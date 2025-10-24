Cultura

Lorca y Galicia, una historia de versos y destinos cruzados

La exposición en Santiago de Compostela revela la fascinación del poeta andaluz por la cultura gallega y el trasfondo trágico que une a los protagonistas de “Seis poemas galegos”

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La exposición conmemora el 90
La exposición conmemora el 90 aniversario de 'Seis poemas galegos', la única obra de Lorca en gallego - (EFE/Archivo)

El 90 aniversario de la publicación de Seis poemas galegos de Federico García Lorca motivó una exposición conmemorativa en la Universidad de Santiago de Compostela, que destaca la singularidad de esta obra: los únicos versos que el poeta granadino escribió en gallego. La muestra, instalada en el claustro alto del Colexio Fonseca, invita a redescubrir la profunda relación de Lorca con Galicia y el contexto que hizo posible la edición original de 1935.

La exposición, organizada por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), reúne ejemplares de la primera edición, fotografías, recortes de prensa y otros documentos que ilustran tanto la gestación de Seis poemas galegos como el papel de los protagonistas que la impulsaron.

Pilar Murias, vicerrectora de la USC, subrayó durante la inauguración el alcance universal de Lorca y la relevancia de su acercamiento a la lengua gallega: “Federico García Lorca, un poeta universal que levanta pasión en todo el mundo, vino a nosotros y eligió nuestra lengua para escribir sus versos”, destacó Murias en declaraciones recogidas por EFE. La muestra también resalta el valor bibliográfico de la edición prínceps, conservada en la propia universidad, y presenta un mapa que localiza otras bibliotecas internacionales que poseen ejemplares de la edición de 1935.

La muestra destaca la colaboración
La muestra destaca la colaboración entre Lorca, editores y asesores lingüísticos en la creación de la obra - (Wikipedia)

El origen de Seis poemas galegos se remonta a la iniciativa del escritor y periodista Eduardo Blanco Amor, quien en 1935 recibió de Lorca los manuscritos de los poemas escritos en gallego. Blanco Amor describió el hecho como un “misterio”, ya que, pese a los viajes del poeta a Galicia y su admiración por Rosalía de Castro, las motivaciones profundas que llevaron a Lorca a escribir en gallego siguen envueltas en cierta incertidumbre.

La edición original se publicó en Santiago a través de la Editorial Nós, dirigida por Ánxel Casal, y su tirada fue muy limitada, lo que convirtió a estos ejemplares en piezas de gran valor para coleccionistas y estudiosos.

La relación de Lorca con Galicia se forjó a lo largo de varios viajes entre 1916 y 1932, durante los cuales el poeta manifestó una “total fascinación” por la cultura gallega, según el escritor Henrique Alvarellos, colaborador de la exposición y experto en la obra lorquiana.

Alvarellos explicó a EFE que Lorca era un “conocedor pasivo” del gallego: podía leerlo, pero no lo hablaba ni lo escribía. Esta admiración se reflejó en su conexión espiritual y literaria con Rosalía de Castro, cuya obra ‘Follas novas’ acompañó a Lorca en sus primeros poemas de juventud. Además, el poeta mantuvo contacto con destacados artistas y escritores gallegos, como el compositor Jesús Bal y Gay, los pintores Maruja Mallo, Carlos Maside y Luis Seoane, y literatos como Serafín Ferro, Carvalho Calero, Ánxel Fole, Francisco Fernández del Riego y Arturo Cuadrado.

El valor bibliográfico de la
El valor bibliográfico de la edición original de 1935 y su limitada tirada la convierten en pieza de coleccionista - (Wikipedia)

El proceso de creación de los poemas gallegos de Lorca fue resultado de una colaboración estrecha con varios asesores lingüísticos. Tras la publicación de ‘Madrigal á cidade de Santiago’ en 1932, en la que participaron Francisco Lamas y Luis Manteiga, el escritor Ernesto Guerra da Cal desempeñó un papel decisivo en la corrección y adaptación de los textos. “Los poemas están escritos a dos manos. Guerra le dijo en una carta a Blanco Amor: ‘Lorca improvisaba un verso y yo le daba el barniz gallego’”, relató Alvarellos.

Fue Guerra da Cal quien presentó a Lorca y Blanco Amor en 1933, y dos años después, tras consolidarse la amistad entre ambos, Lorca entregó los manuscritos en su último viaje a Galicia, con la indicación de no volver a hablar del asunto hasta que el libro estuviera impreso.

La edición original de Seis poemas galegos se imprimió en 1935 en la imprenta Nós, situada en la Rúa do Vilar 15 de Santiago y propiedad de Ánxel Casal. Solo se produjeron 200 ejemplares, de los cuales únicamente 35 fueron localizados hasta la fecha. El destino de la imprenta y de sus protagonistas quedó marcado por la tragedia: la imprenta Nós cesó su actividad en 1936, año en el que Casal, comprometido con el galleguismo y la República, fue asesinado tras la sublevación militar. La fecha de su muerte, el 19 de agosto, coincide con la de Lorca en Granada, un paralelismo que añade un matiz simbólico a la memoria de ambos y a la conmemoración de esta obra única.

Temas Relacionados

Seis poemas galegosFederico García LorcaUniversidad de Santiago de CompostelaGaliciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

“La gran ola” de Hokusai y joyas imperiales japonesas salen a subasta para saldar una deuda millonaria

El empresario japonés Kazuo Okada se ve obligado a desprenderse de piezas únicas de su famosa colección de arte asiático, para pagar un pleito judicial de 50 millones de dólares

“La gran ola” de Hokusai

Elena Roger: “A veces nos quejamos mucho, pero no estamos fuera de eso. Hay que hacerse cargo”

De gira por España y consultada por la realidad argentina, la cantante y actriz dice que prefiere expresar su opinión sobre el escenario. “Lo único que puedo hacer es cantar y elevar el espíritu”, afirma

Elena Roger: “A veces nos

Melisa Zulberti rompe los moldes con ‘Sobrecarga’, la nueva apuesta disruptiva del Teatro Colón

Hasta el 2 de noviembre, la obra que fusiona cine, música y performance invita a vivir una experiencia sensorial única en el Centro de Experimentación del coliseo lírico porteño

Melisa Zulberti rompe los moldes

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

El actual técnico superior en el Ministerio de la Presidencia ha concedido una entrevista en RAC1 para hablar sobre lo ocurrido en París el pasado domingo

Francisco de la Fuente, exdirector

Cómo se escribe: ¿Alegado es lo mismo que presunto? La RAE aclara la duda

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe: ¿Alegado es
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Suprema Corte confirmó la

La Suprema Corte confirmó la condena a 9 años de prisión contra el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani

El BCRA reveló que terminó septiembre con la mayor venta de futuros de dólar desde 2016

El mensaje de Esteban Bullrich por las elecciones: “No importa el resultado, importa el propósito, trabajar juntos sin soberbia”

Costa Salguero: la Corte eximió al Gobierno de la Ciudad de pagar una indemnización de más de $300 millones

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

INFOBAE AMÉRICA
Don Juan, el seductor que

Don Juan, el seductor que desafió la culpa y se volvió mito universal

La neurociencia revela cómo se forman y modifican los hábitos

“La gran ola” de Hokusai y joyas imperiales japonesas salen a subasta para saldar una deuda millonaria

Redes de pesca desechadas se transforman en filamento para impresoras 3D en Reino Unido

Dos naufragios de la dinastía Ming revelan detalles inéditos sobre la Ruta de la Seda

TELESHOW
Habló la hermana de Lourdes

Habló la hermana de Lourdes de Bandana: “Por suerte está viva, ojalá que recapacite”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria