Cultura

Las líneas “locas y salvajes” de Kandinsky protagonizan una singular exposición en París

La muestra “La música de los colores” revela el estrecho vínculo de las melodías con la obra de uno de los primeros creadores de la abstracción pura en la pintura moderna

Por AJ Goldmann

Guardar
“Amarillo-rojo-azul” (1925) de Wassily Kandinsky
“Amarillo-rojo-azul” (1925) de Wassily Kandinsky es una de las casi 200 obras de arte y objetos que se exhiben en “Kandinsky. La música de los colores”

En 1896, Wassily Kandinsky, de 30 años, asistió a una representación de la ópera Lohengrin de Richard Wagner en el Teatro Bolshoi de Moscú.

“Vi en mi mente todos mis colores; se asomaban ante mi mente. Líneas salvajes, casi locas, aparecieron ante mí”, dijo el artista al recordar ese primer encuentro con la ópera romántica de Wagner. “Me quedó claro que la pintura podía desarrollar los mismos poderes que la música”. Ese mismo año, se mudó de Rusia a Múnich para estudiar pintura.

El encuentro transformador de Kandinsky con Lohengrin se examina en la galería inaugural de Kandinsky. La música de los colores, exposición que se exhibe hasta el 1 de febrero de 2026 en el Museo de la Música de la Filarmónica de París, frente al Grand Palais. Aproximadamente tres cuartas partes de las casi 200 obras y objetos provienen del Centro Pompidou de París, que alberga una de las mayores colecciones de Kandinsky y coorganiza la exposición.

Kandinsky. The Music of Colors

El edificio de cristal y metal del Pompidou está siendo renovado, con finalización prevista para 2030. La música de los colores es una de las exposiciones y eventos en que el Pompidou participa durante este periodo.

También es la última entrega de la serie de exposiciones del Museo de la Música dedicadas a artistas visuales como Paul Klee, Marc Chagall, Pablo Picasso y Jean-Michel Basquiat.

Kandinsky y su segunda esposa,
Kandinsky y su segunda esposa, Nina, fotografiados por Lotte Jacobi en 1931

“Creo que la experiencia del Museo de la Música reside en su capacidad de reflexionar sobre los vínculos entre la música y las Bellas Artes; no es solo una cuestión de biografía o de paralelismos sensoriales”, señaló Marie-Pauline Martin, directora del museo, quien organizó la muestra junto con Angela Lampe, curadora de arte moderno del Pompidou.

“Intentamos no repetir la misma receta en cada proyecto”, añadió Martin, explicando que la investigación siempre es su punto de partida para crear una “identidad audiovisual que se ajuste al tema”. Un recurso esencial para La música de los colores fue el archivo de Kandinsky en el Pompidou, donado por la segunda esposa del artista, Nina, que incluye 95 discos de goma laca que poseían la pareja.

Kandinsky elegía a menudo títulos
Kandinsky elegía a menudo títulos musicales para sus pinturas, incluso para “Improvisación 3” (1909), que su segunda esposa, Nina, donó más tarde al Centro Pompidou

Martin admitió que montar la exposición sobre Kandinsky requirió un enfoque mucho más intelectual, sensible y etéreo que la exposición de Basquiat, que sumergió a los visitantes en el a menudo abrasivo mundo sonoro del centro de Nueva York a finales de los años setenta y principios de los ochenta. En colaboración con el pianista Mikhail Rudy, asesor musical de La música de los colores, Martin y Lampe crearon una banda sonora con música importante para Kandinsky, citas del artista y un diseño de sonido original. Los visitantes usan auriculares geolocalizados que cambian automáticamente de pista —por ejemplo, del preludio de Lohengrin a un canto tradicional ortodoxo ruso— mientras recorren una sala tras otra.

Doce secciones temáticas revelan hasta qué punto la música influyó en la teoría y la práctica de Kandinsky a lo largo de toda su carrera. Muchas surgieron antes de la Primera Guerra Mundial, cuando formó parte del círculo de artistas del Jinete Azul (Der Blaue Reiter), con sede en Múnich, y en el período de entreguerras, cuando impartió clases en la Bauhaus, una influyente escuela de arte alemana. Tanto sus experimentos cromáticos cada vez más audaces sobre lienzo como sus intentos gráficos de representar partituras musicales demuestran que su pensamiento sobre la relación entre el sonido y la imagen podía ser espiritual o analítico.

Kandinsky tocando el violonchelo mientras
Kandinsky tocando el violonchelo mientras su amigo toca el piano, hacia 1886

Pocas de las obras expuestas ilustran piezas musicales específicas. Una de ellas es Impresión III (Concierto) (1911), cedida por el museo Lenbachhaus de Múnich. Kandinsky la pintó como respuesta sinestésica a un concierto de Arnold Schoenberg al que asistió en Múnich. El descubrimiento de las composiciones atonales de Schoenberg supuso un impacto estético generativo, comparable a su anterior epifanía wagneriana. Esa noche, el programa incluía el influyente Cuarteto de cuerda n.º 2, Op. 10 (1907-1908) de Schoenberg, cuyo primer movimiento suena para los visitantes del museo al acercarse a la pintura: un derroche de color formalmente dispuesto según principios musicales como variaciones de ritmo y altura.

“Los destinos particulares, los caminos autónomos, la vida misma de las voces individuales en sus composiciones son precisamente lo que he estado buscando en la forma pictórica”, escribió Kandinsky a Schoenberg tras ese concierto.

Una “maqueta” o modelo para
Una “maqueta” o modelo para el “Salón de música” de Kandinsky

Ambos se hicieron amigos. En un ensayo para el Almanaque del Jinete Azul (1912), también presente en la exposición, Schoenberg consideró a Kandinsky entre los pocos artistas que “pintan cuadros en los que el objeto externo es apenas más que un estímulo para improvisar en color y forma”.

Veinte discos del archivo de Kandinsky expuestos atestiguan un gusto musical ecléctico: obras de Bach, Stravinsky, la Ópera de los Tres Centavos de Kurt Weill, Kol Nidrei y música de baile de los años veinte. También se exhibe una reconstrucción parcial de la puesta en escena de Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky en Dessau (1928), la única ocasión en que Kandinsky dirigió y diseñó una producción musical.

Kandinsky solía elegir títulos musicales —como “Improvisación”, “Fuga” y “Canción”— pero reservó el nombre Composición para diez de sus lienzos más ambiciosos. Lampe subrayó que era revelador que este fuera el nombre reservado para sus obras más importantes.

La muestra reúne cerca de
La muestra reúne cerca de 200 piezas, en su mayoría del Centro Pompidou, y se exhibe en el Museo de la Música de París hasta 2026

La música de los colores concluye con las tres últimas de estas piezas: Composición 8 (1923), del Guggenheim de Nueva York; Composición 9 (1936), del Pompidou; y Composición 10 (1939), cedida por la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf.

Lampe afirmó que esta agrupación final busca destacar cómo la música proporcionó a Kandinsky la base conceptual para llevar su obra más allá de la figuración. “Ese era su modelo intelectual: la música como arte abstracto por excelencia”, concluyó.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Musée de la musique-Philharmonie de Paris]

Temas Relacionados

KandinskyParísArteCulturaFranciaRichard Wagner

Últimas Noticias

La ética de la esperanza en la era de la ansiedad: Byung-Chul Han y la resistencia a la urgencia

El filósofo coreano, flamante premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, sostiene en su obra que la recuperación del tiempo y la atención pueden convertirse en un acto político

La ética de la esperanza

“Exclusión” de Dani Yako y Martín Caparrós: mirar de frente la pobreza invisibilizada

Con fotografías crudas y un texto profundo, este libro recorre una Buenos Aires llena de personas durmiendo en la calle y preguntándose por qué nadie las ve

“Exclusión” de Dani Yako y

Mariana Enriquez regresa a Buenos Aires con un espectáculo que explora sus universos literarios

El 23 de noviembre, la autora argentina residente en Australia presentará “Mis extrañas compañías”, una experiencia escénica donde revela sus motivaciones y mitologías personales

Mariana Enriquez regresa a Buenos

Los secretos de La Última Cena: el mural de Leonardo en Milán que desafía al tiempo y a los expertos

Esta obra maestra, célebre por su audaz técnica y múltiple simbolismo, desafió siglos de daños, restauraciones y hasta el debate de los especialistas. Los datos más llamativos de una obra que genera asombro

Los secretos de La Última

Un expresidente polaco llamó “cerdos” al público de una película de Agnieszka Holland y ahora enfrenta un juicio

Andrzej Duda fue demandado por haber descalificado a los espectadores de “Frontera verde”, una historia sobre inmigrantes en la frontera polaco-bielorrusa que fue premiada en el Festival de Venecia

Un expresidente polaco llamó “cerdos”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llega a las elecciones

Milei llega a las elecciones con un mejor pronóstico, pero con la necesidad de hacer acuerdos y cambios

Milei enfrenta las elecciones con superávit fiscal, pero las posibles exigencias de EEUU y las reservas plantean desafíos

Horacio Marín, presidente de YPF: “Argentina va hacia lo lógico, lo que está bien, lo que hacen los países que se desarrollan”

El drama de Agustín, torturado y amenazado por sus dos jefes en una estancia de Vedia: “Te hago desaparecer”

El equipo que clonó a la oveja Dolly logró ahora cerdos resistentes a una enfermedad devastadora

INFOBAE AMÉRICA
Trump inició su viaje a

Trump inició su viaje a Asia para reunirse con Xi Jinping y otros líderes mundiales: participará en las cumbres de la APEC y ASEAN

Lula da Silva se reunió con el primer ministro malasio en la antesala a su posible negociación con Trump por los aranceles a Brasil

Un informe reveló más de 60 muertes y 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba

Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Francia pero bajó la perspectiva a “negativa” por la inestabilidad política

Rodrigo Paz prometió “poner a Bolivia en el mundo” y busca más apoyo externo en plena transición

TELESHOW
La divertida discusión entre Noelia

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo

Osqui Guzmán recordó el episodio que vivió con la policía y contó cuánto le afectó: “Estuve dos noches sin dormir”

Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar: “Me sacaste de una depresión”

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires