importancia, como lo demuestra la multitud que ha abarrotado la exposición desde su inauguración el 12 de octubre.

Después de todo, pocas cosas entusiasman tanto al público que visitar museos como el antiguo Egipto, señala Diana Craig Patch, curadora de arte egipcio del MET.

“Es la primera cultura antigua que se aprende en la escuela”, dice Patch. “Las pirámides, las momias, la gran tumba de Tutankamón… están presentes en nuestra cultura popular, libros, películas, y ahora en los videojuegos”.

Pero Patch espera que los visitantes aprendan algo más profundo de Divino Egipto, que explora cómo los dioses eran representados por los egipcios, tanto reales como comunes, y no solo en templos donde solo podían ir reyes o sacerdotes, sino en el culto diario de la gente común.

La muestra reúne más de 200 piezas, incluyendo estatuas, figurillas y obras prestadas por museos internacionales. Aquí, estatua de Min

La civilización del antiguo Egipto duró unos 3.000 años; la exposición, que se extiende hasta enero, abarca todos los períodos y presenta más de 200 objetos, desde enormes estatuas de piedra caliza hasta diminutas figurillas doradas. Incluye 140 obras de la colección del MET, además de otras prestadas por museos de todo el mundo.

“El paisaje divino del antiguo Egipto está repleto de dioses; de hecho, 1500 si los contamos todos”, dijo Patch. El espectáculo se centra en 25 deidades principales.

Incluso reducida a 25, la investigación fue abrumadora. El material y la información textual en egiptología son fragmentarios. Además, los egipcios seguían introduciendo nuevos dioses o asignando nuevas funciones a los dioses ya establecidos. “Eso lo convierte en un panorama muy complejo, pero fascinante”, afirma Patch.

Un objetivo es mostrar a los visitantes que todas estas imágenes se refieren a “cómo se relacionaban los antiguos egipcios con su mundo. Esos dioses eran la forma en que resolvían los problemas de la vida, la muerte y el significado, problemas que aún hoy intentamos resolver”.

Algunos puntos destacados:

Saludos de apertura de Amón-Ra y un rey llamado Tut

Uno pensaría que el niño rey Tutankamón, también conocido como el Rey Tut, sería la estrella de cualquier fiesta, dadas las asombrosas riquezas de su tumba que el mundo ha llegado a conocer. Pero en una escultura que recibe a los visitantes, procedente del Louvre de París, el dios solar Amón-Ra se sienta en un trono, presentando al faraón, mucho más pequeño, bajo sus rodillas —o mejor dicho, protegiéndolo— con las manos apoyadas sobre sus pequeños hombros. El dios se identifica por su corona de plumas, barba rizada, kilt divino y joyas, y es sin duda la atracción principal. Amón-Ra era venerado en el complejo del templo de Karnak; la presencia de Ra en su nombre lo vincula estrechamente con el sol.

Doble escultura del rey Haremhab y Horus. 'Divino Egipto' explora cómo los antiguos egipcios representaban a sus dioses en la vida cotidiana y en los templos

Expresando lo divino: Horus y Hathor

La primera de cinco galerías, Expresando lo Divino, se centra en dos deidades principales: el dios Horus y la diosa Hathor. Horus siempre se representa como un halcón con doble corona, lo que significa que es el rey de Egipto y está vinculado al rey viviente. Pero Hathor, que representa la fertilidad, la música y la defensa, entre otras cosas, adopta diversas formas, como una vaca, un emblema, una figura con cabeza de león o una cobra. En una de sus estatuas, luce cuernos de vaca y un disco solar.

“Así que estas son dos formas principales en que se representan los dioses: a veces con muchos roles, a veces con solo uno”, dice Patch.

Gobernando el cosmos: el dios del sol Re

Esta galería se centra en el importantísimo Re, cuyos dominios son el sol, la creación, la vida y el renacimiento. Re a menudo fusiona su forma con la de otras deidades. "Re gobierna el mundo; es la fuente de luz y calor", dice Patch.

En esta sala se le presenta como un escarabajo gigante. “Ese es su aspecto matutino”, dice Patch. “Se le ve como un escarabajo que extrae el sol del inframundo y lo impulsa hacia el cielo”.

También se encuentra aquí un vívido relieve pintado de la diosa Maat, procedente del Valle de los Reyes en Tebas (actual Luxor). Encarna la verdad, la justicia y el orden social y político. Notas del parche: “La mejor manera de traducirlo hoy es rectitud. Representa el mundo en rectitud, tal como debería funcionar”.

La exposición abarca 3.000 años de civilización egipcia y se centra en 25 deidades principales

La creación del mundo: múltiples mitologías de la creación

Esta galería explora cinco mitos que rodean la creación del mundo y sus habitantes.

“Esto es algo que espero que la gente empiece a comprender: que los egipcios tenían múltiples maneras de afrontar las cosas”, dice Patch sobre los mitos en pugna. “Me parece fascinante. Se superponían”.

Ella está de pie junto a una enorme estatua del dios Min en piedra caliza, una representación sin cabeza de un dios difícil de definir asociado con la vegetación, la fertilidad agrícola y los minerales.

Afrontar la vida: una estatuilla de oro macizo

Solo reyes y sacerdotes podían acceder a los templos estatales para adorar a sus dioses. ¿Qué podía hacer la gente común?

Patch explica: “En los festivales, el dios salía del templo en una barca sagrada (embarcación de vela), y la gente podía comunicarse con esa imagen en las calles y hacerle preguntas”.

Relieve de Maat. La exposición estará abierta hasta enero y busca ofrecer una visión profunda sobre la espiritualidad y la cultura egipcia

En esta sala, los conservadores han dispuesto un conjunto de objetos como si estuvieran en una barca. En la parte superior y central: una reluciente estatuilla de oro macizo de Amón, que el MET adquirió en 1926 de la colección de Lord Carnarvon, quien participó en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922.

Superando la muerte: los dioses del más allá

Algunas de las obras de arte más impactantes relacionadas con los dioses egipcios tratan sobre la muerte y el más allá. “Superar la muerte era algo con lo que reyes y no miembros de la realeza tenían que lidiar”, dice Patch.

Los dioses de esta sección incluyen a Anubis, que embalsama a los difuntos y los conduce al más allá; Isis y Neftis, las hermanas de Osiris, que lloran y protegen a los muertos; y Osiris, juez y gobernante del más allá.

Esta galería alberga el objeto emblemático de la exposición: una impresionante estatuilla, cedida por el Louvre, que representa la tríada de Osiris, Isis y Horus. Hecha de oro con incrustaciones de lapislázuli, muestra a Osiris amortajado, Horus con cabeza de halcón e Isis en un disco solar y cuernos. El oro representa la piel de los dioses, el lapislázuli su cabello.

Aunque esta última sección trata sobre la superación de la muerte, “creo que habrán visto que la mayor parte de la exposición trata sobre la vida”, señala Patch. “Y eso es lo que representaban todas estas deidades. Incluso al superar la muerte, se trataba de vivir para siempre”.

Fuente: AP

[Fotos: AP/ Richard Drew]