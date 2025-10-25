Cultura

Los dioses del antiguo Egipto conquistan el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una exposición monumental

“Divino Egipto” reúne más de 200 piezas fascinantes sobre creencias, rituales y el misterio de Amón-Ra, Horus, Hathor y otros dioses, en pleno corazón de Manhattan

Por Jocelyn Noveck

Guardar
El Museo Metropolitano de Arte
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta la exposición 'Divino Egipto', dedicada a los dioses del antiguo Egipto

Los poderosos dioses del antiguo Egipto se reunen en el Upper East Side de Manhattan.

Esto sucede en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ha pasado más de una década desde la última gran exposición sobre Egipto del museo, por lo que Divino Egipto, una suntuosa exploración de cómo los antiguos egipcios representaban a sus dioses, es un evento de gran importancia, como lo demuestra la multitud que ha abarrotado la exposición desde su inauguración el 12 de octubre.

Después de todo, pocas cosas entusiasman tanto al público que visitar museos como el antiguo Egipto, señala Diana Craig Patch, curadora de arte egipcio del MET.

“Es la primera cultura antigua que se aprende en la escuela”, dice Patch. “Las pirámides, las momias, la gran tumba de Tutankamón… están presentes en nuestra cultura popular, libros, películas, y ahora en los videojuegos”.

Pero Patch espera que los visitantes aprendan algo más profundo de Divino Egipto, que explora cómo los dioses eran representados por los egipcios, tanto reales como comunes, y no solo en templos donde solo podían ir reyes o sacerdotes, sino en el culto diario de la gente común.

La muestra reúne más de
La muestra reúne más de 200 piezas, incluyendo estatuas, figurillas y obras prestadas por museos internacionales. Aquí, estatua de Min

La civilización del antiguo Egipto duró unos 3.000 años; la exposición, que se extiende hasta enero, abarca todos los períodos y presenta más de 200 objetos, desde enormes estatuas de piedra caliza hasta diminutas figurillas doradas. Incluye 140 obras de la colección del MET, además de otras prestadas por museos de todo el mundo.

“El paisaje divino del antiguo Egipto está repleto de dioses; de hecho, 1500 si los contamos todos”, dijo Patch. El espectáculo se centra en 25 deidades principales.

Incluso reducida a 25, la investigación fue abrumadora. El material y la información textual en egiptología son fragmentarios. Además, los egipcios seguían introduciendo nuevos dioses o asignando nuevas funciones a los dioses ya establecidos. “Eso lo convierte en un panorama muy complejo, pero fascinante”, afirma Patch.

Un objetivo es mostrar a los visitantes que todas estas imágenes se refieren a “cómo se relacionaban los antiguos egipcios con su mundo. Esos dioses eran la forma en que resolvían los problemas de la vida, la muerte y el significado, problemas que aún hoy intentamos resolver”.

Algunos puntos destacados:

Saludos de apertura de Amón-Ra y un rey llamado Tut

Uno pensaría que el niño rey Tutankamón, también conocido como el Rey Tut, sería la estrella de cualquier fiesta, dadas las asombrosas riquezas de su tumba que el mundo ha llegado a conocer. Pero en una escultura que recibe a los visitantes, procedente del Louvre de París, el dios solar Amón-Ra se sienta en un trono, presentando al faraón, mucho más pequeño, bajo sus rodillas —o mejor dicho, protegiéndolo— con las manos apoyadas sobre sus pequeños hombros. El dios se identifica por su corona de plumas, barba rizada, kilt divino y joyas, y es sin duda la atracción principal. Amón-Ra era venerado en el complejo del templo de Karnak; la presencia de Ra en su nombre lo vincula estrechamente con el sol.

Doble escultura del rey Haremhab
Doble escultura del rey Haremhab y Horus. 'Divino Egipto' explora cómo los antiguos egipcios representaban a sus dioses en la vida cotidiana y en los templos

Expresando lo divino: Horus y Hathor

La primera de cinco galerías, Expresando lo Divino, se centra en dos deidades principales: el dios Horus y la diosa Hathor. Horus siempre se representa como un halcón con doble corona, lo que significa que es el rey de Egipto y está vinculado al rey viviente. Pero Hathor, que representa la fertilidad, la música y la defensa, entre otras cosas, adopta diversas formas, como una vaca, un emblema, una figura con cabeza de león o una cobra. En una de sus estatuas, luce cuernos de vaca y un disco solar.

“Así que estas son dos formas principales en que se representan los dioses: a veces con muchos roles, a veces con solo uno”, dice Patch.

Gobernando el cosmos: el dios del sol Re

Esta galería se centra en el importantísimo Re, cuyos dominios son el sol, la creación, la vida y el renacimiento. Re a menudo fusiona su forma con la de otras deidades. "Re gobierna el mundo; es la fuente de luz y calor", dice Patch.

En esta sala se le presenta como un escarabajo gigante. “Ese es su aspecto matutino”, dice Patch. “Se le ve como un escarabajo que extrae el sol del inframundo y lo impulsa hacia el cielo”.

También se encuentra aquí un vívido relieve pintado de la diosa Maat, procedente del Valle de los Reyes en Tebas (actual Luxor). Encarna la verdad, la justicia y el orden social y político. Notas del parche: “La mejor manera de traducirlo hoy es rectitud. Representa el mundo en rectitud, tal como debería funcionar”.

La exposición abarca 3.000 años
La exposición abarca 3.000 años de civilización egipcia y se centra en 25 deidades principales

La creación del mundo: múltiples mitologías de la creación

Esta galería explora cinco mitos que rodean la creación del mundo y sus habitantes.

“Esto es algo que espero que la gente empiece a comprender: que los egipcios tenían múltiples maneras de afrontar las cosas”, dice Patch sobre los mitos en pugna. “Me parece fascinante. Se superponían”.

Ella está de pie junto a una enorme estatua del dios Min en piedra caliza, una representación sin cabeza de un dios difícil de definir asociado con la vegetación, la fertilidad agrícola y los minerales.

Afrontar la vida: una estatuilla de oro macizo

Solo reyes y sacerdotes podían acceder a los templos estatales para adorar a sus dioses. ¿Qué podía hacer la gente común?

Patch explica: “En los festivales, el dios salía del templo en una barca sagrada (embarcación de vela), y la gente podía comunicarse con esa imagen en las calles y hacerle preguntas”.

Relieve de Maat. La
Relieve de Maat. La exposición estará abierta hasta enero y busca ofrecer una visión profunda sobre la espiritualidad y la cultura egipcia

En esta sala, los conservadores han dispuesto un conjunto de objetos como si estuvieran en una barca. En la parte superior y central: una reluciente estatuilla de oro macizo de Amón, que el MET adquirió en 1926 de la colección de Lord Carnarvon, quien participó en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922.

Superando la muerte: los dioses del más allá

Algunas de las obras de arte más impactantes relacionadas con los dioses egipcios tratan sobre la muerte y el más allá. “Superar la muerte era algo con lo que reyes y no miembros de la realeza tenían que lidiar”, dice Patch.

Los dioses de esta sección incluyen a Anubis, que embalsama a los difuntos y los conduce al más allá; Isis y Neftis, las hermanas de Osiris, que lloran y protegen a los muertos; y Osiris, juez y gobernante del más allá.

Esta galería alberga el objeto emblemático de la exposición: una impresionante estatuilla, cedida por el Louvre, que representa la tríada de Osiris, Isis y Horus. Hecha de oro con incrustaciones de lapislázuli, muestra a Osiris amortajado, Horus con cabeza de halcón e Isis en un disco solar y cuernos. El oro representa la piel de los dioses, el lapislázuli su cabello.

Aunque esta última sección trata sobre la superación de la muerte, “creo que habrán visto que la mayor parte de la exposición trata sobre la vida”, señala Patch. “Y eso es lo que representaban todas estas deidades. Incluso al superar la muerte, se trataba de vivir para siempre”.

Fuente: AP

[Fotos: AP/ Richard Drew]

Temas Relacionados

Antiguo EgiptoMuseo Metropolitano de ArteEgiptoUltimas noticias América

Últimas Noticias

Daniel Hendler y Marilú Marini reflexionan sobre ’27 noches’, una comedia agridulce que desafía prejuicios

La película pone en primer plano las tensiones entre el deseo de independencia de los adultos mayores y las presiones familiares. “La vejez es vida y, por lo tanto, movimiento, fluidez”, afirma la actriz

Daniel Hendler y Marilú Marini

La ética de la esperanza en la era de la ansiedad: Byung-Chul Han y la resistencia a la urgencia

El filósofo coreano, flamante premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, sostiene en su obra que la recuperación del tiempo y la atención pueden convertirse en un acto político

La ética de la esperanza

Las líneas “locas y salvajes” de Kandinsky protagonizan una singular exposición en París

La muestra “La música de los colores” revela el estrecho vínculo de las melodías con la obra de uno de los primeros creadores de la abstracción pura en la pintura moderna

Las líneas “locas y salvajes”

“Exclusión” de Dani Yako y Martín Caparrós: mirar de frente la pobreza invisibilizada

Con fotografías crudas y un texto profundo, este libro recorre una Buenos Aires llena de personas durmiendo en la calle y preguntándose por qué nadie las ve

“Exclusión” de Dani Yako y

Mariana Enriquez regresa a Buenos Aires con un espectáculo que explora sus universos literarios

El 23 de noviembre, la autora argentina residente en Australia presentará “Mis extrañas compañías”, una experiencia escénica donde revela sus motivaciones y mitologías personales

Mariana Enriquez regresa a Buenos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diluvió en el AMBA: cayeron

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

Alberto Ades, economista de Wall Street: “Las tasas de interés están descontando un dólar muy distinto al de quedarse dentro de la banda”

Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Retrasos masivos y caos en Aeroparque tras otra medida salvaje gremial: hubo unos 7000 pasajeros afectados

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este sábado 25 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
En medio de su viaje

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia: cuáles serían los temas de la agenda

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

TELESHOW
Julieta Poggio contó con qué

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"