Argentores presenta un ciclo de charlas para reflexionar sobre la cultura argentina contemporánea

Carlos Rottemberg, Ana María Shua, Marcelo Piñeiro y Alejandra Flechner en otros, participarán de tres mesas temáticas que se realizarán del lunes 27 al miércoles 29 de octubre

El ciclo Mesas de Cultura Abierta se presenta como una invitación a la reflexión colectiva sobre la identidad cultural argentina, reuniendo a destacadas personalidades de distintos ámbitos en el Espacio Encuentro de Argentores (Peña 2033, C.A.B.A.). Esta serie de encuentros, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre a las 18, constituye el cierre de una campaña impulsada por la Sociedad General de Autores de la Argentina para fomentar el diálogo y el intercambio de perspectivas en torno a la cultura nacional.

La programación inicia el lunes 27 de octubre con la mesa titulada El escenario como territorio cultural, que será moderada por Carlos Ulanovsky. En este primer encuentro, Carlos Rottemberg, Daniel Veronese, Corina Fiorillo, Flora Alkorta y Raúl Brambilla abordarán el papel del escenario como espacio de construcción y transmisión de valores culturales, explorando cómo las artes escénicas contribuyen a la configuración del imaginario colectivo.

Del lunes 27 al miércoles
Del lunes 27 al miércoles 29, Argentores presenta una serie de debates con la participación de figuras destacadas de la cultura argentina

El martes 28 de octubre, la atención se centrará en Las marcas culturales del lenguaje, una mesa moderada por Any Ventura. En esta ocasión, Hugo Paredero, Marian Farías Gómez, Luisa Valmaggia, Ana María Shua y Pedro Patzer analizarán la influencia del lenguaje en la cultura argentina, examinando las huellas que deja en la identidad y la memoria social. Este diálogo permitirá profundizar en la relación entre la palabra y la construcción de sentido en la vida cotidiana.

El ciclo concluirá el miércoles 29 de octubre con la mesa El audiovisual como archivo emocional y social, bajo la moderación de Canela. Participarán Marcelo Piñeiro, Alejandra Flechner, Fernando Castets, Marcelo Salvioli, Jessica Vainman y Sergio Vainman, quienes debatirán sobre el rol del audiovisual en la preservación y transmisión de emociones y experiencias colectivas, así como su función como testimonio de los cambios sociales.

La propuesta de Argentores convoca a representantes de diversos sectores para dialogar sobre temáticas que atraviesan la cultura argentina, consolidando un espacio de encuentro y reflexión abierto a la comunidad. La entrada es gratuita, pero se requiere confirmación por WhatsApp al 11 4496-7144.

Marta Santés, la autora española que hechizó a Argentina con su fantasía romántica

Durante su paso por el país, la escritora valenciana habló sobre sus historias, inspiradas en magia y autodescubrimiento

París es una fiesta para el mercado del arte: obras de Picasso y Modigliani fueron vendidas por cifras récord

El retrato de Dora Maar pintado por Pablo Picasso superó los 37 millones de dólares y el “Busto de Elvira” de Modigliani obtuvo más de 31 millones, en una jornada resplandeciente para las casas de subastas

Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre el premio Planeta a Juan del Val: “No hay nada que objetar”

El escritor se ha abstenido de sumarse a la oleada de críticas por la entrega del galardón

Los dioses del antiguo Egipto conquistan el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una exposición monumental

“Divino Egipto” reúne más de 200 piezas fascinantes sobre creencias, rituales y el misterio de Amón-Ra, Horus, Hathor y otros dioses, en pleno corazón de Manhattan

Daniel Hendler y Marilú Marini reflexionan sobre ’27 noches’, una comedia agridulce que desafía prejuicios

La película pone en primer plano las tensiones entre el deseo de independencia de los adultos mayores y las presiones familiares. “La vejez es vida y, por lo tanto, movimiento, fluidez”, afirma la actriz

La Justicia allanó la celda de “El Señor Jota”, sospechado de ser el cerebro del triple femicidio narco

Marco Rubio aseguró que EEUU no descansará hasta que Hamas devuelva los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

Murió Alberto “Beto” Hassan, una histórica voz de la música argentina y fundador de Opus Cuatro

