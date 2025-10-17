Alejo Pérez será el nuevo director titular de la Orquesta Estable del Teatro Colón

Alejo Pérez asume la dirección titular de la Orquesta Estable del Teatro Colón en 2026

Alejo Pérez asumirá el cargo de Director Titular de la Orquesta Estable del Teatro Colón a partir de 2026, según anunciaron la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y el director general del teatro, Gerado Grieco. El director argentino, reconocido por su trayectoria internacional, dirigirá dos títulos de ópera y tres conciertos sinfónicos durante la temporada 2026.

La designación de Pérez representa un impulso para los músicos de la Orquesta y el público del Teatro Colón, consolidando el legado de excelencia artística que caracteriza a la institución. Su experiencia incluye seis años como director musical de la Flemish Opera en Bélgica, cargo que concluirá al finalizr 2025, y colaboraciones con orquestas como la del Maggio Musicale Fiorentino, la Orquesta Filarmónica de Radio France y la Orquesta de la Suisse Romande.

A lo largo de su carrera, Pérez ha dirigido en escenarios internacionales como la Wiener Staatsoper, la Semperoper Dresden, la Chicago Lyric Opera, la Ópera de Roma, el Teatro Real de Madrid y la Opera Bastille en París. Su repertorio abarca obras de Verdi, Mussorgsky, Wagner, Prokofiev, Debussy, Shostakovich, Mozart y Richard Strauss, entre otros.

El director argentino dirigirá dos óperas y tres conciertos sinfónicos en la temporada 2026 del Teatro Colón

En la temporada 2024/25, concluirá la trilogía de Guerra y Paz, Lady Macbeth del distrito de Mtsensk y Khovanshchina en el Grand Théâtre de Genève, además de regresar a la Tokyo Nikikai Opera y al Teatro Municipal de Santiago de Chile. Entre sus próximos compromisos en Flandes figuran nuevas producciones de Salomé y Wozzeck, así como conciertos de Norma.

Formado en composición, dirección y piano en Buenos Aires y Karlsruhe, trabajó como asistente de Peter Eötvös, Michael Gielen y Christoph von Dohnányi en la Orquesta Sinfónica de la NDR. En 2019, recibió el Premio Konex de Platino por sus logros artísticos.

Al referirse a su nombramiento, Pérez expresó: “Me une al Teatro Colón un sentimiento de pertenencia muy fuerte, y es un privilegio asumir este trabajo junto a la Orquesta Estable y ser parte de su rica historia. Honrado y ansioso de volver a hacer música con ellos, saludo con afecto a todo el personal del Teatro y su público”.

[Fotos: prensa Teatro Colón]